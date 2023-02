Prazo para rematrícula de alunos da rede estadual encerra na segunda-feira (06)

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) reforça que o prazo para rematrícula da rede estadual de ensino se encerra na próxima segunda-feira (06.02), quando tem início o ano letivo de 2023.

Para garantir a vaga, pais, responsáveis ou estudantes com 18 anos ou mais devem comparecer à unidade de ensino para preenchimento e assinatura da ficha de rematrícula, bem como realizar a entrega de documentos. O processo é feito somente de forma presencial, das 8h às 18h.

“Ainda temos vagas e os interessados não podem deixar para a última hora. É importante o estudante iniciar o ano letivo matriculado e com o seu direito à educação assegurado”, pontua Alcimaria Ataides da Costa, secretária-adjunta de Gestão educacional da Seduc.

Para a efetivação da matrícula é necessário apresentar os documentos pessoais dos pais ou do responsável legal (RG e CPF); certidão de nascimento ou casamento do aluno; documentos pessoais do aluno (RG e CPF); fatura de consumo de energia elétrica da residência dos pais ou responsáveis atualizada; histórico escolar ou atestados de transferência; tipo do grupo sanguíneo e Fator RH do estudante; atestado médico oftalmológico ou avaliação técnica de optometria (para alunos do Ensino Fundamental); e cartão atualizado de vacina do aluno.

Em caso de dúvidas, os pais poderão entrar em contato com a Seduc por meio do telefone 0800-0651717 ou encaminhar mensagens pelo ‘Fale Conosco’, do matrícula.seduc.mt.gov.br.

Fonte: GOV MT