Prazo para envio de sugestões para Comitê do Fogo é prorrogado até 10 de maio

O Museu de História Natural de Mato Grosso recebe a 1ª Feira Indígena de Mato Grosso neste sábado (19.4), a partir das 8h. A atividade realizada no equipamento cultural da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), promete ser um marco histórico, oferecendo um espaço de encontro, de expressão artística e de resistência para as comunidades originárias.

“A Feira representa mais do que uma simples exposição. É um palco onde a diversidade de nossas culturas poderá brilhar em toda a sua magnitude”, ressalta o Coordenador do evento, Isaac Amajunepá.

O projeto é viabilizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Edital MT Criativo – Feiras Economia Criativa/Solidária da Secel e materializa um anseio antigo das comunidades indígenas locais.

Na Feira, ocorrerá a reunião de artesãos de diversas etnias, cada um trazendo consigo a singularidade de suas tradições milenares. Os visitantes terão a oportunidade de conhecer de perto e adquirir peças únicas, carregadas de significado e história, produzidas pelos povos Mehinako, Karajá, Tapirapé, Paresi, Rikbatsa, Manoki, Nambiquara, Balatiponé, Wuarao, Boe-Bororo e Kura-Bakairi.

A programação ainda conta com apresentações culturais, que prometem emocionar o público. Como a cantora Luciana Huni Kuin, representante do povo Huni Kuin, que trará a força e a beleza de sua cultura através de suas canções; Júnior Enemaré, do povo Balatiponé, que encantará o público com canções em ritmo de lambadão, interpretadas na língua de seu povo e os jovens do povo Balatiponé, demonstrando a continuidade e a transmissão de seus saberes ancestrais para as novas gerações.

Além disso, o evento terá um espaço dedicado à venda de comidas tradicionais, proporcionando uma imersão na rica gastronomia indígena, com sabores e aromas únicos.

A feira se configura como um espaço de fortalecimento do protagonismo dos povos indígenas, um palco para o diálogo intercultural, uma demonstração da importância de reconhecer e valorizar as contribuições dos povos originários para a identidade e o futuro de Mato Grosso e do Brasil.

“Queremos que a sociedade mato-grossense e todos que visitarem o evento possam testemunhar a força ancestral de nossos saberes, a beleza de nossa arte e a resiliência de nossos povos”, finaliza Isaac.

Serviço: 1ª Feira Indígena de Mato Grosso

Local: Museu de História Natural

Data: 19 de abril

Horário: Das 8h até as 21h30

