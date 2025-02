Prefeita acredita na união de esforços com vereadores: “Vamos formar um time pelo desenvolvimento de Várzea Grande”

A partir de agora a secretaria de Saúde passa chamar gestantes que tiveram solicitação lançada recentemente no sistema pelos ginecologistas e que estejam reguladas

A secretaria de Saúde de Várzea Grande conseguiu zerar a demanda por exames de ultrassom morfológico represados no município. Das 47 gestantes que se encontravam em idade gestacional – aguardando para a realização do procedimento – 42 conseguiram fazer no período ideal. Essa redução no tempo de espera foi atingida em menos de um mês, já que a oferta do exame teve início no dia 25 de janeiro, por meio de um mutirão.

Como explica a técnica de regulação, Mariely Patricia Monteiro, a partir de agora a secretaria de Saúde passa a chamar as gestantes que tiveram a solicitação lançada recentemente no sistema pelos ginecologistas e que estejam reguladas. “Vamos ligar para as mães e agendar os exames que estão sendo realizados todos os sábados, pela manhã, na Maternidade Dr. Francisco Lustosa”.

Mariely destaca ainda a necessidade de as gestantes estarem com os dados do cartão do SUS atualizados. “Através deste cartão, são realizados contatos para agendamento de consultas, exames e cirurgias. Portanto, é fundamental que o cadastro dos pacientes esteja sempre atualizado”, observou. O ultrassom morfológico é um exame capaz de avaliar aspectos físicos do bebê e permite identificar possíveis malformações e também descobrir o sexo da criança. Além disso, o ultrassom morfológico analisa o tamanho do feto, verifica os batimentos cardíacos e confirma a idade gestacional.

Como explica a diretora geral do Pronto-Socorro e Hospital Municipal (PSHMVG) e da Maternidade Municipal, Erika Auxiliadora Duarte Carvalho, para fazer a análise é necessário que a gestante esteja fazendo o pré-natal. A diretora explica ainda que não existem atendimentos espontâneos para a realização desse ultrassom. “Todas as mulheres com idade gestacional de até 24 semanas, após serem reguladas, irão receber ligação de nossa equipe informando a data e a hora do exame”.

A secretária de Saúde, Deisi Bocalon, lembra que dos ultrassons gestacionais, o morfológico é o mais caro, porque é mais detalhado, porque vê o coração, vê rim, vê todo o sistema interno do bebê, e por isso ele é bem mais demorado mesmo. “Graças a Deus tudo tem cooperado para que a gente consiga melhorar bastante a qualidade desse tipo de assistência aqui na maternidade”.

ESPECIALISTA – A médica Gilda Pacheco é especialista em medicina fetal e destacou a importância em se fazer o ultrassom em todos os níveis aliados ao pré-natal. “A ultrassonografia morfológica está dentro dos protocolos e é essencial para o acompanhamento da gestante. Nós temos a morfologia de primeiro e segundo trimestre, e nesta ação aqui na maternidade Dr. Francisco Lustosa, estamos realizando a do segundo trimestre, que é essencial para o acompanhamento do pré-natal”, informou.

Gilda Pacheco destacou ainda a importância desse tipo de exame de imagem, pois o ultrassom capta mais do que apenas o rosto do feto, esse exame também serve para detectar uma série de doenças, como o lábio leporino, malformações no cérebro, rins, coração, pulmões e intestino. “Algumas alterações do feto são observadas durante a realização da morfologia e podem ser passíveis de tratamento intrauterino. As malformações devem ser triadas e as alterações no crescimento do bebê, como cardiopatias, e tudo que a gente pode detectar antes do parto, são essenciais para que se tenha um desfecho obstétrico satisfatório e para os primeiros atendimentos da criança”, completou.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT