Prazo para professores e estudantes se inscreverem na IV Mostra Científica Steam MT é prorrogado

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) prorrogou até 12 de setembro o prazo para professores e estudantes do Ensino Fundamental e Médio se inscreverem na IV Mostra Científica Steam MT 2023. Poderão concorrer projetos relacionados às práticas das áreas de Ciências da Natureza, Matemática, Tecnologias, Engenharias e Arte, por meio das linguagens nas escolas urbanas, do campo, quilombolas e indígenas.

Outra mudança promovida no edital é quanto a avaliação dos projetos, que será realizada no dia 16 de outubro. A seletiva estadual será divulgada no site da Seduc no dia 8 de novembro.

De acordo com a líder da Política de Tecnologia no Ambiente Escolar, Silvana Copceski, a mostra tem por objetivo ampliar o protagonismo estudantil e fortalecer as práticas científicas na era tecnológica e digital.

“Os projetos inscritos devem ser interdisciplinares e estar relacionados com desenvolvimento de robótica, prototipagem rápida, educação 4.0, realidade virtual e aumentada, simulações, entre outros”, explicou.

Outro requisito essencial para que as propostas sejam aprovadas é que tenham uma descrição objetiva dos resultados esperados, além das medições dos impactos gerados na comunidade. Mais uma meta é que todos os trabalhos sejam amplamente divulgados.

“A rede social escolhida para dar visibilidade nesta edição foi o TikTok. Cada vídeo deverá ter, no mínimo, um minuto e, no máximo, três minutos de duração. O tema deverá estar em destaque, assim como a sua abordagem científica”, pontuou Silvana.

Na avaliação do secretário de Estado de Educação, Alan Porto, essa interação dos participantes com a sociedade já se torna um grande exercício científico e social. Ele observa que a prática Steam é uma das metodologias ativas empregadas na educação.

“No ensino tradicional o professor expõe o conteúdo enquanto o aluno anota e absorve passivamente as informações. Na metodologia ativa, os alunos são incentivados a discutir, criar soluções para problemas, interagir, ensinar e aprender uns com os outros. Isso tudo são ferramentas que objetivam otimizar o aprendizado, colocando os estudantes como protagonistas dos seus conhecimentos e no centro do processo de aprendizagem”, completou.

Organização

A mostra está organizada em duas etapas: regional e estadual. As categorias foram divididas em três grupos: Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano), Ensino Médio e Novo Ensino Médio – Formação Técnica e Profissional-Ensino Médio Técnico ou Profissionalizante.

Na etapa regional, que ocorrerá de agosto a outubro, acontecerá a apreciação dos projetos elaborados e desenvolvidos, podendo ser evento já ocorrido ou em andamento no ano letivo de 2023. Cada escola poderá inscrever quantos projetos quiser em cada categoria, com participação de equipes de no máximo dois estudantes e um professor cada uma.

Para participar da competição, os estudantes devem estar regularmente matriculados na escola, podendo ser de turmas diferentes, desde que na mesma categoria.

Premiações

Os projetos de estudantes classificados na seletiva regional em 1°, 2° e 3° lugar receberão certificados, assim como o professor orientador de cada projeto. Já os classificados na seletiva estadual em 1° lugar receberão um tablet para cada estudante que fizer parte da equipe. Os que ficarem em 2° lugar receberão aparelhos celulares e, em 3° lugar, serão contemplados com fone de ouvido.

Já na seletiva estadual o professor orientador de cada projeto receberá um tablet. A escola também receberá um tablet por cada categoria premiada em 1° lugar. Por fim, o vídeo do projeto postado no TikTok que obter o maior número de visualizações também receberá um tablet para cada estudante da equipe.

Acesse o formulário de inscrição neste link e confira o edital aqui.