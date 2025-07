Prefeita entrega certificado para delegação campeã sub-15 da Taça Brasil de Futsal  

Atletas de Várzea Grande disputaram a Divisão Especial da 8ª Taça Brasil de Clubes – Sub 15 Feminino de Futsal, realizado de 15 a 19 de julho na cidade de Patos de Minas no estado de Minas Gerais

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, e o vice-prefeito, Tião da Zaeli – ambos do PL -, receberam ontem (21), as meninas da Associação Pés de Ouro, campeãs da Taça Brasil Sub-15, disputada no município de Patos de Minas (MG). Moretti saudou a delegação pela conquista com certificado de Honra ao Mérito. A equipe é hoje a melhor do Brasil.

“A gente sabe que quem começa cedo no esporte, vai fazer a diferença para o resto da vida, tanto como pessoa, como na vida profissional. Vocês são inspiração, só fazem inspirar outras crianças, geram determinação e objetivo e são exemplos para sair da rota do caminho das drogas. Esse certificado é apenas uma forma de mostrar o quanto são importante para essa gestão e para outras crianças e adolescentes”, afirmou a prefeita.

O líder do projeto e técnico da equipe, Rafael França, fez questão de agradecer a receptividade e o carinho da prefeita para com a Pés de Ouro. “Nesses quatro anos, nunca tivemos a oportunidade de estar aqui. Sei que a sua agenda é apertada, mas a senhora está aqui, nos recebendo. Estamos podemos mostrar aqui nossa trabalho e isso é gratificante”.

As representantes de Várzea Grande e de Mato Grosso no certame nacional, entram para história do desporto escolar como as primeiras vencedoras nessa faixa-etária no certame nacional. Elas foram recepcionadas na manhã do último domingo (20), na Arena Pantanal e seguiram em Trio Elétrico até o ponto em Várzea Grande, onde foram recepcionadas pela prefeita e o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Cleiton Marino Santana.

A seleção de Futsal feminino da Associação Pés de Ouro, de Várzea Grande, disputou a Divisão Especial da 8ª Taça Brasil de Clubes – Sub 15 Feminino de Futsal, realizado de 15 a 19 de julho na cidade de Patos de Minas no estado de Minas Gerais.

As seis equipes participantes jogaram entre si. Foram disputadas seis partidas. O primeiro jogo, com a equipe representante da casa, terminou em empate com 2 a 2. O segundo jogo teve goleada de 6 a 0 sobre a equipe Fênix de São Paulo. O terceiro jogo foi vencido por 4 a 0 sobre o time Pezão de Mato Grosso do Sul. No quarto jogo, as meninas derrotaram o time Real Colombo de Paraná por 3 a 2.

Na partida da semifinal houve um empate com a equipe mineira Praminas e na final a vitória e a conquista do título sobre a equipe da Casa Praminas.

Com essa conquista, a equipe de Futsal Feminino da Associação Pés de Ouro se torna a primeira equipe de Várzea Grande a ser campeã dessa modalidade e faixa etária.

CAMPEÃS – A equipe Pés de Ouro – uma associação sem fins lucrativos de Várzea Grande trabalha com o futsal feminino – vem colecionando títulos no estado de Mato Grosso.

O projeto Pés de Ouro trabalha com o futsal feminino de base há seis anos na cidade e tem títulos conquistados até fora do Estado.

No ano de 2024 foram 18 títulos conquistados, incluindo o Título Brasileiro Escolar Sub 17 Feminino, disputado em Brasília.

Em 2024, também foram campeãs estaduais de Clubes, no Sub 15 Feminino, Sub 17 e Sub 20 Feminino, essas competições foram classificatórias para representar Mato em competições pelo país.

O projeto Pés de Ouro já representou o Clube Esportivo Operário Várzea-grandense na competição de futebol de campo, onde o time ficou com o vice-campeonato da categoria sub-17.

O PROJETO – A Associação Pés de Ouro de Várzea Grande desenvolve um trabalho através do futsal, descobrindo talentos tanto para o futsal masculino quanto ao feminino. Liderado pelo professor Rafael França, o projeto agrega uma parceria com o esporte municipal, representando fortemente Várzea Grande nas competições, regionais, estaduais e nacionais.

No mês de junho, as meninas do projeto representaram a seleção municipal e a Escola Fernando Leite de Campos, nos jogos Estudantis/Escolares, realizado em Araputanga, na categoria A (sub-17) e B (sub-14). Em ambas as categorias disputadas, as equipes sagraram-se campeãs na modalidade futsal feminino.

Recentemente as meninas do sub-17 do projeto representaram a delegação várzea-grandense nos Jogos Escolares disputado em Lucas do Rio Verde no início do mês de julho.

Como parte do apoio do Município, foi disponibilizado um ônibus de 32 lugares destinado ao transportar das atletas do Município, além dos uniformes novos para passeio e para uso nas partidas oficiais, todos com recursos oriundos da gestão Flávia-Tião.

A seleção várzea-grandense representada pelo Pés de Ouro, também contabiliza o terceiro lugar do certame, disputado na região médio norte de Mato Grosso.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT