Portalzinho da Patrulha é reformulado pela Prefeitura de Cuiabá e já encontra-se em pleno funcionamento

A Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Senador Gastao de Matos Muller localizada no bairro Pedra 90 recebeu nesta segunda-feira (16) as palestras do projeto ambiental Levo. O ciclo de palestras teve inicio na semana passada, nas unidades educacionais participantes do projeto Local de Entrega Voluntária de Óleo e visam conscientizar as crianças sobre a importância da preservação do meio ambiente. 19 escolas da rede pública municipal de ensino estão participam da ação que envolve 4 mil estudantes da Pré Escola (4 e 5 anos) e do Ensino Fundamental (do 1º ao 6º Ano). O projeto, lançado no ano passado, é uma parceria da empresa Águas Cuiabá, Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, a startup de educação ambiental Teoria Verde, a Biomavi Reciclagem, responsável pela compra e reutilização do material coletado e o Instituto Lixo Zero Brasil.

Além de recolher o óleo de cozinha usado, os estudantes participam de atividades de educação ambiental e recebem cartilhas sobre sustentabilidade. As atividades já aconteceram na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Maria Elazir Correa de Figueiredo, na última quarta-feira (11) e nesta quinta-feira (12), na EMEB Ranulpho Paes de Barros.

A coordenadora de Programas e Projetos da Secretaria Municipal de Educação, Marcela Rezende Guimarães Martins falou sobra a iniciativa. “A ideia é reforçar a educação ambiental, mostrando para os estudantes a importância de darmos destinação adequada ao óleo de cozinha usado, para que possa ser reutilizado e retorne ao sistema produtivo. De acordo com o projeto, 30% do valor comercializado do produto coletado é investido na unidade escolar participante para a aquisição de equipamentos ou na ambiência escolar”, disse a coordenadora.

Nas unidades participantes foram montados postos de coleta do óleo usado. O produto pode ser levado também em postos na sede (bairro Carumbé) e na loja de atendimento localizada na Prainha, da Águas Cuiabá.

Escolas participantes

Participam do projeto as Escolas Municipais de Educação Básica (EMEB) Prof. Ezequiel Pompeu Ribeiro de Siqueira, Prof. Francisval de Brito, Maria Lucila da Silva Barros, Quintino Pereira de Freitas, Maria Tomich Monteiro da Silva, Vereador Paulo de Campos Borges, Profª. Guilhermina de Figueiredo, Mal. Cândido Mariano da Silva Rondon, Profª Gracildes de Melo Dantas, Profª. Esmeralda de Campos Fontes, Orzina de Amorim Soares, Profª. Pedrosa Moares e Silva, 8 de abril, Antônia Tita Maciel de Campos, Celina Fialho Bezerra, José Torquato da Silva, Maria Elazir Correa de Figueiredo, Ranulpho Paes de Barros e Senador Gastão de Matos Muller.

Legislação

A coleta seletiva de óleo de cozinha é obrigatória em Cuiabá e foi estabelecida pela Lei nº 6.475, aprovada em 2020. A norma determina que creches e escolas do município devem separar o óleo de cozinha utilizado em recipientes fechados e destinar o resíduo a organizações não-governamentais, associações ou cooperativas licenciadas para o tratamento desse material.

Serviço

Palestras Educativas – Projeto LEVO

Dia: 23/05

Hora:

Matutino – 9h

Vespertino – 14h

Local: EMEB José Torquato da Silva

Dia: 13/06

Hora:

Matutino – 9h

Verpertino – 14h

Loical: EMEB Prof. Francisval de Brito

Dia: 14/06

Hora:

Matutino – 8h

Vespertino – 14h

Local: EMEB Celina Fialho Bezerra