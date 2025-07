Prefeita participa da entrega de sopas e cobertores às pessoas em situação de rua

Ao final do encontro, ficou definido que os próximos passos para formalização da parceria e instalação da unidade do Sebrae em Várzea Grande serão tomados de forma imediata

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), recebeu na tarde desta segunda-feira (30), em seu gabinete, uma comitiva do Sebrae/MT com uma proposta clara: aproximar a instituição do Município, fortalecer a gestão pública e promover uma transformação real por meio do empreendedorismo, inovação, sustentabilidade e inclusão social. A proposta central inclui a instalação de uma unidade do Sebrae em Várzea Grande, prontamente aceita pela prefeita.

“Quero, sim, uma unidade do Sebrae em Várzea Grande. Precisamos de ajuda para políticas públicas reais, apoio em todas as áreas. Tenho a missão de trazer um diferencial para nossa cidade”, afirmou a prefeita, ao destacar os desafios enfrentados e sua intenção de impulsionar áreas como o turismo, a economia local e o fortalecimento das mulheres e dos jovens em situação de vulnerabilidade.

Durante o encontro, a diretora-superintendente do Sebrae/MT, Lélia Brun, apresentou os principais programas da instituição e reforçou o potencial transformador da parceria. “Estamos aqui para colocar à disposição ferramentas poderosas como o ‘Cidade Empreendedora’, onde o Sebrae atua, com governança, empreendedorismo e desenvolvimento. Podemos personalizar as ações conforme as necessidades de Várzea Grande”, destacou.

Lélia também enfatizou a atuação do Sebrae na educação empreendedora, sustentabilidade, capacitação de empresas locais para participarem de compras públicas e programas de inclusão produtiva. “Levamos uma visão de futuro que conecta o Município com seus potenciais, melhorando o ambiente de negócios e promovendo crescimento com impacto social real”.

A equipe técnica do Sebrae, composta por André Schelini (diretor técnico), Roberto Dahmer (diretor de Administração e Finanças) e Sandro Rossi (gerente de Relações Institucionais), apresentou detalhes do programa Cidade Empreendedora, que atua em diversos eixos estratégicos, como simplificação de processos, acesso ao crédito, inovação, empreendedorismo nas escolas e apoio à implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas.

“O Cidade Empreendedora é um projeto de transformação. Fazemos diagnóstico, criamos ações estratégicas, capacitamos gestores públicos e empresários e monitoramos resultados. O objetivo é fortalecer o município, gerar emprego, renda e qualidade de vida”, explicou André Schelini.

Outro destaque da reunião foi o Programa Força Mulher, voltado ao fortalecimento do empreendedorismo feminino, com capacitações práticas em parceria. O programa trabalha autoestima, autonomia e geração de renda para mulheres em situação de vulnerabilidade.

“O Força Mulher é uma resposta direta à necessidade de inclusão social. Ele ajuda mulheres a descobrirem seu potencial e criarem seus próprios caminhos por meio do empreendedorismo”, afirmou Lélia Brun.

A prefeita, ao ouvir sobre o projeto, fez questão de reforçar sua preocupação com as mulheres e os jovens que mais precisam. “Temos bairros onde os jovens estão à mercê do tráfico. As mulheres estão vulneráveis. Precisamos de soluções que empoderem essas pessoas, que mostrem que há uma saída. A política pública precisa chegar na ponta e transformar vidas”, afirmou.

Ao final do encontro, ficou definido que os próximos passos para formalização da parceria e instalação da unidade do Sebrae em Várzea Grande serão tomados de forma imediata. A gestão municipal demonstrou total interesse em implementar as ferramentas oferecidas pelo Sebrae e fazer da cidade um modelo de desenvolvimento e inclusão. “Vamos construir essa parceria. Várzea Grande está aberta ao novo, ao moderno, à transformação que mude a realidade da nossa gente”, concluiu a prefeita Flávia Moretti.

A prefeita foi convidada a participar de 11 a 13 de agosto de um encontro de prefeitos que será organizado pelo Sebrae.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT