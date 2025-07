Prefeita alinha com UFMT parcerias para preenchimento de vagas

Como frisou Flávia Moretti todas as empresas que acreditam na cidade e querem investir, gerar emprego e renda, são bem-vindas e contam com toda a parceria da atual gestão

A prefeita por Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), recebeu a visita de uma comitiva do frigorífico Marfrig, na tarde desta quinta-feira (17). Durante a visita, a prefeita destacou a realização de parcerias entre o Poder Público e a iniciativa privada para o desenvolvimento econômico municipal por meio da oferta de empregos e renda aos munícipes, além da realização de projetos sociais.

“Grandes empresas, como a Marfrig, demonstram o potencial econômico que nosso município ainda tem e nossa missão é deixar esse setor ainda mais forte. Várzea Grande precisa de mais empresas como a Marfrig e vamos buscar alavancar ainda mais o setor econômico do Município. Sinto orgulho desta empresa estar aqui, em Várzea Grande, pois ela leva Várzea Grande para o mundo. Torço pelo sucesso do Marfrig e das outras empresas instaladas no Município”, conta a prefeita.

“Não falo só de arrecadação, mas também na geração de emprego, de renda, além de colaborar com ações sociais. Vamos trabalhar e criar parcerias não só com a Marfrig, mas com todas as empresas que acreditam na cidade e querem gerar mais empregos, renda, investimentos e melhorias para nossa população”, pontua Moretti.

A responsável pelas relações institucionais da Marfrig, Helena Romeiro Araújo, relata que é uma política da empresa contribuir com o desenvolvimento da comunidade na qual a empresa está inserida. “Várzea Grande é fundamental para nós. Temos orgulho de estarmos instalados aqui, por isso estamos estreitando mais uma vez os laços com a Prefeitura, pois queremos contribuir para o desenvolvimento regional do Município”, destaca Araújo.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT