Prazo para inscrição no prêmio Eficiência e Inovação em Práticas Pública acaba nesta quarta-feira (26)

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso (Seplag-MT) informa o prazo para fazer inscrição para a segunda edição do Prêmio Eficiência e Inovação em Práticas Públicas acaba na próxima quarta-feira (26.2), às 23h59. Os vencedores receberão premiação em dinheiro, passagens aéreas e o selo “Servidor Eficiente e Inovador em Práticas Públicas”.

Podem participar servidores públicos civis e militares do Poder Executivo estadual, sejam eles efetivos, exclusivamente comissionados, contratados ou empregados públicos. As equipes devem ser compostas por no mínimo dois e no máximo cinco integrantes.

A prática pública inscrita precisa ter sido implementada de janeiro de 2023 a dezembro de 2024. As inscrições devem ser realizadas numa das categorias: Transformação Digital, Redução de Custos ou Melhoria da Receita, Satisfação do Cidadão e Melhoria da Gestão Pública.

A seleção e avaliação dessas ações ocorrerão no percurso de quatro etapas: análise de um resumo executivo, avaliação detalhada do projeto, entrevista com a equipe e, por fim, uma defesa oral da iniciativa.

Os interessados devem consultar o edital e materiais de apoio, como o Guia de Orientação e a seção de Perguntas Frequentes, disponíveis neste link.

Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato pelo e-mail [email protected].

Fonte: Governo MT – MT