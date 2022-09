Prazo para solicitar isenção do IPTU encerra nesta sexta-feira (30)

O início das aulas para essa segunda turma está previsto para o dia 3 de outubro.

Em razão da lisura no processo de inscrições para o curso de técnico de enfermagem e em função do número de inscritos no cadastro de reserva, a coordenação do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) resolveu disponibilizar ao Município de Várzea Grande mais 30 vagas, o que vai garantir a abertura do segundo grupo de alunos para esta modalidade.

Kátia Passos – O comunicado foi feito pela secretária de Assistência Social, Ana Cristina Vieira, durante a aula inaugural da primeira turma do curso de enfermagem, realizada no Centro de Convivência Vovó Zeid, na manhã desta segunda-feira (26). “As inscrições para a primeira turma bateram recorde, e muitas pessoas para garantir a inscrição, passaram a noite em frente à sede da Assistência Social para certificar a sua matrícula. A nossa preocupação foi justamente atender a toda a demanda, que procurou a nossa unidade em busca desse benefício. E agora vamos abrir uma nova turma, que estará fazendo o curso no período vespertino”, informou.

A secretária Ana Cristina adiantou também que está em análise, com a coordenação do Senac, a possibilidade de abertura de uma terceira turma do curso técnico de enfermagem, desta vez no período noturno, haja vista a demanda existente para esse setor. “As tratativas estão sendo alinhadas e assim que tivermos o aval do Senac para esse terceiro grupo, estaremos divulgando todas as informações necessárias, por isso é importante que as pessoas estejam atentas as notícias publicadas no site www.varzeagrande.mt.gov.br, e nas redes sociais tanto da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, bem como da Secretaria de Assistência Social”.

A responsável técnica do Senac, Bruna Lima, também destacou a parceria de serviços com o município de Várzea Grande, e atestou a importância da qualificação das pessoas que buscam melhorar de vida por meio da capacitação profissional. “Que vocês possam aproveitar cada momento para aprender as técnicas e os ensinamentos do curso de enfermagem. A demanda para essa profissão é crescente por isso, quanto mais qualificado for o profissional, mas chances ele tem de entrar no mercado de trabalho. E a nossa função é justamente essa, dar condições e ferramentas necessárias para esse aprendizado”.

Já o instrutor do Senac – enfermeiro Davi Lúcio de Almeida – informou que o curso técnico em enfermagem tem duração de dois anos e que neste período os alunos irão conhecer as etapas que compõem o curso, com conhecimento técnico e focado na ciência. “Teremos pela frente dois anos de estudos, quatro horas por dia e cinco dias da semana. Então eu quero que vocês aproveitem cada instante desse processo de aprendizagem e que possam se preparar para o mercado de trabalho”.

Ele disse também que é preciso que o técnico de enfermagem tenha noção da importância que ele tem na vida das pessoas, principalmente, aqueles que estão acamados. “É preciso, além de paciência, muita sensibilidade, empatia e respeito para com o outro. Essas atitudes são importantes na avaliação das pessoas que necessitam do seu trabalho, e que irão atestar o seu desempenho. É importante também que o técnico de enfermagem tenha consciência que sendo essa profissão que trabalha bastante, e que passa muitas horas ao lado do paciente, daí a necessidade de se criar um elo de confiança e respeito entre as partes”, completou.

O coordenador do núcleo de Qualificação Profissional da Secretaria de Assistência Social, Jovanil Flores da Silva, disse que a procura pelo curso de técnico de enfermagem foi tão grande que o Senac disponibilizou mais 30 vagas para o Município, o que garantiu a abertura de uma segunda turma. “Utilizamos o nosso cadastro de reserva para formar a segunda turma que começa a participar do curso na próxima segunda-feira, 3 de outubro, no período vespertino. Estamos muito satisfeitos com essa conquista uma vez que sabemos que a capacitação profissional é uma das exigências para a inserção no mercado de trabalho. O curso de técnico de enfermagem foi um dos mais aguardados pela população várzea-grandense”.

Wanderson Sant’ Anna dos Santos, 29 anos, morador do bairro São Mateus, disse que o curso técnico de enfermagem é uma área que vai lhe auxiliar no futuro, e sem condições de pagar pela capacitação, recorreu a Prefeitura de Várzea Grande para garantir a inscrição. “Meus pais são idosos e o curso de enfermagem pode me auxiliar no futuro caso eles precisem de auxílio, além desse curso também abrir portas para o mercado de trabalho. Essa gestão está de parabéns por dar às famílias mais carentes a oportunidade de buscar conhecimento e perspectiva de futuro”.

Ana Cristina destacou ainda que a parceria de serviço firmada entre a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Assistência, com empresas do Sistema S têm possibilitado a mudança de vida a centenas de pessoas que buscam qualificação por meio de vários cursos que estão sendo disponibilizados para o município. “E essa parceria se deve também às políticas públicas de desenvolvimento social, educacional e econômico implementadas pela gestão do prefeito Kalil Baracat, o que vem garantindo uma mudança de vida a centenas de pessoas que viram no programa Qualifica + VG a possibilidade de se empreenderam. Estamos muito felizes em ajudar essas pessoas a escreverem uma nova história de vida, e esse é o nosso desejo”.