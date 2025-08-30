Prefeita Flávia participa de mutirão social no Parque do Lago  

Ação social reúne Prefeitura, Assembleia e parceiros para um sábado de atenção, assistência e cuidados na escola municipal Alino Ferreira

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), participou neste sábado (30) do Mutirão Social realizado na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) ‘Alino Ferreira de Magalhães’, no Grande Parque do Lago. A ação foi promovida pelo deputado estadual Wilson Santos (PSD) e pelo vereador Charles Araújo (Charles da Educação – UNIÃO) e reuniu nesta manhã uma série de serviços gratuitos para a população em parceria com a Prefeitura de Várzea Grande, a Assembleia Legislativa, o governo do Estado, universidades e institutos.

Durante o evento, a prefeita destacou a importância da aproximação do poder público com a comunidade. “É muito importante para a nossa sociedade, principalmente, para a nossa cidade. Muitas pessoas trabalham a semana toda e não têm tempo de buscar atendimento. Quando os serviços chegam perto de casa, tudo fica mais ágil e eficaz. A Prefeitura está de portas abertas para apoiar iniciativas como esta, porque quem ganha é a população”, disse Flávia Moretti.

O mutirão também marcou as comemorações pelos 64 anos do deputado Wilson Santos, que ressaltou a tradição e a eficiência da ação. “O mutirão é uma ferramenta direta, rápida e próxima do cidadão. Quero agradecer a prefeita Flávia e o vereador Charles pela parceria. Hoje são mais de 20 serviços oferecidos e vamos continuar levando essa iniciativa a outros bairros. Estamos aplicando nossas emendas diretamente na vida do cidadão, oferecendo cursos e capacitações para melhorar a qualidade de vida das pessoas”, afirmou Wilson.

Morador da região e organizador da iniciativa, o vereador Charles da Educação, enfatizou a importância da ação para o Parque do Lago.?“Eu cresci aqui, estudei nesta escola e sei das necessidades da comunidade. Por isso, é uma alegria trazer o mutirão para perto da população, oferecendo serviços que fazem a diferença no dia a dia. Agradeço à prefeita Flávia e ao deputado Wilson por estarmos juntos nessa entrega à nossa cidade”, declarou.

Entre os atendimentos ofertados pela Prefeitura estiveram serviços da Assistência Social, Saúde, DAE e Procon. Segundo a enfermeira Pamella Araújo, a equipe de saúde realizou testes rápidos de ISTs, glicemia, aferição de pressão arterial, atualização de cadernetas de vacinação e consultas clínicas, com a participação de 15 profissionais e expectativa de até mil atendimentos.

A diretora da escola, Márcia Rodrigues Macedo, destacou a importância do espaço como ponto de referência no bairro. “A EMEB Alino Ferreira de Magalhães é uma escola estratégica, localizada em uma região que atende comunidades como Parque do Lago, Parque São João, Princesa do Sol, Santa Clara e Maringá I, II e III, entre outros, por isso, iniciativas como essas têm um grande alcance”, afirmou.

Além dos serviços sociais, a programação contou com apresentações culturais e esportivas dos alunos da escola, incluindo judô, fanfarra e teatro, fortalecendo a integração entre comunidade e educação.

Também prestigiaram o evento o presidente da Câmara de de Vereadores Wanderley Cerqueira (MDB) e o vereador Raul Curvo (REPUBLICANOS).

AGOSTO LILÁS E VALORIZAÇÃO DA MULHER – Antes de participar do mutirão social, a prefeita Flávia Moretti também prestigiou a abertura do curso de massoterapia promovido pela BPW Várzea Grande, ação que encerra o calendário do Agosto Lilás da entidade. Integrante da organização, a prefeita destacou a importância da iniciativa. “A BPW tem um papel fundamental no fortalecimento da mulher, oferecendo capacitação e oportunidades que transformam vidas. É uma honra fazer parte dessa rede e apoiar cada vez mais projetos como este”, afirmou.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT