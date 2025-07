Prefeita de Camboriú, primeira-dama e secretárias de Cuiabá debatem políticas sobre autismo

A primeira-dama de Cuiabá, Samantha Iris, acompanhada pelas secretárias municipais de Saúde, Lucia Helena, e de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hélida Vilela, foi recepcionada na quarta-feira (23) pela prefeita de Balneário Camboriú, Juliana Pavan. A reunião aconteceu no gabinete da gestora e marcou o encerramento de uma série de visitas técnicas voltadas à promoção de políticas públicas para pessoas autistas e ações de assistência social. A presidente da Câmara de Cuiabá, Paula Calil, também participou da reunião.

Durante o encontro, as representantes cuiabanas puderam conhecer de perto as estratégias implantadas pelo município catarinense no acolhimento e cuidado das pessoas neurodivergentes e em situação de vulnerabilidade social. A visita teve como propósito coletar boas práticas que possam ser adaptadas e aplicadas em Cuiabá.

A primeira-dama Samantha Iris, que também é mãe atípica, destacou a importância do diálogo entre os municípios e se emocionou com a estrutura dedicada à causa autista em Balneário Camboriú. “Como mãe atípica, fiquei profundamente comovida com o cuidado e o comprometimento que presenciei aqui. É inspirador ver uma cidade com espaços tão bem planejados para acolher os neurodivergentes e suas famílias”, afirmou.

Para a prefeita Juliana Pavan, a troca de experiências entre gestões é essencial para fortalecer as políticas públicas. “A experiência foi mútua. Sabemos dos desafios que enfrentamos, mas acreditamos que os cases desenvolvidos aqui podem ajudar outras cidades na adaptação de soluções para famílias atípicas e pessoas com autismo. Estamos felizes por contribuir com Cuiabá neste processo de construção coletiva”, declarou.

O secretário de Assistência Social de Balneário Camboriú, Omar Tomalih, também participou da reunião e foi elogiado pela hospitalidade e pelo ambiente produtivo proporcionado durante a agenda. A comitiva cuiabana retorna à capital mato-grossense com informações técnicas e inspirações que devem colaborar com a ampliação das políticas de inclusão no município.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT