Várzea Grande
Prefeita Flávia Moretti discute principais pontos da PLOA e PLDO 2026
Este será o primeiro orçamento elaborado por sua gestão. Audiência pública para apresentação dos projetos de lei à sociedade será realizada na semana que vem, no formato híbrido: presencial e virtual
A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), discutiu hoje (7), os principais pontos da Lei Orçamentária Anual (PLOA) e do Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) para o ano de 2026.
Este é o primeiro orçamento elaborado pela nova gestão da Prefeitura de Várzea Grande. A apresentação foi feita pelo Secretário Municipal de Gestão Fazendária, Marcos José da Silva, e pela Secretária Municipal de Planejamento, Drielli Martinez.
O orçamento municipal para está previsto em R$ 2.043.545,00 (dois bilhões, quarenta e três milhões, quinhentos e quarenta e cinco reais). A mesma apresentação também será feita aos munícipes em audiência pública em formato híbrido – presencial e virtual – no dia 14 de agosto, às 9h, na Câmara Municipal.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece as prioridades e orienta a elaboração do orçamento anual, enquanto a Lei Orçamentária Anual (LOA) detalha a arrecadação e a aplicação dos recursos em áreas específicas para o próximo exercício fiscal.
Conforme o artigo 132 da Lei Orgânica do Município, o Poder Executivo deve enviar à Câmara até 31 de agosto a Lei de Diretrizes Orçamentárias e até 31 de setembro a Lei Orçamentária Anual.
A prefeita Flávia Moretti determinou que a entrega dos projetos de lei deverá ser feita antes do prazo, ao Legislativo. “O ano de 2026 será o primeiro em que trabalharemos com o orçamento feito pelo nosso governo. Estamos trabalhando de forma eficaz, destinando os recursos públicos de forma responsável e transparente. Queremos a participação da nossa população na audiência pública para discutir de forma democrática melhorias para o nosso Município”, disse Moretti.
Conforme a secretária de Planejamento, Drielli Martinez, os detalhes sobre o orçamento serão destacados na audiência pública. “Apresentamos à prefeita diversos projetos que fizeram parte de seu Plano de Governo, durante a campanha do ano passado. Na Câmara, no dia 14, iremos apresentar diversas novidades à nossa população”, conta Drielli.
PARTICIPAÇÃO – O secretário de Gestão Fazendária, Marcos José da Silva, relata que a população também pode acompanhar a audiência pública por meio virtual, via Youtube da Prefeitura Municipal de Várzea Grande. “Estamos dando toda transparência possível sobre nosso orçamento municipal. Queremos, e muito, a presença da nossa população, pois esta é uma grande oportunidade de acompanhar os investimentos do Município no ano que vem, além de fazer sugestões”, declara Marcos.
No dia de combate à violência doméstica, prefeita anuncia políticas públicas inéditas no Município
Reforçando o ‘Agosto Lilás’, Flávia Moretti anunciou a criação do Selo Ana Emília Iponema Brasil Sotero que irá reconhecer a ‘Empresa Amiga da Mulher’
A Lei Maria da Penha está completando hoje, dia 7 de agosto, 19 anos de sanção e é um marco histórico nacional no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Nesta data tão representativa, a prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), reforçou as políticas públicas em vigência e anunciou ações inéditas que serão implementadas no Município para fortalecer esse a Lei e colocar fim ao gigantesco problema social: a escalada de feminicídios e violência contra as mulheres.
Durante reunião na tarde de hoje, a prefeita destacou os avanços da cidade na proteção e acolhimento às vítimas, além de apresentar iniciativas para ampliar o engajamento da sociedade, especialmente do setor privado.
Um dos dados mais celebrados foi o resultado do trabalho da Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal que oferta às mulheres vítimas de violência doméstica acompanhamento, sempre que fizer necessário, para a proteção da vítima. Segundo a prefeita, 98% das mulheres atendidas pela Patrulha, e amparadas por medidas protetivas, não sofreram novos episódios de violência.
“Temos uma rede de proteção ativa desde 2017, com participação da Comarca de Várzea Grande, da Prefeitura e de instituições como a Guarda Municipal – por meio da Patrulha Maria da Penha -, da Assistência Social e da Secretaria de Saúde. Essa rede conseguiu quebrar o ciclo da violência. Isso mostra que a política pública funciona e precisa ser fortalecida. Quando há resultado, a gente amplia. Mesmo assim, precisamos garantir que toda mulher, inclusive as estrangeiras, saibam onde e como pedir ajuda”, destacou a gestora.
Novo selo reconhecerá empresas que protegem mulheres
Durante o ato, foi anunciado o envio de um projeto de lei à Câmara Municipal ainda neste mês, durante as atividades alusivas ao “Agosto Lilás”, para instituir o Selo Ana Emília Iponema Brasil Sotero. A homenagem leva o nome de uma referência nacional na defesa dos direitos das mulheres, falecida recentemente.
O selo será concedido às empresas que demonstrarem compromisso com a equidade de gênero e com ações efetivas de combate à violência doméstica. Para isso, será criado o programa Empresa Amiga da Mulher.
As empresas interessadas deverão cumprir critérios como:
• Igualdade salarial entre homens e mulheres
• Promoção da equidade de gênero em processos seletivos
• Participação em programas de proteção à mulher em níveis federal, estadual ou municipal
• Capacitação de funcionários para acolhimento de vítimas de violência.
