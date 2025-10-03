Várzea Grande
Prefeita é homenageada durante aniversário de 39 anos do 2° Batalhão do Corpo de Bombeiros
“Nossas instituições devem continuar unidas. Vamos continuar andando de mãos dadas, unidos para construir uma Várzea Grande ainda melhor”, afirmou Flávia Moretti
A prefeita por Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), prestigiou o aniversário de 39 anos do 2° Batalhão do Corpo de Bombeiros, instalado em Várzea Grande. Durante a solenidade, a prefeita recebeu uma homenagem em reconhecimento ao apoio e aos serviços prestados por meio de parceria do Município com a instituição.
“Fico lisonjeada pelo convite e agradecida pela homenagem. Nossas instituições devem continuar unidas, como por exemplo, nos primeiros meses de mandato, sentamos com o Corpo de Bombeiros e implantamos juntos o VG Sem Queimadas”, disse Moretti.
“Em breve, devemos instalar a primeira rampa náutica, uma espécie de píer, na região da Passagem da Conceição para dar mais segurança e agilidade ao trabalho dos bombeiros. Vamos continuar andando de mãos dadas, unidos para construir uma Várzea Grande ainda melhor”, completa a prefeita.
O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o coronel BM Flávio Glêdson Vieira, relata que o 2° Batalhão tem uma trajetória marcada pela bravura e pelos serviços prestados à sociedade várzea-grandense.
“Esta solenidade é marcada por homenagens e por reconhecimento do trabalho deste batalhão para Várzea Grande, para nosso estado de Mato Grosso, como também para o nosso país”, disse Glêdson.
O comandante do segundo batalhão, tenente-coronel Heitor Souza, relata sobre a importância de cada membro. “Referência em resgate, trabalhamos em diversas missões, não só em Várzea Grande, mas em âmbito nacional. Esse reconhecimento é decorrente do esforço de cada homem e mulher os quais fazem parte do nosso batalhão”, conta.
Participaram da solenidade os secretários de: Defesa Social, inspetor GM Louriney Silva; Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim; Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e Habitação, Manoela Rondon; Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, Mário Quidá. Também marcaram presença: comandante da Guarda Municipal, Juliano Lemos; coordenador da Defesa Civil, Jovanil Flores; chefe de gabinete da prefeita, Emirella Martins. Vereadores Cilcinho e Rosy Prado.
Várzea Grande reforça vacinação após novo caso suspeito de sarampo
Município segue com um caso sob investigação: trata-se de uma criança de 9 anos que apresentou febre, manchas avermelhadas na pele, tosse e coriza. Ela permanece em isolamento até a liberação do resultado da amostra
A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande informa que, dos seis casos suspeitos de sarampo registrados no Município, cinco já foram descartados pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen). Apenas um segue em investigação: trata-se de uma criança de 9 anos que apresentou febre, exantema (manchas avermelhadas na pele), tosse e coriza no dia 29 de setembro. Ela permanece em isolamento até a liberação do resultado da amostra.
Segundo Alessandra Carreira, gerente de vigilância epidemiológica, “as equipes da Vigilância, juntamente com as equipes da Atenção Primária, realizam o bloqueio vacinal seletivo, que consiste em vacinar, de acordo com o cartão de vacinas, todas as pessoas que tiveram contato com a criança”, explica.
VACINAÇÃO DISPONÍVEL NAS UNIDADES – A vacina contra o sarampo está disponível gratuitamente nas unidades de saúde do Município. A tríplice viral protege contra sarampo, caxumba e rubéola.
Segundo a nova determinação do Ministério da Saúde, é recomendado que crianças a partir dos seis meses até os 11 meses realizem a dose zero da vacina contra o sarampo e crianças a partir de 1 ano, adolescentes e adultos até 29 anos devem ter duas doses de tríplice viral, já adultos com idade de 30 a 59 anos precisam de uma dose. Em relação aos profissionais da saúde, estes precisam ter duas doses independente da faixa etária.
ALERTA EM MATO GROSSO – O Estado já confirmou três casos de sarampo este ano. Os três no município de Primavera do Leste. Um dos casos é uma mulher de 27 anos, grávida, que perdeu o bebê após complicações da doença. Tanto ela quanto o filho de 4 anos haviam tido contato com pessoas infectadas durante uma viagem à Bolívia.
Diante do cenário, a Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande tem reforçado ações especiais de imunização. Nos dias 3 e 4 de outubro haverá vacinação no Várzea Grande Shopping, das 13h às 20h30. Já nos dias 8, 9 e 10, a imunização será no Aeroporto Marechal Rondon, das 8h às 16h, voltada especialmente para passageiros em trânsito.
COMPROMISSO COM A PREVENÇÃO – A secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon, destaca que a prioridade é impedir que o vírus entre no Município. “Estamos intensificando as ações, garantindo a busca ativa e ampliando a cobertura vacinal para proteger a população. A melhor forma de evitar o sarampo é estar com a vacinação em dia”, reforçou.
Além da dose de tríplice viral, as unidades de saúde também oferecem todas as vacinas do calendário nacional.
SINTOMAS E COMPLICAÇÕES DO SARAMPO – O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa, transmitida por vias respiratórias. Os sintomas mais comuns são febre alta, manchas avermelhadas pelo corpo, tosse persistente, coriza, conjuntivite e pequenas manchas brancas na mucosa da boca.
Em crianças, a doença pode provocar complicações como diarreia intensa, otite, pneumonia, desnutrição e, em casos mais graves, sequelas neurológicas. Já em adolescentes e adultos, o sarampo pode evoluir para quadros severos, como encefalite, infecções respiratórias graves e, em gestantes, trazer risco de parto prematuro e até aborto espontâneo.
Curso de agroecologia estimula filhos de agricultores familiares às práticas sustentáveis
Na prática, alunos produziram a calda bordalesa, uma alternativa natural ao controle de pragas e doenças nas lavouras. Objetivo é contribuir para com o futuro das propriedades e a fixação dessas famílias no campo, para que sigam fazendo e mais sabem!
Filhos de famílias da agricultura familiar receberam nesta quinta-feira (02), na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Bianka Lorena Rocha Capilé’, no Assentamento Rural Sadia 3, uma importante formação em agroecologia. O objetivo foi sensibilizar os alunos sobre práticas mais sustentáveis na produção agrícola e noções de educação ambiental, preparando-os para contribuir com o futuro das propriedades de suas famílias.
O curso foi ministrado pelo engenheiro agrônomo da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEMMADRS-VG), James Cabral. “Explicamos os princípios da agroecologia e realizamos uma oficina prática de produção de calda bordalesa, uma ferramenta essencial para o controle de pragas e doenças nas lavouras de forma sustentável. A calda bordalesa é produzida com cobre e cal virgem e age protegendo as plantas sem comprometer o meio ambiente”, destaca.
A capacitação se baseou em uma cartilha desenvolvida pela equipe técnica da SEMMADRS, que orienta agricultores sobre a produção de alternativas naturais de controle de pragas. As caldas podem ser de origem inorgânica, utilizando minerais como cobre e enxofre, ou orgânica, produzida a partir de partes de plantas como folhas, frutos e raízes. “O uso desses produtos é apenas uma parte da agroecologia. Para alcançar uma produção realmente sustentável, é fundamental cuidar bem do solo, da água e diversificar a propriedade, seguindo princípios ecológicos básicos”, explica James Cabral.
O secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim, reforçou a relevância da iniciativa. “Esses cursos fazem parte de um conjunto de políticas públicas da prefeita Flávia Moretti e do vice Tião da Zaeli, que visa fortalecer a agricultura familiar e promover práticas agrícolas mais conscientes e sustentáveis. Investir na educação dos filhos dos agricultores é garantir que as boas práticas continuem nas futuras gerações”, afirmou.
Ricardo Amorim também aponta que o conhecimento é fundamental para que esses jovens sejam estimulados a trabalhar no campo. “Queremos que os filhos vejam que a agricultura familiar também é rentável se feita com planejamento, mas principalmente, com conhecimento. Com iniciativas assim, Várzea Grande dá exemplo de como a educação ambiental aliada à formação técnica pode transformar a produção agrícola e estimular o desenvolvimento sustentável no Município’, afirma.
