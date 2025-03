Por reconhecimento aos programas SER Família, primeira-dama de MT é indicada ao Diploma Bertha Lutz do Senado

A lista de indicadas ao Diploma Bertha Lutz foi divulgada pelo Senado Federal, na quinta-feira (6.3). A primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, indicada pela senadora Margareth Buzetti, receberá o prêmio pelas ações e dedicação às causas em defesa da mulher e às causas sociais que apoia, por meio de programas como SER Família, SER Família Mulher e SER Família Habitação, que têm transformado a vida de inúmeras famílias no estado.

Virginia falou da emoção de ter seu nome lembrado na homenagem. “Estou muito feliz e emocionada com a indicação do meu nome ao Diploma Bertha Lutz 2025. Imensa gratidão à senadora Margareth Buzetti, que tem sido uma grande parceira em nossa luta pelas mulheres, especialmente aquelas em situação de violência doméstica”, agradeceu.

Ela também falou da satisfação de estar ao lado de outras importantes personalidades, como a presidente do Instituto Ayrton Senna, Viviane Senna.

“É com imensa honra que estarei ao lado de outras importantes personalidades para celebrar essa honraria, que representa a valorização e o reconhecimento do protagonismo das mulheres, além de ser uma inspiração para futuras gerações”, ressaltou.

Para a senadora Margareth Buzetti, indicar o nome de Virginia Mendes é reconhecer todo o trabalho voluntário ao qual ela tem se dedicado com responsabilidade e amor ao próximo.

“A primeira-dama Virginia Mendes é um exemplo de dedicação e amor ao próximo. Sua atuação à frente de programas como o SER Família e o SER Habitação transformou a vida de milhares de mato-grossenses, especialmente das mulheres e das famílias mais vulneráveis. A homenagem com o Diploma Bertha Lutz é mais do que merecida — é o reconhecimento do seu incansável trabalho pelo bem-estar social e pela construção de um futuro mais justo para todos”, afirmou a senadora.

O nome do prêmio é uma homenagem à bióloga e advogada paulista Bertha Maria Júlia Lutz, uma das figuras mais significativas do feminismo e da educação no Brasil no século XX. Anualmente, mulheres e homens que tenham oferecido contribuições relevantes à defesa dos direitos da mulher e às questões de gênero no Brasil, em qualquer área de atuação, são homenageados.

O diploma é entregue em sessão do Senado exclusivamente convocada para esse fim, durante as atividades do Dia Internacional da Mulher (8 de março). A cerimônia de entrega do Diploma Bertha Lutz está marcada para o dia 26 de março, às 10 horas.

Fonte: Governo MT – MT