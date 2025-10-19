Várzea Grande
Prefeita prestigia ação social e acompanha Dia D de vacinação em Várzea Grande
“Nossa gestão está comprometida com a saúde preventiva e com a proteção das famílias várzea-grandenses”
A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, prestigiou na manhã deste sábado (18) a Ação Social Arvend Outubro Rosa, promovida pela Associação de Mulheres Empreendedoras de Mato Grosso (Arvend), na Escola Municipal Tenente Abílio da Silva Morais, no bairro 15 de Maio.
O evento, alusivo à campanha Outubro Rosa, ofereceu uma ampla programação de atendimentos gratuitos nas áreas de saúde, beleza, assistência social e cuidados com animais, além de um bazar solidário com roupas, calçados e acessórios.
Durante a ação, a população teve acesso a consultas médicas e odontológicas, vacinas, testes rápidos de ISTs e glicose, tratamentos de tabagismo, aferição de sinais vitais e exames de vista a preço social. Também foram oferecidos serviços de designer de sobrancelhas, cortes de cabelo, massagem, limpeza de pele e auriculoterapia.
A programação incluiu ainda atualização do cartão de vacinas, orientação jurídica e atendimento veterinário com vacinação e dicas de cuidados para animais.
Além de prestigiar o evento, a prefeita visitou Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município para acompanhar o Dia D de vacinação, que mobilizou equipes em toda a cidade. A ação busca atualizar o cartão de vacinas de crianças, jovens, adultos e idosos, garantindo a imunização completa de toda a família várzea-grandense.
“O Outubro Rosa é um momento de conscientização, mas também de acolhimento. É gratificante ver o envolvimento da sociedade civil, especialmente de mulheres empreendedoras, em iniciativas que levam cuidado e dignidade à população. E, paralelamente, acompanhar o Dia D de vacinação mostra o compromisso da nossa gestão com a saúde preventiva e com a proteção das famílias várzea-grandenses”, destacou a prefeita Flávia Moretti.
A ação teve apoio da Prefeitura de Várzea Grande, da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria de Assistência Social, da Associação Comercial e Industrial de Várzea Grande, do deputado estadual Max Russi e de outras instituições parceiras.
Várzea Grande
“Em dez meses, estamos propondo soluções de décadas”, afirma Flávia Moretti
Ministério Público buscava, desde 2013, esse acordo com o Município e atual gestão firma compromisso que será um marco para Várzea Grande
A minuta do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) do saneamento básico foi apresentada à prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), ontem (16). Conforme o documento, o Município se compromete a melhorar o sistema de distribuição de abastecimento de água, o sistema de coleta e tratamento de esgoto, o sistema de hidrometração, entre outros pontos.
A prefeita Flávia Moretti destacou que o Ministério Público, desde 2013, busca esse acordo com o Município. “Gestões anteriores ignoravam essa negociação com o Ministério Público Estadual, porém, firmei o compromisso com a população de encarar o problema de saneamento básico de frente, com coragem. Em dez meses, estamos propondo soluções de décadas”, conta Moretti.
No dia 11 de novembro,, às 10h, uma audiência com a Promotora de Justiça, Michelle de Miranda Rezende Villela Germano, para discutir os termos do TAC. “Esse é um novo marco para história do município. Neste documento, colocamos todos os compromissos os quais prometemos em campanha. É um grande trabalho em equipe da nossa gestão, da gestão por Várzea Grande”, garantiu a prefeita Flávia.
Participaram da reunião: o procurador-geral do município, Maurício Magalhães; o secretário de Viação, Obras e Urbanismo, Celso Pereira; o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim; a secretária de Assuntos Estratégicos, Ina de Maria; secretária de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Regularização Fundiária, Manoela Rondon; chefe de gabinete da prefeita, coronel Emirella Martins; a assessora especial de obras, Regiane Fróes; o subsecretário de Obras, Juliano Machado; subsecretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Gerson Scarton, também participaram servidores técnicos do Departamento de Água e Esgoto (DAE) e da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo.
