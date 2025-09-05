MATO GROSSO
Potência exportadora, Mato Grosso mostra sua força no comércio internacional
O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso, César Miranda, participou nesta quinta-feira (4.9) da abertura da Feira Internacional do Comércio Exterior do Brasil Central (Ficomex), em Goiânia (GO). O evento segue até sábado (6) e conta com representantes de 100 países de quatro continentes, por meio de embaixadas e câmaras de comércio.
Mato Grosso participa com estande próprio, reforçando a política de promoção comercial que o Estado vem desenvolvendo nos últimos anos. De janeiro a agosto de 2025, Mato Grosso exportou US$ 20,1 bilhões, consolidando-se como o quarto maior exportador do país, atrás de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os principais produtos da pauta foram soja, algodão e carnes, tendo a China como principal parceiro comercial e entrega produtos para 151 países.
“Quero parabenizar a diretoria da ACIEG (Associação Comercial, Industrial e Serviços de Goiás) por esse evento fantástico que continua crescendo a cada ano, assim como o governo de Goiás e o governador Ronaldo Caiado, pelo trabalho exemplar de promoção comercial e atração de investimentos. Isso se conecta diretamente com o que temos feito em Mato Grosso ao longo dos últimos seis, quase sete anos”, afirmou o secretário.
César destacou a recente criação da agência estadual de promoção comercial e atração de investimentos de Mato Grosso, a Invest MT, comparando a experiência com iniciativas de outros estados.
“Agora nasceu a nossa agência de promoção comercial e, pelo que vi aqui, Goiás também está estruturando a Investe Goiás. Essa promoção é fundamental, porque produzimos com sustentabilidade, preço justo e excelente qualidade. Precisamos mostrar isso ao mundo, conquistar novos mercados e avançar na industrialização do que produzimos, agregando valor às nossas exportações”.
Na abertura do evento, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, comentou a ausência do governador Mauro Mendes, que não pôde comparecer em razão de uma queda.
“Infelizmente, o meu colega e conterrâneo anapolino, Mauro Mendes, não pôde estar presente porque sofreu uma queda. Mas está bem. Como ortopedista, estou cuidando da costela dele e posso garantir que não terá complicações. Ele sempre foi parceiro dos nossos eventos e deixou um abraço a todos”.
Caiado destacou ainda a relevância da feira para a inserção internacional dos estados do Centro-Oeste na pauta de exportação brasileira, especialmente com as commodities.
“O impacto comercial da Ficomex é essencial. Ela já é referência internacional e, a partir de 2026, passará a ser realizada também em outros continentes e se consolida como uma das mais relevantes feiras de negócios do Brasil”.
A importância da feira foi reforçada por representantes de instituições nacionais. A responsável pela da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) no Centro-Oeste, Cíntia Faleiro, avaliou que a Ficomex amplia o alcance do setor produtivo.
“É um momento oportuno de aproximação entre governos, instituições e empresas. Mato Grosso, como maior exportador do Centro-Oeste, tem papel decisivo nesse debate e muito a contribuir para a expansão do comércio exterior brasileiro.”
Na cerimônia, marcaram presença autoridades políticas e representantes diplomáticos, incluindo o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, país que é hoje o principal destino das exportações brasileiras e também das mato-grossenses. O cantor Gusttavo Lima, embaixador da feira, também participou da abertura.
Fonte: Governo MT – MT
SES alinha estratégias de inteligência em saúde com o Conass
A Secretaria de Estado de Saúde (SES) realizou reunião presencial com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) para fortalecer a cooperação técnica e alinhar as estratégias de inteligência em saúde entre a gestão estadual e a Rede Cieges (Centro de Inteligência Estratégica para a Gestão Estadual do SUS).
O evento foi realizado em período integral, nesta quinta-feira (4.9), no Hotel Fazenda Mato Grosso, e contou com a palestra do gerente do Cieges, Sandro Terabe, além de apresentações sobre as ações que já foram desenvolvidas pelo Serviço de Inteligência Estratégica para Gestão Estadual do SUS e por outras áreas técnicas da SES na área de inteligência e monitoramento em saúde.
