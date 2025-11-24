AGRONEGÓCIO
Porto Nacional vai abrir a colheita da soja em 2026
Porto Nacional ( cerca de 59 km da capital, Palmas) foi escolhido para receber a Abertura Nacional da Colheita da Soja de 2026 principalmente pelo papel de destaque que o Tocantins vem conquistando no cenário brasileiro de produção de grãos. O evento, promovido pela Associação dos Produtores de Soja e Milho (Aprosoja) Brasil e Aprosoja Tocantins, será realizado no dia 30 de janeiro na Fazenda Alto da Serra, reunindo produtores, técnicos e representantes do setor em um momento simbólico para o agro nacional.
A escolha do Tocantins como sede reflete os números sólidos do estado: a safra 2024/25 deve registrar um recorde de 5,12 milhões de toneladas de soja, crescimento de 11,9% em relação ao ciclo anterior. Somando soja e milho, Tocantins projeta uma produção total de grãos próxima de 8,5 milhões de toneladas, alta de 10,7% segundo a Secretaria Estadual de Agricultura. A área plantada de soja no estado já supera 1,48 milhão de hectares e a produtividade média chega a 65 sacas por hectare em áreas consolidadas.
Esses avanços não se limitam ao campo: melhorias logísticas, como novas estradas e estruturas de armazenagem, além de condições climáticas favoráveis, consolidam Tocantins como nova fronteira agrícola e atraem investimentos, ampliando o protagonismo do estado na expansão agroindustrial do país.
A cerimônia destaca o tema “Onde a soja cresce, a transformação acontece”, reforçando o impacto econômico, social e tecnológico do agro tocantinense.
Fonte: Pensar Agro
AGRONEGÓCIO
Estado acelera no agro e lidera crescimento de empregos formais em 2025
O agronegócio piauiense passa por uma transformação acelerada e já ocupa posição de destaque entre os motores do desenvolvimento regional. O que antes era cenário dominado pela agricultura familiar e pela pecuária tradicional, agora ganha protagonismo na geração de empregos, adoção de novas tecnologias e abertura de mercados.
Segundo o Caged, entre janeiro e maio de 2025, o setor agropecuário foi responsável pela criação de cerca de 3.500 novos empregos formais apenas no Piauí. Ao todo, até novembro, o estado soma mais de 10.900 contratos assinados, resultado do investimento em modernização, irrigação e diversificação de culturas, além da instalação de novas agroindústrias. O crescimento das vagas no campo chegou a quase 55% em relação ao mesmo período do ano passado—a maior alta entre todos os setores da economia estadual.
Esse avanço reflete não só a produtividade do cerrado, mas também a melhoria da infraestrutura logística, como estradas e silos, e o acesso facilitado ao crédito rural. Regiões como Teresina e os municípios do meio-norte atraem os olhares de grandes empresas, cooperativas e investidores em busca de oportunidades para exportação de soja, milho e outras culturas. O clima favorável, os incentivos fiscais e o perfil inovador dos produtores completam um cenário de competitividade crescente.
No mercado de trabalho, o agro piauiense oferece vagas variadas: operadores de máquinas, técnicos agrícolas, profissionais de logística e processamento, gestores ambientais e representantes comerciais. A demanda por mão-de-obra especializada estimula a expansão de cursos técnicos e parcerias com Senar, Senai e universidades locais, fortalecendo a qualificação profissional dos trabalhadores da região.
Para quem quer ingressar ou se atualizar, investir em formação voltada à agricultura de precisão, manejo sustentável e gestão de propriedades privadas faz toda a diferença. O fortalecimento das cadeias produtivas locais e o crescimento sustentável mostram que o agronegócio do Piauí não só abastece o mercado interno, mas também ganha espaço na exportação e na geração de renda para milhares de famílias.
O campo piauiense se reinventa e prova, com resultados concretos, que tecnologia, organização e políticas públicas acertadas são capazes de transformar a economia e criar oportunidades para todo o estado. O produtor de hoje é parte fundamental dessa engrenagem, abrindo caminhos para um agro mais moderno, competitivo e socialmente sustentável.
Fonte: Pensar Agro
Segurança
Polícia Civil cumpre 41 ordens judiciais contra facção criminosa envolvida em extorsão de empresários em Sinop
A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou na manhã desta segunda-feira (24.11), a Operação Primun, para cumprimento de 41 ordens...
Polícia Militar conduz quatro suspeitos por tráfico de drogas em Várzea Grande
A Polícia Militar de Mato Grosso conduziu quatro pessoas por tráfico ilícito de drogas em Várzea Grande, em ações realizadas...
Polícia Civil prende autores de furto de equipamentos em torre de telecomunicações em Cuiabá
Dois prestadores de serviço de uma empresa de telecomunicações foram presos em flagrante pela Polícia Civil, na sexta-feira (21.11), em...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
