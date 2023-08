31/08/2023

Lilo Pinheiro entrega honrarias a profissionais do esporte, cultura e lazer

O vereador Lilo Pinheiro (PDT) promoveu sessão solene para conceder com honrarias e título de Cidadão Cuiabano a profissionais ligados a área de esporte, cultura e lazer. A solenidade foi realizada na manhã de quarta-feira (30.08).

Lilo presidiu a sessão e fizeram parte da mesa de honra, homenageados como Alcebíades do Espírito Santo, Carlos Roberto Cabral da Silva, conhecido como Profeta, Dinalte de Oliveira Miranda (Tuiuiu) e Sérgia Novaes.

O parlamentar agradeceu a presença e disse que se sentiu feliz em prestar homenagem a tantas pessoas que contribuíram ou que ainda contribuem para uma sociedade mais justa.

Ele lembrou da história com um dos homenageados, o Profeta. Aos 13 anos, Lilo frequentou a Escolinha do Profeta quando ainda sonhava em ser um jogador de futebol. Apesar de não ter seguido no futebol, lembrou das lições que levou para a vida.

“A convivência com o Profeta e com os meninos de diversos bairros de Cuiabá, e grande parte deles que viviam em situação de vulnerabilidade social, moravam no Pascoal Ramos, Pedra 90, Osmar Cabral, São João Del Rey, Três Barras, que cortavam a cidade para ir treinar, contribuiu muito com a minha formação como homem e como pai de família. Na Escolinha do Profeta, eu pude conhecer a realidade da vida. Quando cheguei aqui na Câmara de Cuiabá, como vereador eleito, a gente tirou o aprendizado de nunca colocar o nosso cargo acima do tratamento que nós devemos ter com as pessoas. Ao contrário, o nosso cargo nos traz responsabilidade de poder colaborar cada vez mais na construção de uma sociedade melhor”.

Em seu discurso, Profeta se disse emocionado com a honraria e lembrou que quando chegou de Goiás, em Cuiabá na década de 80, ele desenvolveu projeto social junto a escolas. Ele começou a caminhada com meninos em situação de rua e depois teve ajuda dos padres salesianos do Patronato Santo Antônio.

“Pude receber tantas crianças e entre elas estava o vereador. Hoje estou muito orgulhoso de ser da alta relevância e essa honraria oferecida pelo vereador. O nosso povo cuiabano é o ouro. Não existem pessoas mais solidárias, mais humanas, mais amigas com uma cultura pujante e com esporte em crescimento. Eu me sinto realmente cuiabano, já me sentia e hoje oficialmente eu faço parte desse povo maravilhoso, que é o povo cuiabano”, disse.

Secom – Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT