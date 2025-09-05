Potência exportadora, Mato Grosso mostra sua força no comércio internacional

O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda, participou nesta quinta-feira (4.9) da abertura da Feira Internacional do Comércio Exterior do Brasil Central (Ficomex), em Goiânia (GO). O evento segue até sábado (6) e conta com representantes de 100 países de quatro continentes, por meio de embaixadas e câmaras de comércio.

Mato Grosso participa com estande próprio, reforçando a política de promoção comercial que o Estado vem desenvolvendo nos últimos anos. De janeiro a agosto de 2025, Mato Grosso exportou US$ 20,1 bilhões, consolidando-se como o quarto maior exportador do país, atrás de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os principais produtos da pauta foram soja, algodão e carnes, tendo a China como principal parceiro comercial e entrega produtos para 151 países.

“Quero parabenizar a diretoria da ACIEG (Associação Comercial, Industrial e Serviços de Goiás) por esse evento fantástico que continua crescendo a cada ano, assim como o governo de Goiás e o governador Ronaldo Caiado, pelo trabalho exemplar de promoção comercial e atração de investimentos. Isso se conecta diretamente com o que temos feito em Mato Grosso ao longo dos últimos seis, quase sete anos”, afirmou o secretário.

César destacou a recente criação da agência estadual de promoção comercial e atração de investimentos de Mato Grosso, a Invest MT, comparando a experiência com iniciativas de outros estados.

“Agora nasceu a nossa agência de promoção comercial e, pelo que vi aqui, Goiás também está estruturando a Investe Goiás. Essa promoção é fundamental, porque produzimos com sustentabilidade, preço justo e excelente qualidade. Precisamos mostrar isso ao mundo, conquistar novos mercados e avançar na industrialização do que produzimos, agregando valor às nossas exportações”.

Na abertura do evento, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, comentou a ausência do governador Mauro Mendes, que não pôde comparecer em razão de uma queda.

“Infelizmente, o meu colega e conterrâneo anapolino, Mauro Mendes, não pôde estar presente porque sofreu uma queda. Mas está bem. Como ortopedista, estou cuidando da costela dele e posso garantir que não terá complicações. Ele sempre foi parceiro dos nossos eventos e deixou um abraço a todos”.

Caiado destacou ainda a relevância da feira para a inserção internacional dos estados do Centro-Oeste na pauta de exportação brasileira, especialmente com as commodities.

“O impacto comercial da Ficomex é essencial. Ela já é referência internacional e, a partir de 2026, passará a ser realizada também em outros continentes e se consolida como uma das mais relevantes feiras de negócios do Brasil”.

A importância da feira foi reforçada por representantes de instituições nacionais. A responsável pela da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) no Centro-Oeste, Cíntia Faleiro, avaliou que a Ficomex amplia o alcance do setor produtivo.

“É um momento oportuno de aproximação entre governos, instituições e empresas. Mato Grosso, como maior exportador do Centro-Oeste, tem papel decisivo nesse debate e muito a contribuir para a expansão do comércio exterior brasileiro.”

Na cerimônia, marcaram presença autoridades políticas e representantes diplomáticos, incluindo o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, país que é hoje o principal destino das exportações brasileiras e também das mato-grossenses. O cantor Gusttavo Lima, embaixador da feira, também participou da abertura.

Fonte: Governo MT – MT