Praça da Apoteose tem show gratuito hoje de Jorge Aragão e Mart'nália

Começa hoje (16) a primeira edição do Festival Tim Music para Todos, com shows em duas datas. Neste sábado, as apresentações são gratuitas e começam às 19h, na Praça da Apoteose, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A segunda parte do festival será no próximo dia 30, com preços populares no Imperator – Centro Cultural João Nogueira, no Méier, zona norte carioca.

No show de hoje se apresentam Jorge Aragão e Mart’nália. Logo após as apresentações, os artistas farão um encontro simbólico, celebrando a primeira vez que se reúnem no palco. Com direção artística de Zé Ricardo, o encontro dos representantes de duas gerações do samba será marcado por sucessos como Entretanto (Mart’nália) e Eu e Você Sempre (Jorge Aragão), além de duetos que prometem surpreender o público. A perspectiva é reunir em torno de 12 mil pessoas.

Já no dia 30, às 21h, será a vez de Caetano Veloso retornar ao Imperator, após mais de 25 anos de sua última apresentação na casa de shows do Méier, em um espetáculo de voz e violão, com ingressos a R$ 15 (inteira) e R$ 7,50 (meia). “A gente queria oferecer esse choque grande: levar um deus brasileiro da música para um subúrbio carioca e mostrar que todas as áreas precisam ser prestigiadas”, disse o idealizador do festival, Rafaello Ramundo, fundador da Novo Traço Entretenimento, que realiza o evento.

Caetano brindará o público com sucessos da carreira e novidades de seu álbum mais recente Meu Coco. Toda a renda obtida será repassada para o Lar Anália Franco, instituição filantrópica centenária, que atende meninas carentes, no bairro do Rocha, também na zona norte do Rio.

Respeito e carinho

“É uma coisa feita com muito carinho. Tanto em Caxias, no dia 16, como no Imperator, no dia 30, a gente quer dar acesso à cultura, com muita estrutura, pontualidade. É uma questão de respeito e carinho para com a população”, disse Ramundo.

O Festival Tim Music Pra Todos tem a característica de apresentar shows gratuitos ou com preços populares de estrelas da música brasileira em palcos periféricos, para todos os tipos de público. A renda é sempre revertida para uma instituição de caridade. Como produtor, Rafaello Ramundo prioriza o público que não pode pagar para assistir shows de estrelas da música nacional.

O festival tem patrocínio da operadora TIM e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

A secretária de Cultura e Economia Criativa do estado, Danielle Barros, enfatizou que o propósito da Lei Estadual de Incentivo à Cultura é levar eventos para todo o estado: “estamos diversificando a agenda de eventos, não só com shows na capital, mas em outras cidades também. Nosso dever, enquanto poder público, é democratizar o acesso à cultura em território fluminense”, afirmou.