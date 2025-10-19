Prefeita prestigia ação social e acompanha Dia D de vacinação em Várzea Grande

“Nossa gestão está comprometida com a saúde preventiva e com a proteção das famílias várzea-grandenses”

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, prestigiou na manhã deste sábado (18) a Ação Social Arvend Outubro Rosa, promovida pela Associação de Mulheres Empreendedoras de Mato Grosso (Arvend), na Escola Municipal Tenente Abílio da Silva Morais, no bairro 15 de Maio.

O evento, alusivo à campanha Outubro Rosa, ofereceu uma ampla programação de atendimentos gratuitos nas áreas de saúde, beleza, assistência social e cuidados com animais, além de um bazar solidário com roupas, calçados e acessórios.

Durante a ação, a população teve acesso a consultas médicas e odontológicas, vacinas, testes rápidos de ISTs e glicose, tratamentos de tabagismo, aferição de sinais vitais e exames de vista a preço social. Também foram oferecidos serviços de designer de sobrancelhas, cortes de cabelo, massagem, limpeza de pele e auriculoterapia.

A programação incluiu ainda atualização do cartão de vacinas, orientação jurídica e atendimento veterinário com vacinação e dicas de cuidados para animais.

Além de prestigiar o evento, a prefeita visitou Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município para acompanhar o Dia D de vacinação, que mobilizou equipes em toda a cidade. A ação busca atualizar o cartão de vacinas de crianças, jovens, adultos e idosos, garantindo a imunização completa de toda a família várzea-grandense.

“O Outubro Rosa é um momento de conscientização, mas também de acolhimento. É gratificante ver o envolvimento da sociedade civil, especialmente de mulheres empreendedoras, em iniciativas que levam cuidado e dignidade à população. E, paralelamente, acompanhar o Dia D de vacinação mostra o compromisso da nossa gestão com a saúde preventiva e com a proteção das famílias várzea-grandenses”, destacou a prefeita Flávia Moretti.

A ação teve apoio da Prefeitura de Várzea Grande, da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria de Assistência Social, da Associação Comercial e Industrial de Várzea Grande, do deputado estadual Max Russi e de outras instituições parceiras.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT