Prefeita de Várzea Grande anuncia medidas para desabrigados e propõe aluguel social

O inspetor da Guarda Municipal de Várzea Grande, Alexander Gouveia Ortiz, voltou a brilhar no cenário esportivo ao conquistar sua segunda medalha de bronze no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, realizado neste final de semana em São Paulo. Depois de uma performance impressionante em sua categoria, onde subiu ao pódio após duas lutas intensas, ele decidiu desafiar ainda mais seus limites e entrou na disputa do Absoluto, categoria onde atletas de todos os pesos competem entre si. Com mais quatro lutas duríssimas, garantiu mais uma vez o terceiro lugar no mundial, somando duas medalhas na competição.

Mas não parou por aí não, hoje, ele está na disputa do Campeonato Taça São Paulo, que teve início às 9h, no Ginásio Ibirapuera, na capital. A previsão é que Alexander volte ao tatame no final da tarde deste domingo (2).

Prestes a completar 48 no próximo dia 15 de março, o inspetor demonstra que a determinação, disciplina e superação são marcas de sua trajetória, seja no tatame ou na missão de proteger a população de Várzea Grande. “Foi um desafio enorme enfrentar atletas de todos os pesos, mas a vontade de vencer e a dedicação diária me trouxeram até aqui. Essa conquista representa muito mais do que uma medalha, é a prova de que com trabalho duro podemos sempre ir além”, afirmou.

Com duas medalhas no Campeonato Mundial, o inspetor da Guarda Municipal reafirma o papel do esporte como ferramenta de crescimento pessoal e profissional, mostrando que os valores do jiu-jitsu e da segurança pública se encontram na disciplina, no respeito e na busca constante pela excelência. “A luta continua, e seguimos sempre em busca de novos desafios!”, finalizou.

