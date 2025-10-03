Connect with us

Várzea Grande

Prefeita é homenageada durante aniversário de 39 anos do 2° Batalhão do Corpo de Bombeiros

03/10/2025

“Nossas instituições devem continuar unidas. Vamos continuar andando de mãos dadas, unidos para construir uma Várzea Grande ainda melhor”, afirmou Flávia Moretti

A prefeita por Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), prestigiou o aniversário de 39 anos do 2° Batalhão do Corpo de Bombeiros, instalado em Várzea Grande. Durante a solenidade, a prefeita recebeu uma homenagem em reconhecimento ao apoio e aos serviços prestados por meio de parceria do Município com a instituição.

“Fico lisonjeada pelo convite e agradecida pela homenagem. Nossas instituições devem continuar unidas, como por exemplo, nos primeiros meses de mandato, sentamos com o Corpo de Bombeiros e implantamos juntos o VG Sem Queimadas”, disse Moretti.

“Em breve, devemos instalar a primeira rampa náutica, uma espécie de píer, na região da Passagem da Conceição para dar mais segurança e agilidade ao trabalho dos bombeiros. Vamos continuar andando de mãos dadas, unidos para construir uma Várzea Grande ainda melhor”, completa a prefeita.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o coronel BM Flávio Glêdson Vieira, relata que o 2° Batalhão tem uma trajetória marcada pela bravura e pelos serviços prestados à sociedade várzea-grandense.

“Esta solenidade é marcada por homenagens e por reconhecimento do trabalho deste batalhão para Várzea Grande, para nosso estado de Mato Grosso, como também para o nosso país”, disse Glêdson.

O comandante do segundo batalhão, tenente-coronel Heitor Souza, relata sobre a importância de cada membro. “Referência em resgate, trabalhamos em diversas missões, não só em Várzea Grande, mas em âmbito nacional. Esse reconhecimento é decorrente do esforço de cada homem e mulher os quais fazem parte do nosso batalhão”, conta.

Participaram da solenidade os secretários de: Defesa Social, inspetor GM Louriney Silva; Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim; Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e Habitação, Manoela Rondon; Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, Mário Quidá. Também marcaram presença: comandante da Guarda Municipal, Juliano Lemos; coordenador da Defesa Civil, Jovanil Flores; chefe de gabinete da prefeita, Emirella Martins. Vereadores Cilcinho e Rosy Prado.

