Prefeita Flávia Moretti anuncia gratuidade do transporte público municipal

Entre as prioridades da gestão Flávia-Tião estão importantes investimentos pleiteados pela população há anos: a nova rodoviária, o concurso público e a concessão privada do DAE

A Prefeitura de Várzea Grande entregou, na manhã desta quarta-feira (14), o projeto de lei do Plano Plurianual (PPA). A entrega foi feita pela prefeita Flávia Moretti e vice-prefeito Tião da Zaeli – ambos do PL – ao presidente da Câmara Municipal, Wanderley Cerqueira (MDB).

Conforme Flávia Moretti, o Plano Plurianual 2026-2029 é responsável por definir as prioridades de investimento e as áreas de atuação do governo de forma ampla, contendo as metas da atual gestão. Prefeitos de primeiro mandato têm até o dia 15 de maio para enviar o documento aos vereadores.

“No nosso PPA estão todas as demandas que ouvimos dos munícipes, pois nossa gestão é participativa e democrática. Aqui está a nova rodoviária, o novo mercado municipal, a concessão do Departamento de Água e Esgoto, o aplicativo da saúde, o aplicativo do turismo, o novo concurso público, o quartel da Guarda Municipal, entre outras tantas propostas importantes em favor do nosso Município e muitas delas promessas de antigas gestões. Qualquer dúvida do Legislativo sobre o projeto poderá ser tirada com a nossa equipe que estará disponível para este assunto”, disse a prefeita.

O vice-prefeito Tião da Zaeli destaca a importância da união de esforços para elaboração do PPA. “Aqui estão as ações de toda prefeitura, aqui teve participação de vários servidores, de secretários e de moradores de Várzea Grande que ouvimos. Fico feliz em ver que esse trabalho que foi bem feito pela nossa equipe técnica junto com a população. Como dizemos, feito a várias mãos”, conta Zaeli.

O presidente da Câmara Municipal, o vereador Wanderley Cerqueira (MDB), disse que o PPA passará pelas comissões permanentes e será analisado também pela procuradoria legislativa. “A nossa equipe, a procuradoria legislativa e as comissões permanentes desta Casa de Leis estará analisando os pontos cruciais, antes de colocar o projeto à apreciação do plenário”, disse Cerqueira.

A secretária de Planejamento, Drielli Martinez Ferreira Lima, conta que todo o processo seguiu os princípios constitucionais, principalmente o princípio da transparência. “Todo o processo foi discutido com a população com audiências públicas. O PPA contém todo o plano de gestão Flávia-Tião para os próximos quatro anos do nosso Município”, disse Drielli.

O secretário de Gestão Fazendária, Marcos José da Silva, destaca o empenho dos servidores na elaboração do PPA. “O Plano Plurianual é o reflexo do compromisso do poder público com a população. Ouvimos a população durante a campanha eleitoral, nas audiências públicas, nas visitas da prefeita nas ruas, entre outras ações. Estamos construindo uma Várzea Grande para o futuro. Essa construção é fundamental para atender as reais necessidades da nossa população. Agradeço o empenho de todos os servidores envolvidos para entregar este valoroso trabalho”, declara Marcos.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT