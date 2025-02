Prefeita e vice participam de reunião do Consórcio Intermunicipal Vale do Rio Cuiabá

Pautas em conjunto e compras em grandes volumes vão fazer trazer diversas conquistas para a baixada cuiabana

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, juntamente com o vice-prefeito Sebastião dos Reis Gonçalves (Tião da Zaeli), ambos do PL, e a secretária de Saúde, Deisi Bocalon, participaram na manhã desta quinta-feira (20), de uma reunião com o secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo.

A reunião, agendada pelo presidente do Consórcio Intermunicipal Vale do Rio Cuiabá, prefeito de Nobres, Zé Domingos, foi inicialmente para apresentar os consorciados, e ao mesmo tempo, para discutir o programa desenvolvido pelo governo do Estado de Mato Grosso “Fila Zero”.

A prefeita Flávia Moretti, disse que esse é um momento importante para o Estado e é importante para Várzea Grande. “Somos portas abertas para receber as demandas das pequenas cidades da baixada cuiabana, e a importância do consórcio se faz necessária, até porque Várzea Grande não fazia parte do consórcio e aderimos tão logo tomamos posse e viemos para unir as forças. A entrada de Várzea Grande, assim como Cuiabá, consolida a união da baixada e das nossas regiões para trazer resultados”.

A prefeita reforçou a importância em se trabalhar de forma conjunta, desde a compra de equipamentos e insumos, projetos e convênios. O objetivo é só um: beneficiar a todos. “Várzea Grande precisa muito do governo do Estado, da Assembleia Legislativa, porque ainda vivemos como os outros municípios, precisamos de custeio e emendas. Esse Consórcio será diferente e eu sei que com o secretário de Estado, e com apoio do governador, nós vamos conseguir caminhar juntos, nesta gestão de eficiência para o cidadão”.

O vice-prefeito Tião da Zaeli destacou a participação de Várzea Grande no Consórcio e disse que a saúde é uma pauta urgente e necessária. “Quero parabenizar a todos por essa iniciativa. Esse é um momento oportuno para que todos os envolvidos busquem soluções para as suas regiões”.

O secretário de Estado, Gilberto Figueiredo, destacou a importância de se conhecer os gestores e secretários municipais e fortalecer a comunicação direta e o Consórcio do Vale do Rio Cuiabá tem essa prerrogativa. “Essa reunião é importante também para debatermos pautas relacionadas à saúde e que envolve a todos, a exemplo do Fila Zero. Quero destacar ainda que o governo do Estado de Mato Grosso está de portas abertas e que todas as reivindicações serão olhadas com atenção e levadas ao conhecimento do governador Mauro Mendes. Com certeza o Consórcio do Vale do Rio Cuiabá estará discutindo pautas em conjunto e que todos serão ouvidos”

A secretária de Saúde de Várzea Grande, Deisi Bocalon, disse que uma de suas primeiras ações ao assumir a pasta foi buscar a adesão ao Consórcio. “E a gente está aqui pleiteando, justamente, melhorias dentro da região. Esse consórcio é muito importante para a baixada cuiabana e para os munícipes e nós queremos cada vez mais ter independência. Várzea Grande pode, com certeza, fazer muito mais do que tem feito”.

AS MAIORES CIDADES – “Eu estou muito feliz em estar aqui nesta apresentação dos participantes do Consórcio do Vale do Rio Cuiabá, e com a presença da prefeita Flávia Moretti e o vice-prefeito Tião e, com as secretarias de Saúde de Cuiabá e Várzea Grande, que vieram para somar com os demais municípios participantes desse consórcio A participação de todos é essencial para que pautas relacionadas à saúde, mas não podemos deixar de comemorar a participação das duas maiores cidades de Mato Grosso no fortalecimento das deliberações”, comemorou Zé Domingues.

O presidente destacou também a necessidade da participação dos gestores públicos no Consórcio. “É fundamental a participação dos prefeitos na busca de soluções. O consórcio quer ser parceiro do governo do Estado e estamos aqui para apresentar também as nossas necessidades”, completou.

Além de Várzea Grande, participaram também gestores dos municípios de Cuiabá, Poconé, Barão de Melgaço, Chapada dos Guimarães e Rosário Oeste O deputado Eduardo Botelho também participou da reunião.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT