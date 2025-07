Prazo para agricultores familiares de Várzea Grande se cadastrarem vai até 7 de agosto

Para ter acesso ao benefício – que é um crédito não reembolsável, que não precisa ser devolvido – é necessário estar inscrito no CadÚnico Rural, ter renda de até meio salário mínimo por pessoa e residir em área rural desenvolvendo atividade produtiva

Produtores rurais de Várzea Grande têm até o dia 7 de agosto para se cadastrarem no Fundaf – Inclusão Rural, programa do governo de Mato Grosso que vai beneficiar 3.500 famílias da agricultura familiar com até R$ 6 mil, em recurso não reembolsável, para investir diretamente na propriedade. O valor pode ser usado para a construção de hortas, criação de galinhas, irrigação, caixas d’água, aquisição de insumos, colmeias e outras melhorias.

O Fundaf é o Fundo Estadual de Apoio à Agricultura Familiar, criado com o objetivo de fortalecer a inclusão produtiva no campo, garantindo mais autonomia econômica e qualidade de vida aos pequenos produtores. Para ter acesso ao benefício, é necessário estar inscrito no CadÚnico Rural, ter renda de até meio salário mínimo por pessoa e residir em área rural desenvolvendo atividade produtiva.

Em Várzea Grande, a mobilização está sendo realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, em parceria com a Empaer e com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social. As equipes estão percorrendo todas as comunidades rurais do Município para orientar os produtores e garantir a efetivação do cadastro.

“Nós estamos indo a cada unidade produtiva rural para levar a informação e garantir que o produtor não perca essa oportunidade. O Fundaf é um recurso direto, sem necessidade de devolução, que pode transformar a realidade do campo”, explicou o secretário de Meio Ambiente, Ricardo Amorim. “Nosso papel é fazer a ponte entre o Estado e os agricultores, para que eles acessem esse direito com segurança e orientação”.

Além do apoio à produção, a iniciativa também reforça a importância de manter os dados atualizados no Cadastro Único, instrumento essencial para o acesso às políticas públicas. “Levar esse mutirão até a zona rural é garantir que ninguém fique de fora. O Cadastro Único atualizado é o primeiro passo para transformar a realidade dessas famílias”, destacou a secretária de Assistência Social, Cristina Saito. “Nosso compromisso é garantir acesso a direitos, onde quer que essas famílias estejam”, completou.

A Prefeitura de Várzea Grande orienta que produtores que ainda não se cadastraram fiquem atentos aos mutirões na sua comunidade, pois o prazo final para adesão Fundaf é 7 de agosto.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT