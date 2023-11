Prazo para adesão ao Mutirão Fiscal de Cuiabá segue até 30 de novembro

O Governo Federal publicou uma nova portaria prorrogando o prazo e ampliando o número de clientes que podem negociar os débitos no programa Desenrola.

Os descontos chegam a até 75% e o número de beneficiários que podem parcelar a dívidas aumentou. O parcelamento pode ser feito em até 60 vezes, com taxa de juros que não ultrapassam 1,99% ao mês.

Em Cuiabá, servidores dos Centros de Referência de Assistência Social da Prefeitura de Cuiabá podem ajudar a esclarecer dúvidas. O objetivo do Desenrola é regularizar a situação de pessoas físicas com renda de até dois salários-mínimos ou inscritas no CadÚnico. As negociações com a Energisa devem ser realizadas pela plataforma do Desenrola, disponível no site gov.br/desenrola.

Os critérios para participar do programa são:

– Ser pessoa física com renda de até 2 salários mínimos (média entre janeiro e maio de 2023) ou inscrita no CadÚnico;

– Data de vencimento entre 01 de janeiro de 2019 e 31/12/2022;

– Possua dívidas que foram negativadas até 31/12/2022 e que permaneçam ativas em 28/06/2023;

– Valor da negativação seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por apontamento

A concessionária também disponibilizou seus canais pra tirar dúvidas. São eles:

Chat Gisa – www.gisa.energisa.com.br

Aplicativo Energisa ON

www.energisa.com.br

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT