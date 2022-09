Prazo para solicitar isenção do IPTU encerra no próximo dia 30 de setembro

Moderno, eficiente e resolutivo, o projeto executivo elaborado pelo Governo de Mato Grosso e pela Prefeitura de Várzea Grande deve ter suas obras iniciadas ainda em 2022.

Várzea Grande vai ganhar um Mercado Municipal que substituirá a atual Feira Livre. “Este é um compromisso moral que assumi com o povo da minha cidade de Várzea Grande e que vou cumprir durante o meu mandato”, disse o prefeito Kalil Baracat ao apresentar o projeto executivo com técnicos do Estado de Mato Grosso, para autoridades municipais, estaduais, federais e para representantes do comércio e da indústria.

Segundo o prefeito, o projeto aprovado por ele, vai agora seguir o rito do processo licitatório para que ainda em 2022 seja dada a ordem de serviço para início das obras que ficará no Bairro IPASE, próximo ao Aeroporto Marechal Rondon, ao Várzea Grande Shopping e terá um acesso direto no novo sistema de transporte coletivo o BRT que começa suas obras a partir de 2023.

Kalil Baracat, acompanhado pelo senador Jayme Campos, pelo presidente da Assembleia Legislativa, José Eduardo Botelho e pelo presidente da Câmara Municipal, Fábio Tardin e outros Vereadores, além de representantes dos segmentos economicamente ativos, lembrou que o novo Mercado Municipal foi concebido dentro do que existe de mais moderno no mundo para comercialização de alimentos entre outros produtos de consumo generalizado da população.

“Foram muitas reuniões técnicas para se chegar a um projeto que contemplasse as transformações que Várzea Grande vem passando e a necessidade de espaços modernos que considerem o mundo digital como a internet, sistema de água próprio, iluminação solar, estacionamento rotativo, além de outras áreas públicas que servirão para eventos esporádicos”, explicou o prefeito Kalil Baracat lembrando que ainda como secretário de Desenvolvimento Econômico, atendendo uma demanda da então prefeita Lucimar Sacre de Campos, iniciou as tratativas para que o Mercado Municipal se tornasse uma realidade.

O senador Jayme Campos lembrou que no mandato da esposa tentou colocar em prática não apenas essa, como outras obras, que agora poderão se tornar realidade, por estar a gestão do prefeito Kalil Baracat, recebendo o apoio financeiro, estrutural e técnico por parte do Governo do Estado e das bancadas federal e estadual.

“Nem tudo, um gestor pode colocar em prática, por isso que é preciso definir prioridades, mas como agora Várzea Grande tem contado com o apoio do Governo Mauro Mendes, dos deputados estaduais e nosso da bancada federal, fica melhor se definir as prioridades e atender as demandas da população, pois a cidade é viva, cresce e com isso aumenta as necessidades e Várzea Grande vai ganhar um Mercado Municipal de respeito, que atende as demandas de sua gente”, explicou o senador por Mato Grosso.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Eduardo Botelho, reafirmou seu compromisso com Várzea Grande e lembrou que as propostas do prefeito Kalil Baracat são em busca de melhor qualidade de vida para a população e de uma cidade mais próspera para todos.

“Faço das palavras do governador Mauro Mendes, minhas palavras, de que é gratificante ser parceiro do prefeito Kalil Baracat e de Várzea Grande, pois os recursos públicos aplicados lá com certeza trarão resultados mais do que positivos para a cidade e para sua gente”, lembrou o parlamentar estadual, reafirmando os compromissos com a segunda maior cidade do Estado.

Para o presidente da Câmara Municipal, Fábio Tardin, são passos como esses que consolidam o crescimento de Várzea Grande que tem a necessidade de resgatar sua condição de segunda maior cidade de Mato Grosso.

“Atuamos de forma conjunta, todos os Poderes Constituídos, em busca do bem-estar de Várzea Grande e da qualidade de vida de sua população, então ações que resultam em uma obra que atenderá toda a cidade e sua gente é fundamental e demonstra o compromisso do prefeito Kalil Baracat que conta com o apoio de todos os vereadores que também são comprometidos com a cidade e sua gente”, explicou o presidente do Poder Legislativo Municipal.

Kalil Baracat agradeceu o apoio que tem recebido por parte do Governo do Estado, da Assembleia Legislativa e da bancada federal de Mato Grosso tanto no Senado da República como na Câmara Federal. “Se muito temos conseguido realizar é porque construímos relações institucionais importantes com o Governo Mauro Mendes, com a Assembleia Legislativa e com o Congresso Nacional e vamos seguir adiante, pois o que interessa a população são os esforços empreendidos na solução dos problemas e no atendimento das demandas seja por obras de pavimentação, seja por educação, saúde, social, enfim por políticas públicas que levem e garantam melhor qualidade de vida para todos indistintamente”, frisou.

O prefeito, reafirmou seu compromisso moral para com a questão de um Mercado Municipal, condizente com a realidade da cidade e de sua gente e lembrou que o novo espaço está planejado para atender as demandas tanto daqueles que precisam trabalhar com mais dignidade e asseio, vendendo produtos de qualidade para serem consumidos por uma população cada vez mais exigente. “Queremos e vamos entregar um Mercado Municipal que será modelo não apenas no espaço e condizente com a cidade e sua gente, mas com inovações que permitam tornar Várzea Grande referência”, ponderou Kalil Baracat.