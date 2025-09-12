Prazo para inscrições dos Jogos Olímpicos da rede estadual encerra nesta sexta-feira (12)

O primeiro dos sete grupos de 100 estudantes da rede estadual selecionados para a 3ª edição do programa MT no Mundo embarcou na manhã desta sexta-feira (12.09), no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, em Várzea Grande.

Na Inglaterra, eles ficarão 21 dias comprometidos com aulas intensivas de General English, city tours e experiências de imersão cultural nas cidades de Canterbury, Oxford, Bristol, Brighton, Worthing, Cambridge e Liverpool.

Para eles, é a realização de um grande desejo. A estudante Melissa Koon, de 16 anos, da Escola Estadual Militar Tiradentes Coronel PM Jorge Luiz Magalhães, do município de Querência, contou que sempre sonhou em fazer um intercâmbio. “Será uma experiência incrível”, disse empolgada.

O jovem Aquiles França do Nascimento, também de 16 anos, da Escola Estadual Dione Augusta, em Cuiabá, destacou o quanto a viagem será importante para o seu futuro. “Viajar para outro país é um sonho de muita gente. Sem dúvida, será uma experiência incrível e algo muito importante para o meu currículo”, afirmou.

Já Pedro Guilherme de Paula Gambetta, de 18 anos, da Escola Estadual Júlio Strübing Muller, em Várzea Grande, garantiu que vai aproveitar a oportunidade para apresentar Mato Grosso ao mundo.

“Quero mostrar o lado acolhedor do nosso povo e falar das nossas comidas típicas e belezas naturais, como o Pantanal e a Chapada dos Guimarães”, contou.

O estudante indígena Perakopri Panará, de 15 anos, da Escola Estadual Albert Einstein, de Guarantã do Norte, embarca com o segundo grupo, neste sábado, e não escondeu a sua expectativa. Ele disse enxergar no intercâmbio uma grande oportunidade de troca cultural.

“Levo um pouco da cultura do meu povo e trarei novos aprendizados à minha comunidade e colegas de escola”, afirmou.

Na despedida, minutos antes do embarque, o governador parabenizou os estudantes e agradeceu o apoio da primeira-dama e embaixadora do projeto de intercâmbio, Virgínia Mendes.

“Hoje, vocês triunfaram, graças ao esforço individual e às oportunidades oferecidas pelo governo de Mato Grosso. Essa experiência, que tem a primeira-dama como madrinha, vai permitir conhecer novas culturas, ampliar horizontes e se tornarem cidadãos mais completos”, destacou Mauro Mendes.

O secretário de Educação, Alan Porto, também comemorou o momento e chamou os estudantes de “embaixadores da educação pública” no exterior. “Vocês terão a chance de crescer, aprimorar o inglês, viver uma experiência incrível e voltar ao Brasil ainda mais preparados e com novas experiências para compartilhar”, disse.

Segundo o secretário, os estudantes terão a chance de crescer, de se fortalecer e de aprimorar não apenas o domínio da língua inglesa, mas também de vivenciar uma profunda imersão cultural, conhecer novas pessoas e explorar diversos locais. “Voltarão para Mato Grosso mais preparados para os estudos da língua após o intercâmbio”.

O grupo também conta com 14 monitores, um psicólogo da rede estadual e 13 professores, que farão o curso intensivo Teacher Training Courses em Londres.

O programa já soma mais de R$ 16 milhões em investimentos e garante aos estudantes nivelamento, certificado de conclusão, passagens, hospedagem, alimentação, seguro, chip de internet, transporte, emissão de documentos e ajuda de custo semanal de 250 libras. “Tudo com o objetivo de proporcionar uma vivência completa e segura”, conclui Alan Porto, lembrando que os demais grupos de estudantes também embarcam neste fim de semana.

O MT no Mundo integra o Plano EducAção 10 Anos, que tem como meta posicionar Mato Grosso entre os cinco melhores sistemas educacionais do país até 2026. Com a data do embarque marcada, os estudantes vivem agora a expectativa e o preparo para essa nova jornada internacional.

