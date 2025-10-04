Várzea Grande
Prefeita Flávia Moretti acompanha mutirão de atendimentos no bairro São Mateus
A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), acompanhou os atendimentos no Mutirão Coletivo por Mato Grosso, realizado na manhã deste sábado (04.10), na Emeb Júlio Correia, no bairro São Mateus.
O evento foi uma realização em parceria entre a Prefeitura de Várzea Grande, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso e a Câmara Municipal.
No local, foram oferecidos atendimentos de enfermagem, emissão de documentos, assessoria jurídica, serviços oftalmológicos, massagens, cuidados de beleza, assistência social, entre outros.
“Eu fico muito feliz quando há mutirões de atendimentos como esse para nossa população, ainda mais em uma região grandiosa como o São Mateus. Desejo que a Assembleia Legislativa mantenha diversas parcerias como essa em nosso município”, disse a prefeita.
O deputado estadual Paulo Araújo (PP) estima que foram realizados mais de mil atendimentos. “Aqui, realizamos também a entrega de brindes para as crianças e tivemos diversas apresentações culturais. É uma grande festa para a comunidade do São Mateus”, relatou o deputado.
O vereador Enfermeiro Emerson (PP), morador da região, destacou que a comunidade precisava desses atendimentos. “Aqui é uma região grande, com muitas famílias carentes, que precisam ter o poder público cada vez mais perto. Fico feliz de ver a comunidade sendo assistida pela Assembleia Legislativa e pela Prefeitura de Várzea Grande”, afirmou.
A secretária municipal de Assistência Social, Cristina Saito, também acompanhou os atendimentos feitos pela pasta. “Estamos atualizando o CadÚnico dos moradores da região e apresentando os programas que fazem parte da nossa secretaria”, explicou Saito.
Várzea Grande
Prefeitura de Várzea Grande realiza oitava edição da Copa do Servidor
A abertura oficial da 8ª edição da Copa do Servidor foi realizada na noite de sexta-feira (03.10), no Miniestádio do bairro Ipase, em Várzea Grande, e reuniu servidores, familiares e comunidade em uma grande festa esportiva. O evento, organizado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL), contou a presença do vice-prefeito Tião da Zaeli, que declarou aberto os jogos dos servidores, na presença das 15 equipes participantes.
Na sequência, o clima de confraternização deu lugar à emoção dentro de campo. No jogo preliminar, a equipe da Educação venceu o time da Força Aérea Brasileira (FAB) por 1 a 0. Já na partida de fundo, a equipe de Serviços Públicos/Obras mostrou eficiência e superou a Guarda Municipal pelo placar de 2 a 0.
Durante a solenidade de abertura, o vice-prefeito Tião da Zaeli destacou a importância do evento como forma de valorização dos servidores municipais. “A Copa do Servidor é um momento de integração e reconhecimento do trabalho diário dos nossos profissionais. Mais do que esporte, ela promove união, amizade e espírito de equipe, que são valores essenciais para o serviço público municipal”, afirmou.
Já o secretário da SMECEL, Igor Cunha, enalteceu o empenho de todos os envolvidos e a energia contagiante do público que compareceu ao estádio. “Ver as arquibancadas cheias, as equipes desfilando com orgulho e a comunidade prestigiando é a prova de que a Copa do Servidor se consolidou como um dos grandes eventos esportivos do município. É uma celebração da dedicação dos nossos servidores e do fortalecimento da cidadania por meio do esporte”, destacou.
O superintendente de Esporte e Lazer, Edmilson Piranha, também reforçou o compromisso da gestão em fomentar a prática esportiva entre os trabalhadores. “O esporte é uma ferramenta transformadora, que motiva, aproxima e fortalece os laços entre os servidores. Essa competição é feita para eles e por eles, mostrando que a prefeitura valoriza e incentiva o lazer e a qualidade de vida de quem serve a nossa cidade”, ressaltou.
