Preços do boi gordo apresentam alta no mercado interno

A semana começou com os preços do boi gordo apresentando alta no mercado doméstico. Em Mato Grosso, por exemplo, a arroba valorizou-se 1,1% em comparação com a sexta-feira (26.01), atingindo R$ 215,50. Na bolsa de valores B3, os contratos também registraram reação, e o vencimento para janeiro teve um acréscimo de 0,2% em relação ao dia anterior, sendo cotado a R$ 247 por arroba.

De acordo com analistas do setor, a preparação do varejo para os próximos dias e a chegada de fevereiro impulsionam o aumento do escoamento dos estoques da indústria. Esta, por sua vez, busca atender à crescente demanda do mercado. As escalas de abate, que anteriormente estavam em torno de 10 dias úteis, agora reduziram para nove dias.

No segmento de carne com osso, as distribuições no atacado foram consideradas positivas para o varejo. As vendas estão satisfatórias, e há expectativas de que o escoamento ganhe força à medida que as atividades escolares retornam gradualmente e a data de pagamento de salários se aproxima.

A perspectiva para as próximas negociações é de cotações estáveis, com uma sustentação robusta, especialmente para a carcaça casada do boi castrado, que está precificada em R$ 16 por quilo.