Várzea Grande
Centro Municipal João Ribeiro comemora Semana da Criança com atividades e Projeto de Cinoterapia
Crianças atendidas pelo Centro participaram de várias atividades como dança, jogos interativos, sessão de cinema, pula-pula, brinquedoteca, pintura, teatro de fantoches e contação de histórias
O Centro Municipal de Atendimento e Apoio à Inclusão João Ribeiro Filho (CMAEAPI), promoveu de 13 a 17 de outubro, a semana de atividades em comemoração à Semana da Criança. Uma programação especial foi elaborada em homenagem ao Dia da Criança, celebrado no último dia 12 de outubro.
De acordo com a coordenadora, professora Maria Eliete Scoca de Souza, durante a semana as crianças atendidas pelo Centro participaram de várias atividades como dança, jogos interativos, sessão de cinema, pula-pula, brinquedoteca, pintura, teatro de fantoches e contação de histórias.
Durante a semana, as crianças receberam também a visita de uma equipe do 2º Batalhão dos Corpo de Bombeiros Militar de Várzea Grande, que participou das atividades com o Projeto de Cinoterapia.
Segundo os militares, o Projeto de Cinoterapia “Cão Amigo”, desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (CBMMT), representa uma iniciativa de relevância social, terapêutica e institucional. A Intervenção Assistida por Animais (IAA), utiliza o vínculo estabelecido entre o ser humano e o cão como instrumento terapêutico e pedagógico capaz de promover estímulos físicos, cognitivos, emocionais e sociais de maneira integrada, lúdica e humanizada.
A coordenadora Eliete Scoca explicou que, no contexto das crianças atípicas — grupo que inclui indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Síndrome de Down, TDAH, paralisia cerebral e outras condições de desenvolvimento -, a cinoterapia atua como uma ferramenta poderosa de inclusão e reabilitação. “O contato com o cão, devidamente adestrado e conduzido por militares capacitados, desperta sentimentos de confiança, empatia e segurança, favorecendo a socialização, o foco, a comunicação e o controle emocional”.
A coordenadora reforçou ainda que, em termos pedagógicos, a metodologia aplicada nas sessões permite que as crianças interajam de forma espontânea e prazerosa, melhorando a coordenação motora, a concentração e a autoconfiança.
Em visita ao Centro, nesta sexta-feira, 17, o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Igor Cunha, parabenizou a equipe do Centro João Ribeiro Filho pela iniciativa, participou de interações com as crianças participantes e reafirmou a importância do trabalho e do papel institucional no Município. “Várzea Grande tem um Centro Municipal que é referência no Estado de Mato Grosso totalmente adaptado e voltado às crianças que apresentam autismo, síndrome de Down, deficiência física, visual, auditiva, deficiência intelectual e outros transtornos como de hiperatividade (TDH), de leitura e escrita (dislexia) e de aprendizagem. Esses alunos recebem atendimento especializado nas áreas de psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, serviço social e psicomotricidade Aquática, por isso, é nossa missão fomentar essas ações e trabalhar para ampliar o atendimento aos estudantes da nossa rede municipal” destacou.
Atualmente, o Centro Municipal de Atendimento e Apoio à Inclusão João Ribeiro Filho (CMAEAPI), atende 517 alunos de toda rede municipal.
Segurança
PM prende casal de faccionados e apreende 18 quilos de maconha após perseguição
Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) da 32ª Companhia Independente, em ação conjunta com a Força Tática do 5º...
Governo de MT assina ordem de serviço para novas instalações de três delegacias no prédio do antigo Cridac
O Governo de Mato Grosso assinou, nesta sexta-feira (17.10), a ordem de serviço para a instalação de três delegacias especializadas...
Polícia Militar localiza e recupera carro e moto roubados em Rondonópolis
Policiais militares do 5º Batalhão recuperaram, nesta sexta-feira (17.10), um carro e uma motocicleta que foram roubados durante uma ação...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