A competição segue ao longo das próximas semanas com partidas programadas entre as 15 equipes, prometendo mais emoção, integração e espírito esportivo em Várzea Grande.
As equipes participantes são: Assistência Social, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiro Militar, Gestão Fazendária, Cultura, Patrimônio, Procuradoria Municipal, Saúde, Serviços Públicos/Obras, Câmara Municipal, DAE, Força Aérea, Polícia Militar, Meio Ambiente e Educação.
*ORGANIZAÇÃO –* A equipe da Superintendência, vai estar à frente das regras da Copa, que já movimenta os bastidores entre as secretarias, autarquias e outros órgãos públicos convidados, como explicam o secretário de Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SMECEL), Igor Cunha, e o Superintendente Edmilson Piranha.
A coordenadora de Eventos e Projetos da Superintendência Municipal de Esportes e Lazer, Elaine Cristina de Arruda, juntamente com o coordenador de Esportes, Gilson Cassemiro, estão mobilizados para garantir o sucesso da Copa, nesta 8ª edição.
*HISTÓRIA DA COPA –* A Copa do Servidor é uma realização da Prefeitura Municipal, da SMECEL, via Superintendência de Esporte e Lazer. A última edição da competição foi realizada em 2023 no miniestádio José Silva Oliveira “Bife”, no bairro Figueirinha. Os jogos já foram realizados em campos, como Asponvag, Complexo Thiú e miniestádio do bairro Ipase.
A transmissão das competições, até então realizada pelo servidor João Marques, passa esse ano ao comando da equipe do Bate Bola, coordenado por Jorginho Mussa.
Várzea Grande
Arrecadação de ISSQN atinge recorde histórico de R$ 12,4 milhões em setembro
O ano de 2025 vai sendo marcado por números inédito. Cifras representam o segundo melhor resultado: saldo de setembro superou o de maio
A Prefeitura de Várzea Grande celebra avanço histórico na arrecadação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), consolidando um novo recorde de receita tributária. Conforme dados da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária (Segefaz), o Município atingiu a marca de R$ 12.489.023,05 (doze milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, vinte e três reais e cinco centavos) em setembro, sendo esta a maior arrecadação de ISSQN e Simples Nacional da história, superando maio de 2025, quando a arrecadação havia contabilizado R$ 11.573.982,50 (onze milhões, quinhentos e setenta e três mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos).
A prefeita Flávia Moretti (PL) celebrou a marca junto aos servidores e destacou o esforço de todos os auditores e colaboradores da Segefaz. “Vejo esse recorde com orgulho, não só como prefeita, mas também, como cidadã várzea-grandense. Parabéns a todos e muito obrigada pelo esforço e pela dedicação de cada um e mais: pela credibilidade que o contribuinte tem para com a atual gestão”, disse a prefeita.
O secretário de Gestão Fazendária, Marcos José da Silva, ratificou o resultado da arrecadação como fruto justamente à credibilidade conquistada pela administração da prefeita Flávia Moretti e do vice-prefeito Tião da Zaeli frente aos contribuintes, como também, pelo esforço e dedicação de cada servidor.
“Esses números demonstram que estamos no caminho certo. A população tem confiado na nova gestão e reconhece o esforço para construir uma nova Várzea Grande, com mais transparência, justiça fiscal e compromisso com o desenvolvimento de Várzea Grande”, frisou Marcos.
O coordenador de fiscalização do ISSQN, José Carlos Calegari Filho, elencou que este é um tributo que incide sobre os serviços prestados por empresas e profissionais autônomos e parabenizou a equipe de servidores pelo empenho e dedicação. “Nossos colaboradores têm realizado um excelente trabalho na condução das ações fiscais e de cobrança, adotando uma postura mais orientativa e conciliatória. Destaca-se também a atuação de todos os nossos servidores no Programa de Regularização Fiscal 2025, que oferece descontos e benefícios para que os contribuintes possam se autorregularizar”, disse Calegari.
