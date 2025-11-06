Connect with us

Cuiabá

Prefeita e secretária lamentam o falecimento do agente comunitário de saúde Castilho Martins Rodrigues

Publicado em

06/11/2025

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da prefeita em exercício Vânia Rosa, da secretária municipal de Saúde Danielle Carmona e da Secretaria Adjunta de Atenção Primária, Cinara Brito, manifesta profundo pesar pelo falecimento do agente comunitário de saúde Castilho Martins Rodrigues, ocorrido nesta quarta-feira (5).

Castilho, de 33 anos, era lotado na Unidade de Saúde da Família (USF) Tijucal e exercia com dedicação e compromisso sua função junto à comunidade. O servidor, havia sido admitido em 2 de junho de 2025.

Solteiro, morava com a mãe, a quem a Prefeitura de Cuiabá estende condolências, assim como a todos os familiares, amigos e colegas de trabalho.

A gestão municipal reconhece e agradece pelos serviços prestados por Castilho em prol da saúde pública cuiabana e reforça votos de força e conforto aos que sentem sua partida.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

Cuiabá

Projeto institui multa a usuário flagrado com droga em espaço público em Cuiabá

Published

31 minutos atrás

on

06/11/2025

By

Antoniel Pontes – Assessoria vereador Rafael Ranalli 

Fumar maconha ou usar qualquer droga em praça, parque, terminal ou outro espaço público de Cuiabá pode custar caro. Um projeto apresentado pelo vereador Rafael Ranalli (PL) será analisado e votado na sessão desta quinta-feira (6), na Câmara Municipal. A proposta cria uma punição administrativa para quem for flagrado portando ou consumindo entorpecentes em locais de uso coletivo.
O texto defende que o município precisa agir para proteger a saúde pública e a convivência social. Define como “ambiente público” qualquer espaço de livre acesso, incluindo ruas, praças, escolas, unidades de saúde e órgãos públicos.
Se o projeto for aprovado, a multa será de R$ 1.412 para o infrator, dobrando para R$ 2.824 em caso de reincidência dentro de 12 meses. O dinheiro arrecadado será destinado aos fundos municipais de segurança pública, políticas sobre drogas e saúde.
Ranalli reforça que a medida não tem caráter criminal. “Não é sobre prender ninguém, é sobre ordenar os espaços públicos e proteger a população”, explicou o vereador na justificativa do projeto.
O texto também traz decisões do Supremo Tribunal Federal que reconhecem o poder dos municípios em estabelecer regras locais de convivência, desde que não criem novos crimes. O documento ainda faz referência a uma norma de Santa Catarina que aplica multa semelhante a usuários de drogas em espaços públicos.
Um projeto parecido chegou a ser protocolado em setembro na Câmara, mas acabou indo ao arquivo. Isso porque a matéria assinada por Ranalli foi apresentado antes, em julho. Pelas regras internas da Casa, quando duas propostas tratam do mesmo tema, a mais antiga é a que segue em tramitação, e a mais recente perde o efeito para evitar duplicidade.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Cuiabá

Michelly Alencar destaca qualidade no atendimento do Centro Especializado em Reabilitação (CER II)

Published

31 minutos atrás

on

06/11/2025

By

Débora Inácio – Assessoria vereadora Michelly Alencar 

A vereadora Michelly Alencar (União Brasil), presidente da Comissão de Saúde  da Câmara de Cuiabá, destacou a visita de fiscalização realizada ao Centro Especializado em Reabilitação de Nível II (CER II), localizado no bairro Pascoal Ramos, na capital. 
O serviço, que integra a rede do Sistema Único de Saúde (SUS), oferece atendimento especializado em fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia e outros acompanhamentos voltados à reabilitação física e motora da população.
A parlamentar afirmou ter se surpreendido positivamente com a estrutura e a qualidade do atendimento oferecido. 
“Estou acostumada a visitar unidades de saúde e sei das dificuldades que o setor enfrenta, mas ontem fui surpreendida. Conversei com pacientes que demonstraram grande satisfação e evolução no tratamento”, destacou Michelly.
Relatos de pacientes emocionaram a vereadora com suas histórias de superação. 
“São pessoas que haviam perdido completamente a mobilidade e hoje estão recuperando seus movimentos graças ao trabalho realizado no CER II”, afirmou.
O centro também realiza atendimentos voltados a crianças com transtorno do espectro autista, oferecendo terapias que estimulam o desenvolvimento da comunicação e da convivência social.
“É um serviço de excelência, com profissionais comprometidos e resultados visíveis. Precisamos valorizar e dar visibilidade a esse trabalho que transforma vidas e fortalece o SUS”, concluiu Michelly Alencar.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA06/11/2025

Polícias Civis do RN e de MT cumprem mandados contra autor de extorsão cibernética em Cuiabá

A Polícia Civil de Mato Grosso cumpre, em apoio à Polícia Civil do Rio Grande do Norte, quatro ordens judiciais...
SEGURANÇA05/11/2025

Polícia Civil deflagra 2ª fase da investigação que apura crime de extração ilegal de madeira em Juína

A Polícia Civil de Mato Grosso, deflagrou nesta quarta-feira (5.11), segunda etapa de investigação que apura crime de extração ilegal...
SEGURANÇA05/11/2025

Fiscalização conjunta apreende 30 garrafas de whisky suspeitas de adulteração com metanol em Itanhangá

Trinta garrafas de whisky suspeitas de pertencerem a lotes de bebidas adulteradas com metanol foram apreendidas, nesta terça e quarta-feira...

MT

Brasil

Brasil17/10/2025

As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Brasil17/10/2025

Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO

  Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262