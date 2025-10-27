Várzea Grande
Prefeita apresenta projetos à bancada federal em reunião; investimentos chegam a R$ 200 milhões
Um conjunto de projetos estruturantes que somam mais de R$ 200 milhões em investimentos foi apresentado pela prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), durante reunião com a bancada federal de Mato Grosso. Os recursos contemplam obras de pavimentação, saneamento, mobilidade urbana e melhorias na área da saúde.
O encontro ocorreu na sede da Federação das Indústrias de Mato Grosso (FIEMT), em Cuiabá, e reuniu parlamentares, prefeitos e representantes de diversos municípios, na manhã desta segunda-feira (27), na sede da Federação das Indústrias de Mato Grosso (FIEMT), com objetivo discutir e priorizar projetos estruturantes que contribuam para o desenvolvimento da cidade e do Estado.
Durante sua fala, Flávia destacou o projeto Pavimenta Mais, um programa integrado de infraestrutura que contempla asfalto, drenagem, rede de água e interligação de saneamento, priorizando os bairros que estão em processo de regularização fundiária. A gestora explicou que o projeto já conta com orçamento inicial estimado entre R$ 50 e R$ 60 milhões, e destacou que a iniciativa tem o apoio da deputada federal Coronel Fernanda (PL), autora de emenda voltada para atender essa finalidade.
“Temos um processo de regularização fundiária em trâmite com vários bairros do município, mas muitos deles ainda não contam com pavimentação e rede de água. O projeto Pavimenta Mais vem justamente para mudar essa realidade. Vamos atender primeiramente os bairros que passarão pela regularização, garantindo dignidade com infraestrutura completa”, afirmou a prefeita.
A prefeita também reforçou o pedido de apoio da bancada para destravar recursos destinados à Estação de Tratamento de Esgoto (ET) Santa Maria, cujo investimento total é de R$ 83 milhões. Segundo a prefeita, o município precisa garantir uma contrapartida de R$ 15 milhões para dar continuidade às obras.
“O senador Wellington Fagundes já esteve conosco conhecendo o andamento das obras. Estamos montando uma mesa técnica junto ao Tribunal de Contas do Estado e à Caixa Econômica para recompactuar o PAC da ETE Santa Maria. Contamos com o apoio da bancada para viabilizar esses recursos”, ressaltou.
Na área da saúde, a prefeita reforçou a necessidade urgente de ampliação do Teto MAC (Média e Alta Complexidade), que atualmente é de apenas R$ 3,7 milhões mensais. Ela explicou que o município vem trabalhando intensamente, mas enfrenta dificuldades para custear os serviços da rede pública de saúde.
“Se não houver o aumento do Teto MAC, a saúde de Várzea Grande corre risco de colapsar. Nós já solicitamos o reajuste para R$ 40 milhões, que é o valor justo para manter o atendimento à população. Precisamos desse apoio do Governo Federal e da bancada junto ao Ministério da Saúde”, alertou.
Por fim, Flávia apresentou o projeto da Orla e Anel Viário do Aeroporto, estimado em R$ 40 milhões, que visa melhorar a mobilidade urbana e integrar as regiões do Parque do Lago, Pirineu e Atalaia, com uma via de ligação entre Várzea Grande e Cuiabá.
“Com a construção da ponte do Atalaia, o fluxo naquela região aumentou muito. Precisamos dessa obra para melhorar a mobilidade e garantir o crescimento ordenado. Já temos o projeto pronto, e ele contempla também uma área de orla de contemplação, integrando a cidade e o aeroporto”, explicou.
Flávia encerrou a participação agradecendo a bancada e reforçando a importância da união de esforços.
“Estamos projetando e planejando uma Várzea Grande que entrega resultados, com infraestrutura, mobilidade e dignidade para a nossa população. Conto com o apoio de todos para que possamos seguir avançando”, concluiu.
Se aprovados, os recursos deverão ser enviados no ano que vem, assim que a bancada realizar os empenhos.
Um comparativo revelado pela gestão mostrou que até o momento, o município recebeu apenas R$ 3 milhões em emendas parlamentares, valor irrisório comparado aos investimentos recebidos no ano passado, que beiraram R$ 90 milhões.
Várzea Grande
Competição celebrou integração e incentivou a prática esportiva entre o funcionalismo municipal
A final mais esperada foi a do futebol Society. Educação venceu por 5 x 1 a equipe da Câmara Municipal, em uma partida cheia de emoção e espírito esportivo
A Prefeitura Municipal de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL) e da Superintendência de Esporte e Lazer, realizou a cerimônia de encerramento da Copa do Servidor 2025, no estádio Dito Souza, na noite do último sábado (25). A grande final do futebol society foi o ponto alto da noite, com a equipe da Educação conquistando o título ao vencer a Câmara Municipal por 5 a 1, em uma partida cheia de emoção e espírito esportivo.
O evento marcou o final de semana de competições entre os servidores públicos municipais, promovendo integração, lazer, valorização do funcionalismo e incentivo à prática esportiva.
Educação com título, a Câmara Municipal ficou com vice e a equipe da FAB (Força Aérea Brasileira) com terceiro lugar. Também disputaram a final do futebol feminino, com mais uma vitória da equipe da Educação ao derrotar o time do Serviços Públicos/Obras por 7 x 0.
O último de competições também foi palco das premiações das categorias coletivas como vôlei de quadra e areia mistos. Mais uma vez a equipe da Educação levou a melhor nas duas modalidades. A Guarda Municipal foi vice-campeã na areia e Gestão Fazendária na modalidade quadra.
Foram premiados também, nas categorias individuais, com medalhas de primeiro, segundo e terceiro colocado, vencedores e vencedoras das provas de corrida de rua, sinuca, tênis de mesa e xadrez.
A Copa do Servidor reforçou o compromisso da administração municipal com a valorização do servidor público e o incentivo à prática esportiva e ao bem-estar.
Para o secretário Igor Cunha, o mesmo tratamento de incentivo ao esporte proporcionado aos servidores deve chegar a toda sociedade várzea-grandense, “esse gramado do estádio Dito Souza, tem muita qualidade e é essa qualidade que queremos levar para todos os nossos miniestádios. O esporte está sendo fomentado na medida em que proporcionamos espaços para jovens e adultos. Todos incentivados a uma vida saudável “, destacou.
Edmilson Piranha, superintendente de Esporte e Lazer, enfatizou o apoio da atual gestão para realização do evento. “Esse evento só foi possível graças ao apoio da nossa prefeita Flávia Moretti, do vice Tião da Zaeli, do nosso secretário da SMECEL Igor Cunha, e dos nossos profissionais, que empenharam na realização de uma copa rica em modalidades esportivas e em participação. Para o próximo ano vamos fazer melhor”.
