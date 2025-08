Prefeita garante que GM continuará fazendo segurança nas zonas comerciais do Município

Corporação tem percorrido diariamente as principais regiões comerciais de Várzea Grande para garantir tranquilidade e assegurar bom fluxo de consumidores e vendas aos lojistas

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), participou de uma reunião entre a Guarda Municipal de Várzea Grande, a Polícia Militar de Mato Grosso, os empresários da região central e da Câmara de Dirigentes Lojistas de Várzea Grande (CDL-VG). Nesse encontro, Moretti garantiu que a Guarda Municipal continuará com as suas rondas e policiamento preventivos na região. “Nossa GM estará presente, garantindo a segurança dos lojistas e dos clientes. Nossa gestão apoia o empresário e garantirá que vocês trabalhem tranquilamente. Com diálogo e planejamento, vamos construir uma cidade mais segura para todos nós”, afirmou.

O secretário de Defesa Social, Louriney Silva, destaca que a reunião teve por objetivo dar transparência ao trabalho realizado pela Guarda Municipal. “Já estamos diariamente patrulhando as principais regiões comerciais de Várzea Grande por meio de determinação da nossa prefeita Flávia e nosso vice Tião da Zaeli, por entenderem a importância de todos vocês para o desenvolvimento de Várzea Grande”, disse Silva.

O comandante da Guarda Municipal, Juliano Lemos, disse que as ações têm sido ampliadas em razão do aumento do efetivo, após a chegada dos novos agentes que passaram a integrar a corporação. “A atual gestão tem investido na segurança pública, pois estamos com novo efetivo de 48 novos guardas, estamos com armamento novo, entre outras ações. Isto tem efeito nas ruas e a população tem reconhecido nosso trabalho. Várzea Grande tem avançado cada vez mais no quesito segurança”, declara o comandante.

A reunião também contou com a presença do presidente da CDL de Várzea Grande, Luiz Roberto Adversi Silva, do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Fernando Tinoco, comandante do Comando Regional 2 (CR2), Januário Batista e do comandante do 4° Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Breno Chaves Nogueira.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT