Prefeita destaca ações e aponta principais desafios de Várzea Grande no III Congresso Nacional de Gestão Pública

Flávia Moretti foi a única prefeita convidada de Mato Grosso para expor ações empreendidas nos primeiros meses de gestão

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), participou como expositora do III Congresso Nacional de Gestão Pública. O evento ocorreu na tarde desta quinta-feira (29) em Brasília. Moretti, foi a única prefeita de Mato Grosso convidada a expor apontou as suas principais ações durante os primeiros cinco meses de mandato.

Conforme a divulgação do Congresso, o evento foi criado para promover discussões aprofundadas sobre temas fundamentais, como inovação, sustentabilidade e os impactos da transformação digital na gestão pública. Por meio de palestras, debates e networking, o evento visa contribuir para a sustentabilidade fiscal, a otimização da gestão pública e a melhoria contínua dos serviços oferecidos à sociedade, fortalecendo o desenvolvimento institucional e econômico.

Ela destacou o reinício de cinco obras de creches e escolas municipais que estavam paradas desde 2013 para combater a falta de vagas na educação municipal; a implantação do Fila Zero na saúde parceria com o governo de estado que está realizando procedimentos médicos de média e alta complexidade inéditos dentro de Várzea Grande; o início do processo de concessão do Departamento de Água e Esgoto; o início de obras estruturantes no bairro Paiaguás; entre outras importantes ações.

“Nosso comprometimento é com o povo, temos muitos desafios, mas vamos encarar todos de frente, com coragem, com determinação e com muito trabalho. Nosso Município não tem mais empresas, pois temos problemas de saneamento (água e esgoto); somos os maiores devedores de precatórios do estado de Mato Grosso, a dívida é de R$ 1 bilhão, inclusive devemos mais que o próprio governo do estado, por esta razão 12% da nossa receita é bloqueada para pagar essa dívida; entre outros tantos problemas. Várzea Grande não merecia passar por tudo isso, mas viemos para encarar esses desafios e estamos investindo no nosso maior bem que é a população”, destaca Moretti.

E completou: “Fomos eleitos para resolver, principalmente, a questão do abastecimento de água. Iniciamos o processo de concessão, porém, até lá precisamos continuar fazendo investimentos para melhorar os serviços para população. Quando cheguei aqui em Brasília, fui ao Ministério das Cidades e consegui destravar um recurso que estava disponível desde 2013 para o saneamento básico (água e esgoto). Este recurso não tinha chegado ao Município por falta de documentos. Tratamos apenas 12% do esgoto, o sistema ainda é muito precário e por isso estamos entre os piores índices de saneamento. Infelizmente, também não temos água na torneira e isso afasta empresas de investirem em nosso Município. Queremos e vamos mudar esta realidade”, discursou a prefeita.

Ela lembrou que o Pronto-Socorro e Hospital municipal é uma unidade de estrutura precária, antiga e não teve a devida atenção nos últimos anos. “Essa unidade é a única de grande porte em alta complexidade de portas abertas para todo o Estado, Baixada Cuiabana, e até estados e países vizinhos. São 192 leitos e recebemos em torno de 400 pessoas para internação ao mês. pois atendemos todo o estado e até pessoas de países vizinhos. Nós aderimos o programa Fila Zero e estamos realizando junto com o governo de Mato Grosso diversos procedimentos inéditos nesta unidade de saúde pública. Entrevistei alguns moradores que esperavam cirurgias há mais de dez anos”, conta.

A prefeita também lembra que o Município tem baixa arrecadação para enfrentar os desafios. “O nosso maior dilema é como administrar a cidade sem dinheiro? Nossa cidade estava muito abandonada, não imaginei que teríamos problemas além da água. Mas, vamos mudar Várzea Grande, na verdade, já estamos mudando, estamos dando uma nova cara para o nosso Município”, finaliza a prefeita.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT