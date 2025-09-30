AGRONEGÓCIO
Prazo final para entrega da DITR 2025 termina nesta terça-feira
Produtores rurais têm até as 23h59 desta terça-feira (30.09), horário de Brasília, para enviar a Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) 2025 à Receita Federal. A obrigação vale tanto para pessoas físicas quanto jurídicas que sejam proprietárias de imóveis rurais — com exceção de áreas imunes ou isentas.
A exigência também se aplica a imóveis em copropriedade, incluindo casos de usufruto, e para aqueles que tenham sido vendidos ou repassados ao longo de 2025. Ou seja, mesmo quem deixou de ser dono do terreno durante o ano precisa declarar.
Neste ano, a Receita trouxe uma novidade: além do já tradicional Programa ITR 2025, que pode ser baixado no computador, os contribuintes passaram a contar com a opção de preencher e enviar a declaração diretamente pelo site oficial, no serviço “Minhas Declarações do ITR”. Em ambos os casos, o acesso exige conta gov.br com nível prata ou ouro.
Uma vez concluído o preenchimento, o próprio sistema gera o Documento de Arrecadação (DARF) para pagamento do imposto. O valor pode ser parcelado em até quatro vezes, desde que nenhuma parcela seja inferior a R$ 50. Quando o total devido for menor que R$ 100, o pagamento deve ser feito em parcela única.
A primeira parcela ou a cota única vencem no mesmo prazo da entrega da declaração, ou seja, até 30 de setembro. O produtor pode quitar o imposto via transferência eletrônica, boleto/DARF ou Pix por QR Code.
Rastreabilidade de agrotóxicos no Brasil enfrenta desafio e risco de inviabilização
Especialistas e produtores alertam para um ponto crítico na implementação do Programa Nacional de Rastreabilidade de Agrotóxicos (PNRA): a portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) limita o uso da tecnologia a identificadores por radiofrequência (IFR), considerados caros e restritivos. Existem alternativas mais simples e acessíveis, como QR Codes, que permitem acessar todas as informações do produto pelo celular. Caso a regulamentação não seja revista, o programa corre o risco de ser inviável na prática.
O PNRA, instituído pela Portaria MAPA nº 805 de 9 de junho de 2025, tem como objetivo rastrear produtos agrotóxicos e afins desde a fabricação até a venda ou aplicação pelo produtor rural. A rastreabilidade permite verificar origem, lote, data de fabricação e validade, garantindo que os insumos utilizados sejam legais e eficazes. Especialistas destacam que o uso exclusivo de IFR encarece o processo e limita a escolha de fornecedores, enquanto QR Codes poderiam oferecer informações completas de forma acessível, por meio de um smartphone.
Além de conferir confiabilidade ao produto, a rastreabilidade é uma ferramenta crucial de segurança. Ao permitir o acompanhamento do ciclo completo do defensivo, o programa reduz o risco de exposição a produtos falsificados ou contrabandeados, possibilita recalls rápidos e protege tanto os trabalhadores rurais quanto os consumidores finais. Também fortalece a cadeia produtiva, garantindo que varejo, distribuidores e produtores operem com insumos de origem conhecida e legalizada.
O programa será implementado em etapas: estruturação, expansão gradual e consolidação, incluindo logística reversa das embalagens. Durante a fase inicial, será desenvolvido o Sistema Integrado de Rastreabilidade (SIR) e definidos os identificadores de rastreabilidade. A fase seguinte ampliará o registro de informações para todos os agentes da cadeia. Por fim, a consolidação integrará completamente o sistema, permitindo monitoramento em tempo real e facilitando a fiscalização, tornando o mercado agrícola mais transparente e seguro.
Poços de Caldas vai sediar o Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras
Poços de Caldas (440 km da capital, Belo Horizonte), em Minas Gerais, vai sediar entre os dias 28 e 31 de outubro a 49ª edição do Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras (CBPC), reunindo técnicos, produtores, estudantes e pesquisadores para discutir inovações e tecnologias aplicadas à cafeicultura brasileira. O evento ocorrerá no Centro de Convenções do Cassino Palace e promete aproximar ciência e campo, trazendo soluções práticas para os desafios da produção.
O CBPC registrou 460 trabalhos científicos inscritos, o maior número da história do congresso, abrangendo áreas como pragas, doenças, sementes e mudas, práticas culturais, colheita e preparo do café, melhoramento genético, ecologia e fisiologia, além de estudos socioeconômicos. Dentre eles, 145 serão apresentados oralmente ao longo dos três dias, enquanto todos estarão publicados no livro de Anais do Congresso e disponíveis para consulta no site da Fundação Procafé.
Além das apresentações, o congresso terá três seminários técnicos sobre nematoides, estresse em plantas e cafeicultura de montanha. No dia 31, será realizado o Dia de Campo na Fazenda Sertãozinho, em Botelhos (MG), permitindo a aplicação prática das pesquisas e interação direta entre pesquisadores e produtores. O evento conta com apoio da Fundação Procafé, Embrapa-Café, Universidade Federal de Lavras (Ufla), Universidade de Uberaba (Uniube) e Secretaria de Agricultura de Minas Gerais.
