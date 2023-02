Prazo para inscrições no Prêmio InovaMT termina no dia 28

Micro, pequenas e médias empresas têm até a próxima terça-feira (28.02) para se inscrever na 2ª edição do Prêmio Inova Mato Grosso – iniciativa da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci) -, que tem como objetivo reconhecer empresas por seus esforços na aplicação e gestão da inovação.

As empresas interessadas deverão preencher um formulário de inscrição (acesse aqui), que já faz parte do processo de avaliação, e cujas respostas deverão ser embasadas com documentos que evidenciem a capacidade de gestão, as práticas de inovação, os resultados obtidos nos projetos e a evolução da maturidade da empresa nos fundamentos essencias à inovação.

O Prêmio Inova MT separa os participantes em três categorias: na categoria 1 participam microempresas com renda bruta anual menor ou igual a R$ 360 mil; na categoria 2 se encaixam empresas de pequeno porte, com receita bruta superior a R$ 360 mil; e na categoria 3 são empresas de porte médio, com receita bruta anual superior a R$ 4,8 milhões e inferior a R$ 300 milhões.

No caso de uma empresa controlada ou pertencente a um grupo econômico, a habilitação no prêmio se dará pelo porte e modalidade da receita operacional bruta do CNPJ inscrito no Estado de Mato Grosso.

“A inovação é um dos maiores desafios da atualidade quando se fala de gestão das empresas, e tem a ver com um produto, serviço ou processo produtivo. Empresas inovadoras também tendem a ter mais eficiência naquilo que fazem”, observa o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Allan Kardec.

As empresas inscritas no InovaMT serão avaliadas durante o mês de março. Já a cerimônia de premiação será realizada no dia 12 de abril, em Cuiabá.

Premiação

As empresas vencedoras receberão um troféu de reconhecimento, e a indicação de um representante para participação em Missão Técnica Nacional de Benchmarking em Inovação. Ainda, são contemplados com investimentos para contratação de um Bolsista Pesquisador na Empresa (BPE), para estimular o

desenvolvimento de projetos de inovação nas empresas, e com a participação em ações, eventos e capacitações.

Inova MT

A ação é coordenada em parceria com o Parque Tecnológico Mato Grosso e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (Fapemat). Na primeira edição, em 2021, o prêmio teve 115 empresas participantes, e 27 foram selecionadas como finalistas. Como premiação, as vencedoras participaram da I Missão Técnica Benchmarking em São Paulo e receberam investimentos no valor de R$ 360 mil convertidos em bolsas para a contratação de pesquisadores na área de inovação. Os bolsistas tiveram a missão de desenvolver soluções inovadoras dentro das empresas premiadas.

Confira o edital da 2ª edição do InovaMT aqui.

A portaria de prorrogação das inscrições está disponível aqui.