As empresas aprovadas serão reconhecidas com selos em três níveis: Ouro, Prata e Diamante.
O novo programa deverá ser votado ainda em agosto e será parte fundamental das ações estratégicas de Várzea Grande para reforçar o combate à violência de gênero e garantir mais oportunidades e segurança às mulheres do Município.
Mais equidade no poder público, mais engajamento da sociedade
A prefeitura também destacou os avanços internos na gestão pública, com 77% do quadro funcional composto por mulheres e equilíbrio de gênero entre os secretários e subsecretários.
“Já trabalhamos equidade dentro do poder público. Agora queremos que a sociedade civil, especialmente as empresas, também abracem essa causa. Criar um selo é uma forma de incentivar, reconhecer e ampliar a rede de apoio às mulheres”, concluiu a gestora.
Sirlei Salette, subcomandante da Guarda Municipal e coordenadora da Patrulha Maria da Penha, reforçou o trabalho do patrulhamento e a necessidade do serviço às vítimas. Além disso, reitera a importância da denúncia em casos de violência doméstica.
“Acompanhamos as vítimas a partir da medida protetiva, acompanhamos elas individualmente, conforme necessidade de cada uma. Para inibir que, por exemplo, o agressor não volte a importuná-las e garantir a maior segurança possível. As visitas ocorrem de segunda à sábado das 7h às 19h. Mas, se elas precisarem fora desses horários, podem ligar no telefone que elas têm e é exclusivo ao atendimento. Somente esse ano atendemos 177 mulheres”, explicou.
“Se alguém estiver presenciando um ato de violência contra a mulher, ligue 190, que vai uma guarnição, tomando as providências necessárias”, emenda.
A secretária de Assistência Social, Cristina Saito, elogiou as novas metas e estratégias por parte da prefeita, em ações inéditas no Município e adiantou que diariamente a administração busca capacitar servidores em Centro de Referências da Assistência Social (Cras), que muitas vezes acolhem vítimas de violência.
“Nosso maior empenho nesse momento é a capacitação das mulheres das lideranças e também dos nossos trabalhadores, dos nossos profissionais para que eles saibam os caminhos que devem ser seguidos a partir do momento que a demanda chegar. Nossas unidades podem e devem estar acolhendo todas as mulheres. Precisamos cada vez mais falar sobre a temática e ampliar essa discussão”, afirmou.
A prefeita Flávia Moretti ainda se colocou à disposição das vítimas, reforçando os canais de denúncia e onde buscar acolhimento na cidade. “Não podemos ficar omissos mais, não podemos apenas ver choros atrás da porta, no apartamento ao lado, não acolher e não denunciar. A violência doméstica está em todos os cantos, poderes e perfis da sociedade, todas as mulheres que sofrem violência devem buscar ajuda. O Município tem assistência, em qualquer porta ela pode buscar ajuda, seja em escola, assistência social, ou no meu gabinete, vamos acolhê-la”, finalizou.
Várzea Grande anuncia seu primeiro festival de pesca
Estande de Várzea Grande pode ser visitado até domingo, 10, durante o 42º Festival Internacional de Pesca Esportiva, o FIPe
O estande de Várzea Grande pode ser visitado até domingo, dia 10 de agosto, durante o 42º Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres (FIPe), considerado um dos maiores eventos do gênero no mundo. A participação marca a estreia da cidade no circuito de pesca esportiva e reforça sua entrada no calendário do turismo e da cultura em Mato Grosso.
Durante a abertura oficial do evento, realizada na noite da última quarta-feira (6), o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo, Mário Quidá Neto, representando a prefeita Flávia Moretti (PL), anunciou a realização do 1º Festival de Pesca Esportiva de Várzea Grande, previsto para os dias 26, 27 e 28 de setembro, no distrito de Bonsucesso, às margens do rio Cuiabá, que deu origem à cidade.
Ao lado da prefeita de Cáceres, Eliene Liberato Dias (PSB), do presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, deputado Max Russi (PSB), e de demais autoridades, Quidá reforçou o compromisso da atual gestão em transformar Várzea Grande em um polo de desenvolvimento turístico, cultural e econômico.
“Um dos principais compromissos da gestão da prefeita Flávia Moretti e do vice-prefeito Tião da Zaelli é tirar Várzea Grande de um papel de coadjuvante e colocá-la no centro dos grandes acontecimentos, gerando emprego, renda e fortalecendo o turismo, a gastronomia e o comércio local. Viemos prestigiar o FIPe, aprender com sua organização e convidar todos a participarem do nosso festival”, afirmou o secretário.
CULTURA E TRADIÇÃO – No estande de Várzea Grande, o público pode conhecer e vivenciar a cultura várzea-grandense por meio da produção artesanal da tradicional viola de cocho, com o Mestre Jociley Francisco da Silva, e da confecção de redes de pesca do Limpo Grande, em parceria com as artesãs da TeceArte. Produtos típicos e peças de artesanato também estão à venda, representando a criatividade e a identidade cultural da cidade.
A participação da cidade no FIPe é também uma oportunidade de intercâmbio e planejamento. “Agradecemos à prefeita Eliene Liberato Dias pela recepção e pelo espaço cedido. Estamos acompanhando de perto a estrutura do festival de Cáceres para aplicar as melhores práticas no nosso próprio evento. Várzea Grande está se preparando para fazer história com seu primeiro Festival de Pesca”, concluiu Quidá Neto.
