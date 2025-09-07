Prefeita participa, pela primeira vez, da posse de líder comunitário em Várzea Grande

O bairro Carrapicho viveu neste sábado (6), um momento inédito e histórico. Pela primeira vez na história de Várzea Grande, um prefeito compareceu à posse de um líder comunitário. A prefeita Flávia Moretti fez questão de prestigiar a recondução do pastor Agenor Sales da Silva, conhecido como Júnior Carrapicho, à presidência da associação de moradores. A cerimônia ocorreu na própria residência do líder, em clima de emoção e reconhecimento da importância do trabalho de base na transformação social.

Com quase duas décadas de atuação no Carrapicho, Júnior relembrou as dificuldades enfrentadas no passado, quando o bairro era marcado por lama, alagamentos e falta de infraestrutura. “Quando cheguei aqui, em 2005, o Carrapicho era só lama e bairro. Tivemos momentos difíceis, mas graças ao esforço dos moradores e à união da comunidade, avançamos. Hoje volto à presidência com a responsabilidade de continuar essa luta, levando qualidade de vida para todos”, afirmou, ressaltando também o papel de Deus e da fé em sua caminhada.

A prefeita destacou a singularidade da ocasião e reforçou o compromisso da atual gestão com os bairros da cidade. “Nunca antes um prefeito esteve presente em uma posse de presidente comunitário. Estou aqui porque acredito que a mudança se constrói junto com os líderes comunitários, com as mulheres que são força nessa luta e com cada cidadão que sonha com um futuro melhor. Vamos destravar obras de urbanização para o Carrapicho, como o asfalto, como destravamos obras paradas de creches, como a do Nova Esperança, e vamos entregar mais dez novas unidades. Nosso compromisso é reescrever a história de Várzea Grande, planejando o presente e sem olhar para trás”, afirmou.

Lideranças comunitárias de várias entidades também marcaram presença. Walter Arruda, presidente da FAMAB e vice-presidente nacional da Confederação Nacional das Associações de Moradores (CONAM), ressaltou a força do movimento social. “Cada vez que um líder assume uma associação, é uma comunidade inteira que passa a estar resguardada pelas asas da federação. A luta não pode parar. Estaremos juntos com o Júnior, buscando projetos e recursos para trazer ao Carrapicho a tão sonhada qualidade de vida”, disse.

Para Rodrigo Oliveira, vice-presidente da UNAMGECREI, a escolha de Júnior representa a continuidade de um trabalho sólido. “Ele sempre foi um líder nato, voltado para o social, para a saúde e para as melhorias de infraestrutura. Um homem que conhece de perto a comunidade e nunca virou as costas para o bairro. Sua volta fortalece todo o Grande Cristo Rei”, avaliou.

Na mesma linha, Ademílcio de Oliveira, secretário-geral da entidade, destacou o espírito voluntário do presidente empossado. “O Júnior é um líder que abre as portas de casa, doa o tempo e não mede esforços para atender sua comunidade. É exemplo de dedicação, alguém que não busca lucro, mas sim resultados para o bairro”, frisou.

A posse de Júnior Carrapicho, portanto, extrapola a formalidade de um ato comunitário. Simboliza a valorização das lideranças populares e o fortalecimento do diálogo entre prefeitura, associações de bairro e sociedade civil organizada. Para os moradores, a presença inédita da prefeita representou não apenas reconhecimento, mas também esperança de que os investimentos anunciados se transformem em melhorias concretas. E para Júnior, a certeza de que a luta continua, agora com mais aliados ao lado da comunidade.