O secretário adjunto de Atenção e Vigilância à Saúde da SES, Juliano Melo, considerou excelente que os servidores saibam como o centro foi criado, a forma de visualização dos dados dos painéis e o que isso traz de benefício real na tomada de decisão, seja em nível estratégico ou operacional, para que haja o mínimo de retrabalho e o máximo aproveitamento das informações geradas.
“Existem muitas áreas, muita produção com informações, então a gente não está partindo do zero, a gente tem um arcabouço grande. O que a gente precisa fazer é exercitar aqui hoje, amanhã e depois, para tentar refinar os dados e finalizar um pouco mais a informação do campo estratégico, que indique de fato uma possibilidade de tomada de decisão”, disse Juliano.
O gerente do Cieges, Sandro Terabe, fez uma apresentação sobre a rede, sobre ferramentas de inteligência artificial, painéis de dados e organização de análises desenvolvidas pelo Cieges/Conass.
Terabe destacou a importância do uso de dados para a tomada de decisões e da redução do tempo de coleta e estruturação das informações, a fim de facilitar o trabalho de análise das áreas das secretarias. “A gente já tem capacidade de entregar o dado para o técnico já redondo, pronto para ele analisar. Ganhar todo o tempo para a análise que ele precisa fazer”, afirmou.
Conforme o analista de dados e assessor técnico do Cieges da SES, Paulo Bandeira, esse alinhamento é importante para que as áreas técnicas da secretaria tenham o entendimento e a cooperação necessários para que o núcleo local possa fazer parte da Rede Cieges, que é nacional.
“Para os novos servidores entenderem o que o Cieges pode lhes subsidiar, ou seja, entender mais sobre o que é o Cieges, o que o nosso trabalho pode agregar para a secretaria ou, no contexto geral, para todas as áreas técnicas em si, o que a gente pode fazer para ajudar os servidores em seus trabalhos no dia a dia”, explicou Bandeira.
A superintendente de Vigilância em Saúde, Alessandra Moraes, destacou o ganho que o serviço de inteligência estratégica da SES trouxe tanto para a tomada de decisões dos gestores quanto para a transparência dos dados no Estado.
“Como a utilização de painéis estratégicos, táticos e operacionais facilita a nossa vida em relação a olhar a informação e, a partir dela, poder tomar decisões direcionadas e também promove a democratização da informação, porque ela deixa de ser somente da área técnica e passa a ser pública. Hoje, o Ministério Público, os órgãos de controle e a própria imprensa… o fato de a imprensa poder usar essas informações dos painéis para divulgar à população é muito importante”, concluiu.
Durante a reunião, um Plano de Trabalho foi elaborado para a cooperação técnica com a Rede Cieges. Participaram do evento representantes dos diversos setores e superintendências da SES. Nesta sexta-feira (5.9), a equipe da SES-MT terá reunião interna para alinhamento do trabalho com orientações do gerente do Cieges.
Crédito: SES-MT
Fonte: Governo MT – MT
Escola de Governo oferta 300 vagas para curso on-line de Ética no Serviço Público
Estão abertas as inscrições para o curso on-line de Ética no Serviço Público, ofertado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MT), por meio da Escola de Governo. Há 300 vagas destinadas para a formação à distância e os interessados podem se inscrever até o dia 10 de setembro, clicando aqui.
O curso é exclusivo para servidores do Poder Executivo Estadual. Com 20 horas-aula, a capacitação será realizada via Google Classroom, do dia 15 de setembro a 10 de outubro e tem como facilitadoras as servidoras públicas Isabela Thommen e Raquel Luzia Leal da Silva.
Essa formação tem como objetivo desenvolver os conhecimentos dos participantes sobre os fundamentos da Ética aplicados ao serviço público. Para isso, o curso contará com quatro módulos, tendo como principais conteúdos os seguintes conceitos: Ética, Vida Pública, Cidadania, Conduta no Serviço Público e Sistema Ético do Estado de Mato Grosso.
Os participantes que cumprirem pelo menos 75% da carga horária receberão certificado. Destaca-se que a confirmação de inscrição será enviada por e-mail e/ou WhatsApp próximo a data de realização da capacitação. Para receber esse aviso, é imprescindível que os interessados mantenham seu e-mail e telefone atualizados no sistema de inscrição.
Fonte: Governo MT – MT
