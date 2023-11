Prazo para inscrições de projetos e ações relacionadas à aplicação da Lei Paulo Gustavo termina quinta-feira (16)

Contagem regressiva para a largada da 21ª Edição do Rally Ecológico/2023 – Rally da Meia Noite marcada para o próximo sábado (18), na Praça 8 de Abril, em Cuiabá. Um reunião foi realizada na quinta-feira (9), com a presença dos organizadores e parceiros, para definição de ajustes para o grande dia.

O evento que resgata a prova noturna após 34 anos, conta com a parceria da Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer em parceria com a Prefeitura Municipal de Cuiabá, ocupará parte do entorno da Praça 8 de Abril para a concentração das equipes e largada. Pequenas interdições na Avenida Getúlio Vargas e Lava-Pés ocorrerão entre 12h e 18h30 de sábado. A Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) também estará presente com agentes de trânsito para orientar os motoristas.

“Vamos instalar grades de isolamento e cones para alertar os motoristas, além da montagem da estrutura com o pórtico de largada e o sistema de som”, explicou o secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer, de Cuiabá, Aluízio Leite.

Agora, começa a contagem regressiva”, disse Luiz Galvan, diretor geral do evento e presidente do Sportsmotor Clube de Automobilismo. “Alinhamos os últimos detalhes com o secretário e sua equipe”, declarou Galvan.

O briefing, com a entrega dos kits aos participantes (camiseta, garrafa, adesivos), está marcado para a véspera da prova, dia 17 (sexta-feira), às 19h30, no auditório do Grupo Gazeta de Comunicação, localizado na Rua Professora Tereza Lobo, 30-Consil, em Cuiabá.

LARGADA: As equipes inscritas darão largada no sábado (18) na Praça 8 de Abril (Praça do Choppão) em Cuiabá, em horários distintos. As motos largarão primeiro, às 14 horas, com percursos diferentes.

Os inscritos na categoria Big Trail passarão por Chapada dos Guimarães, enquanto os demais seguirão pela mesma trilha dos 4×4, com um ponto de abastecimento.

A chegada será na Marina do Altayr, no Lago de Manso, onde ocorrerá jantar e premiação. As equipes das categorias 4×4 e Turismo (4×2) largarão a partir das 17h na Praça 8 de Abril, sem necessidade de abastecimento para concluir o percurso, desde que iniciem com o tanque cheio.

HOSPEDAGEM- Como a prova será concluída após as 23h, as equipes devem reservar vagas para hospedagem na Marina do Altayr (65) 99907-9224). Em Cuiabá, haverá tarifa especial para as equipes que optarem pela hospedagem no Hotel Paiaguás (65) 3318-5300.

As equipes têm até o dia 17/11 para confirmar o pagamento das inscrições.

Todos os participantes inscritos estão segurados pela Reolon Seguros/Capemisa.

O Rally Ecológico/2023 é uma realização do Sportsmotor Clube de Automobilismo, com supervisão da CBA e Faemt, e apoio de Energisa, Postos Morada, Reolon Seguros, BMW Munique Motors, Jr Pneus, Elitte Multiserviços, Prefeitura Municipal de Cuiabá, Semob, Ciopaer/PM-MT, e Grupo Gazeta de Comunicação.

