Prefeita e vice acompanham retirada de radares e anunciam novo plano de mobilidade urbana

A medida integra ações da política de trânsito e vai representar economia mensal de R$ 158 mil aos cofres públicos

O primeiro radar fixo de velocidade foi oficialmente retirado no início da tarde desta terça-feira (14), com a presença da prefeita Flávia Moretti e do vice-prefeito Tião da Zaeli, ambos do PL, que acompanharam de perto o início da ação. Ao todo, 36 equipamentos serão desativados em diferentes vias públicas da cidade. A medida integra o novo plano de modernização da política de trânsito e vai representar uma economia mensal de R$ 158 mil aos cofres públicos.

A prefeita Flávia Moretti destacou que a medida visa tornar o trânsito mais eficiente, seguro e consciente, sem focar exclusivamente em penalidades. “Nosso objetivo é promover uma gestão de trânsito mais moderna e educativa, que respeite o cidadão e valorize ações preventivas. Estamos substituindo o modelo puramente punitivo por um sistema que alia sinalização de qualidade, orientação e respeito ao condutor”, afirmou a prefeita.

A desativação dos radares é coordenada pela Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, com base em estudos técnicos que apontaram queda expressiva nas infrações e acidentes nas áreas onde os equipamentos estavam instalados. “Ao longo dos últimos anos, observamos que, após o período inicial de fiscalização intensiva, houve estabilização no comportamento dos motoristas, com redução de acidentes e autuações. Isso nos permitiu rever a necessidade desses radares fixos e investir em outras frentes de mobilidade”, explicou o coordenador de Mobilidade Urbana, Cidomar de Arruda.

A nova sinalização viária já foi implantada no Eixo Central da cidade e está sendo finalizada em outras vias de grande fluxo. De acordo com o secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Lucas Ribeiro Ductievicz, a previsão é que essa primeira etapa seja concluída em até 30 dias. “Nosso foco agora é fortalecer a sinalização horizontal e vertical, com placas mais visíveis, faixas bem demarcadas e reforço em pontos críticos. A partir do segundo semestre, vamos ampliar esse trabalho para os bairros, atendendo a uma demanda antiga da população”, destacou o secretário.

O vice-prefeito Tião da Zaeli também acompanhou o início da retirada dos radares e ressaltou o compromisso da gestão com transparência e responsabilidade na aplicação dos recursos públicos. “Estamos otimizando os investimentos para melhorar, de fato, a vida das pessoas. Cada centavo economizado será revertido em melhorias reais para a cidade. Essa é uma gestão que trabalha com seriedade e respeito ao contribuinte”, pontuou.

Além da economia, a medida busca garantir um trânsito mais fluido, seguro e consciente. Moradores têm aprovado a iniciativa, destacando o fim das multas inesperadas e a melhoria na sinalização das vias por onde circulam diariamente.

