Praça 8 de Abril é palco do 1º Festival Pau Rodado neste sábado (29)

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza nesta sexta-feira (28), às 14h, no Hotel Fazenda Mato Grosso palestra sobre bullying, cyberbullying e o papel do profissional mediador na resolução de conflitos. O encontro formativo é uma das atividades do Projeto ‘Sem Plateia Não Tem Bullying’ e vai reunir um profissional mediador e um representante de cada uma das 169 unidades educacionais da rede pública municipal de ensino, profissionais da sede do órgão e convidados.

A palestra será ministrada pelo psicólogo Gabriel Paes de Barros Gonçalves. Graduado em Psicologia pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), mestre em Análise do Comportamento pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) atua com o Transtorno do Espectro Autista (TEA) desde 201. Realizou pesquisas na área, é supervisor e docente de pós-graduação em Análise do Comportamento Aplicada (ABA) e outros transtornos do desenvolvimento.

A palestra é uma estratégia que tem como foco o currículo e a sala de aula. A formação continuada dos profissionais possibilita a identificação e a implementação de ações de prevenção e resolução de conflitos, promovendo a cultura da paz no ambiente educacional.

“Cada unidade educacional vai instituir um profissional que assumirá o papel de mediador e, atuará com sugestões de atividades que promovam ação-reflexão-mediação na prevenção e combate ao bullying, estimulando a empatia, o respeito às diferenças e a solidariedade, visando instituir e fortalecer uma cultura de paz nas unidades educacionais”, explicou a coordenadora de Programa e Projetos da Secretaria Municipal de Educação, Marcela Rezende Guimarães Martins.

O Projeto ‘Sem Plateia Não Tem Bullying’ foi iniciado na rede pública municipal de ensino de Cuiabá em 2019, de forma pioneira em Mato Grosso. Entre as atividades que serão realizadas na edição 2023 do Projeto, estão encontros de sensibilização com pais e responsáveis pelos estudantes nas unidades educacionais, no período de 2 a 18 de maio.

O dia ‘D’-‘Humanização sim! Bullying e Cyberbullying não!’ será realizado no período de 22 de maio a 16 de junho. As unidades educacionais farão atividades como oficinas temáticas envolvendo música, teatro, jogos, produção de vídeos, textos e parodias, a fim de envolver a comunidade escolar.

No dia 26 de maio, será realizada a 2ª Caminhada contra o bullying da Secretaria Municipal de Educação e, no dia 23 de junho, fechando o evento, um fórum vai reunir a comunidade escolar para um momento de valorização, com a exposição dos trabalhos desenvolvidos nas unidades. O evento contará com a presença de estudantes, professores mediadores, equipes gestoras, profissionais da sede, pais e responsáveis pelos estudantes.

Serviço:

‘Sem plateia não tem bullying’ – Projeto de Prevenção e Combate ao Bullying nas unidades educacionais de Cuiabá

Data: 28/04

Hora: 14h

Local: Hotel Fazenda Mato Grosso

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT