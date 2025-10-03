Prefeita é homenageada durante aniversário de 39 anos do 2° Batalhão do Corpo de Bombeiros

Município segue com um caso sob investigação: trata-se de uma criança de 9 anos que apresentou febre, manchas avermelhadas na pele, tosse e coriza. Ela permanece em isolamento até a liberação do resultado da amostra

A Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande informa que, dos seis casos suspeitos de sarampo registrados no Município, cinco já foram descartados pelo Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen). Apenas um segue em investigação: trata-se de uma criança de 9 anos que apresentou febre, exantema (manchas avermelhadas na pele), tosse e coriza no dia 29 de setembro. Ela permanece em isolamento até a liberação do resultado da amostra.

Segundo Alessandra Carreira, gerente de vigilância epidemiológica, “as equipes da Vigilância, juntamente com as equipes da Atenção Primária, realizam o bloqueio vacinal seletivo, que consiste em vacinar, de acordo com o cartão de vacinas, todas as pessoas que tiveram contato com a criança”, explica.

VACINAÇÃO DISPONÍVEL NAS UNIDADES – A vacina contra o sarampo está disponível gratuitamente nas unidades de saúde do Município. A tríplice viral protege contra sarampo, caxumba e rubéola.

Segundo a nova determinação do Ministério da Saúde, é recomendado que crianças a partir dos seis meses até os 11 meses realizem a dose zero da vacina contra o sarampo e crianças a partir de 1 ano, adolescentes e adultos até 29 anos devem ter duas doses de tríplice viral, já adultos com idade de 30 a 59 anos precisam de uma dose. Em relação aos profissionais da saúde, estes precisam ter duas doses independente da faixa etária.

ALERTA EM MATO GROSSO – O Estado já confirmou três casos de sarampo este ano. Os três no município de Primavera do Leste. Um dos casos é uma mulher de 27 anos, grávida, que perdeu o bebê após complicações da doença. Tanto ela quanto o filho de 4 anos haviam tido contato com pessoas infectadas durante uma viagem à Bolívia.

Diante do cenário, a Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande tem reforçado ações especiais de imunização. Nos dias 3 e 4 de outubro haverá vacinação no Várzea Grande Shopping, das 13h às 20h30. Já nos dias 8, 9 e 10, a imunização será no Aeroporto Marechal Rondon, das 8h às 16h, voltada especialmente para passageiros em trânsito.

COMPROMISSO COM A PREVENÇÃO – A secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon, destaca que a prioridade é impedir que o vírus entre no Município. “Estamos intensificando as ações, garantindo a busca ativa e ampliando a cobertura vacinal para proteger a população. A melhor forma de evitar o sarampo é estar com a vacinação em dia”, reforçou.

Além da dose de tríplice viral, as unidades de saúde também oferecem todas as vacinas do calendário nacional.

SINTOMAS E COMPLICAÇÕES DO SARAMPO – O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa, transmitida por vias respiratórias. Os sintomas mais comuns são febre alta, manchas avermelhadas pelo corpo, tosse persistente, coriza, conjuntivite e pequenas manchas brancas na mucosa da boca.

Em crianças, a doença pode provocar complicações como diarreia intensa, otite, pneumonia, desnutrição e, em casos mais graves, sequelas neurológicas. Já em adolescentes e adultos, o sarampo pode evoluir para quadros severos, como encefalite, infecções respiratórias graves e, em gestantes, trazer risco de parto prematuro e até aborto espontâneo.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT