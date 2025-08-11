Várzea Grande
Prefeita Flávia Moretti encaminha à Câmara proposta de lei que regulamenta Prêmio Saúde em Várzea Grande
A Prefeitura de Várzea Grande encaminhou à Câmara Municipal de Várzea Grande o Projeto de Lei Complementar (PLC) que instaura no município o pagamento do ‘Prêmio Saúde’ aos servidores da Saúde Municipal. O benefício é uma ação inédita promovida pela prefeita Flávia Moretti (PL) e Tião da Zaeli (PL), honrando compromissos de campanha junto aos profissionais de saúde.
A proposta tem como objetivo regulamentar o benefício atendendo aos princípios de legalidade, moralidade e transparência, prevendo os critérios para pagamento da gratificação,de natureza transitória, que não se incorpora à remuneração do servidor e é paga mediante a comprovação do atingimento de metas quantitativas e qualitativas no desempenho da função, com o objetivo de melhoria do índice do grau de satisfação do usuário do Sistema Único de Saúde (SUS) de Várzea Grande.
Para fazer jus ao incentivo, os servidores devem atender a algumas condições básicas: produtividade, trabalho em equipe, pontualidade, eficiência, cumprimento de prazos, qualidade do serviço e comprometimento. O não cumprimento de qualquer dessas condições desabilita o servidor do recebimento do incentivo naquele mês. Os valores do incentivo serão definidos conforme Anexos da Lei, buscando equidade, proporcionalidade e uniformidade com os respectivos cargos/funções. O pagamento será baseado nos resultados da avaliação de desempenho. Os valores do bônus variam de R$ 1 mil a R$ 7 mil.
Em um gesto que marca um capítulo histórico para a saúde de Várzea Grande, a prefeita Flávia Moretti oficializou o envio do projeto de regulamentação do Prêmio Saúde à Câmara Municipal, cumprindo uma promessa aguardada por mais de duas décadas pelos servidores da área.
“A regulamentação do Prêmio Saúde é mais do que um compromisso de campanha, é um ato de reconhecimento e valorização dos servidores que estão na linha de frente do cuidado com a nossa população. Nossa gestão tem como principal foco valorizar cada figura da sociedade, do munícipe ao servidor e a cada medida, reforçamos esse princípio”, celebra a prefeita.
Empenhada junto ao Executivo, a secretária de governo, Carol Mello, também comemorou a concretização do projeto.
“Prêmio Saúde demonstra que esta gestão trabalha com planejamento, diálogo e respeito ao servidor público. É uma conquista que só foi possível porque ouvimos a categoria, estudamos cada detalhe legal e construímos um projeto sólido, que garante clareza nos critérios e segurança para todos. Esse é o tipo de política pública que gera resultado: valoriza quem trabalha e melhora o serviço prestado à população”, destacou.
Manutenção de boca de lobo garante mais segurança e preservação das vias públicas no bairro Jardim Vista Alegre
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Viação e Obras, está realizando, com equipe própria, a limpeza e recuperação de diversas bocas de lobo no bairro Jardim Vista Alegre. O trabalho foi iniciado na última quinta-feira (7) e deve ser concluído até o final desta semana, com o objetivo de melhorar o sistema de drenagem e prevenir alagamentos.
Para a execução do serviço, estão sendo utilizados uma retroescavadeira e um caminhão caçamba para a retirada do material acumulado. Durante a intervenção, constatou-se que as manilhas estavam totalmente obstruídas e que as caixas das bocas de lobo apresentavam danos estruturais significativos, resultado de anos sem manutenção adequada.
Além da desobstrução, a equipe está refazendo a estrutura e realizando o ajuste das manilhas, assegurando o pleno funcionamento do escoamento das águas pluviais e a preservação da via.
O secretário de Viação e Obras, Celso Pereira, ressaltou que o serviço é uma medida simples, mas que faz grande diferença para a população. “A gente sabe que, quando a água não tem por onde escoar, o problema é certo, principalmente na época das chuvas. Aqui estamos desentupindo, arrumando as manilhas e deixando tudo no jeito para evitar transtorno aos moradores”.
Prefeitura de Várzea Grande realiza mais de 60 atendimentos e retira 100 toneladas de lixo na primeira semana de agosto
Na primeira semana de agosto, a Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, executou mais de 60 frentes de trabalho e atendeu 64 bairros e localidades com ações de limpeza urbana, manutenção de infraestrutura e melhorias na mobilidade.
As equipes realizaram serviços de roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo, pintura de meio-fio, poda de árvores, manutenção e implantação de sinalização de trânsito, reparos e ajustes em semáforos, instalação de quebra-molas, troca de lâmpadas queimadas, instalação de braços de luz e apoio a demandas emergenciais.
O trabalho envolveu servidores da Secretaria e empresas terceirizadas, que atuaram com dedicação e zelo, utilizando caminhões, tratores, roçadeiras mecânicas, retroescavadeiras, caminhões-pipa e plataformas elevatórias para serviços de iluminação.
Confira alguns bairros e avenidas que foram atendidos: Oito de Março, Avenida 31 de Março, Avenida Filinto Muller, Manga, Canelas, Centro, Centro Sul, Chapéu do Sol, Chapéu do Sol/Manaíra, Comunidade Rural Sadia III, Costa Verde I, Costa Verde II, Cristo Rei, Espaço Vovó Zeid, Grande Petrópolis, Itororó, Jardim Alá, Jardim Costa Verde I, Jardim Costa Verde II, Jardim Esmeralda, Jardim Itororó, José Carlos Guimarães, Marajoara, Maringá, Cohab Nossa Senhora da Guia, Nova Esperança, Nova Fronteira, Nova Ipê, Novo Mundo, Ouro Verde, Paço Couto Magalhães, Parque das Nações, Parque do Lago, Pirineu, Planalto Ipiranga I, Planalto Ipiranga II, Ponte Nova, Praça Glória I, Praça Icaraí II, Praça Ikaraí II, Primavera, Residencial Júlio Campos, Residencial Júlio Domingos, Rotatória do Cristo Rei, Rotatória Viaduto Cristo Rei, Santa Cecília, Santa Maria, São Simão, Sayonara, Solares do Tarumã, Unipark, Vitória Régia.
Ao longo da semana, foram retiradas mais de 100 toneladas de lixo de áreas críticas, incluindo resíduos perigosos com produtos químicos, que representam risco à saúde pública e ao meio ambiente.
A prefeita Flávia Moretti destacou que o empenho na manutenção da cidade é uma prioridade constante. “Trabalhamos diariamente para manter Várzea Grande limpa, segura e bem cuidada. Essas ações reforçam o compromisso da nossa gestão com a qualidade de vida da população.”
O secretário municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Lucas Ribeiro Ductievicz, reforçou a importância da união de esforços:
“Esse resultado é fruto do trabalho integrado das equipes, do apoio de empresas parceiras e do uso de maquinário adequado. Nosso objetivo é atender todas as regiões, de forma contínua e eficiente.”
Com um planejamento diário e organizado, a Prefeitura mantém a conservação de espaços públicos, o bom funcionamento da iluminação e a melhoria das condições de tráfego e mobilidade, beneficiando diretamente todos que vivem e circulam por Várzea Grande.
