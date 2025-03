Prefeita nomeia Mário Quidá Neto como secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo

Conforme o edital, as vendas serão realizadas nos dias 16 e 17 de abril, das 8h às 18h e na Sexta-Feira Santa (18), 7h às 12h. Serão disponibilizados até oito pontos de vendas espalhados pelo Município

A Prefeitura de Várzea Grande lançou o chamamento público para cadastramento das empresas interessadas em participar do ‘VG Santo Peixe’. Esse Aviso de Licitação, está pulicado na edição de hoje (19), do Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso.

O credenciamento deve ser feito, no dia 3 de abril, às 9h30, na sala de reunião da Secretaria Municipal de Gestão Fazendária.

Conforme o edital, o ‘VG Santo Peixe’ deve ser realizado nos dias 16 e 17 de abril, das 8h às 18h e na Sexta-Feira Santa (18), 7h às 12h. Serão disponibilizados até oito pontos de vendas espalhados pelo Município.

“Essa não é só uma tradição religiosa, mas também uma forma de apreciarmos um peixe de alta qualidade a um preço muito justo e acessível. Estamos trabalhando muito para que esse evento possa proporcionar uma excelente Semana Santa para os várzea-grandenses”, acredita o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT