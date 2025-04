Prazo para pagar IPTU com 20% de desconto vence hoje, dia 11 de abril

Automóvel chega em um momento crucial, especialmente para reforçar atuação das equipes fora das unidades físicas

Durante solenidade realizada pelo governo de Mato Grosso para a entrega de veículos aos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e aos Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) dos 141 municípios do estado, a prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), representando todos os chefes do Executivo municipal presentes, ressaltou a importância do novo veículo doado para o atendimento direto às famílias em situação de vulnerabilidade.

“Um veículo é muito importante, pois desonera a locação de veículos da prefeitura. E é preciso estar na ponta, nos bairros, atendendo às famílias, atendendo a quem mais precisa. O carro-chefe das cidades é a assistência social. Junto com minha secretária Cristina, sabemos o quanto somos demandados e o quanto precisamos desse apoio do governo do Estado e da primeira-dama Virgínia Mendes. Esse apoio é fundamental. Em Várzea Grande temos muitos desafios e tenho certeza de que cada prefeito aqui hoje está fazendo um novo caminho e construindo um novo Mato Grosso ao lado do governador Mauro Mendes”, afirmou Flávia.

O veículo utilitário será utilizado no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) de Várzea Grande, unidade responsável por atender famílias e indivíduos em situação de risco social e violação de direitos. A secretária municipal de Assistência Social, Cristina Saito, destacou que o automóvel chega em um momento crucial, especialmente para reforçar a atuação das equipes fora das unidades físicas.

“Hoje, as nossas ações não ficam somente dentro dos CREAS ou CRAS. Os serviços acontecem na comunidade, nos bairros, com os profissionais indo até às famílias. Sem carro, a gente não executa esse serviço. Ele veio numa boa hora. Algumas unidades ainda não possuem veículo, então este vai fazer todo o diferencial para, de fato, levar a política de assistência social para quem mais precisa. A população será a maior beneficiada”, afirmou Cristina.

O governador Mauro Mendes, acompanhado da primeira-dama Virgínia Mendes, frisou que o investimento de R$ 15,6 milhões na entrega de veículos é um gesto simbólico e prático do compromisso do Estado com a dignidade da população.

“A simbologia aqui é forte. O Estado está sempre preocupado com as pessoas que mais precisam da atenção do poder público para ter uma vida com mais dignidade. Tenho a honra de estar à frente de um Estado que cresce e se torna referência não só no agronegócio. Até o último dia do meu mandato, estarei me esforçando para que nossas ações cheguem aos quatro cantos de Mato Grosso”, disse Mauro Mendes. Ele também lembrou que o Ser Família, programa coordenado pela primeira-dama, é hoje o maior projeto social do Estado.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Max Russi, também elogiou a iniciativa: “Tem prefeito que passa dois mandatos e não consegue comprar um veículo, e aí o assistente social não consegue chegar lá na ponta. Então essa entrega hoje é muito importante para todos”.

O evento contou com a presença de prefeitos de todos os 141 municípios, além de diversas autoridades, como o prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, a primeira-dama e vereadora Samantha Iris, os deputados estaduais Júlio Campos e Paulo Araújo, a senadora Margareth Buzzetti, a deputada federal Gisela Simona, e o presidente da AMM, Léo Bortolin.

“A entrega dos veículos marca mais um avanço para a política pública de assistência social em Mato Grosso, aproximando o serviço público da população e garantindo mais estrutura para o atendimento das famílias que mais precisam”, finalizou Flávia Moretti.

