Prefeita Flávia Moretti participa do Encontro Mato-grossense de Municípios

A servidora de carreira da prefeitura de Várzea Grande, Sandra Cristina Pavani, passou a integrar a equipe de apoiadores do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso (Consems – MT), para o ano de 2025. Ela foi indicada pela titular da Pasta, Deisi Bocalon, e terá como missão, cooperar na implementação para política pública de saúde, planejamento, controle e avaliação.

Sandra Pavini conta que ficou surpresa e grata pela indicação. “Estou muito feliz com essa indicação e também pelo reconhecimento ao trabalho desenvolvido na pasta. Vou, juntamente com os demais apoiadores, colaborar, de forma mais atuante, no fortalecimento da gestão do SUS no estado de Mato Grosso”, destacou.

O Consems é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, e tem por missão consolidar-se como um Conselho representativo, atuante e cooperativo na formulação, avaliação da política e implementação do SUS, com o apoio das Secretarias Municipais de Saúde.

No início do mês, foi realizado o primeiro encontro com apoiadores do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso, conduzido pelo coordenador de Apoio, Rogério Noro. Durante a reunião foram dados novos direcionamentos de processos de trabalho do apoiador, para fortalecer tecnicamente os secretários municipais de saúde do Estado, além de orientações de pautas.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT