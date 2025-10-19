Connect with us

Prefeita prestigia ação social e acompanha Dia D de vacinação em Várzea Grande

18/10/2025

“Nossa gestão está comprometida com a saúde preventiva e com a proteção das famílias várzea-grandenses”

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti, prestigiou na manhã deste sábado (18) a Ação Social Arvend Outubro Rosa, promovida pela Associação de Mulheres Empreendedoras de Mato Grosso (Arvend), na Escola Municipal Tenente Abílio da Silva Morais, no bairro 15 de Maio.

O evento, alusivo à campanha Outubro Rosa, ofereceu uma ampla programação de atendimentos gratuitos nas áreas de saúde, beleza, assistência social e cuidados com animais, além de um bazar solidário com roupas, calçados e acessórios.

Durante a ação, a população teve acesso a consultas médicas e odontológicas, vacinas, testes rápidos de ISTs e glicose, tratamentos de tabagismo, aferição de sinais vitais e exames de vista a preço social. Também foram oferecidos serviços de designer de sobrancelhas, cortes de cabelo, massagem, limpeza de pele e auriculoterapia.

A programação incluiu ainda atualização do cartão de vacinas, orientação jurídica e atendimento veterinário com vacinação e dicas de cuidados para animais.

Além de prestigiar o evento, a prefeita visitou Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município para acompanhar o Dia D de vacinação, que mobilizou equipes em toda a cidade. A ação busca atualizar o cartão de vacinas de crianças, jovens, adultos e idosos, garantindo a imunização completa de toda a família várzea-grandense.

“O Outubro Rosa é um momento de conscientização, mas também de acolhimento. É gratificante ver o envolvimento da sociedade civil, especialmente de mulheres empreendedoras, em iniciativas que levam cuidado e dignidade à população. E, paralelamente, acompanhar o Dia D de vacinação mostra o compromisso da nossa gestão com a saúde preventiva e com a proteção das famílias várzea-grandenses”, destacou a prefeita Flávia Moretti.

A ação teve apoio da Prefeitura de Várzea Grande, da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria de Assistência Social, da Associação Comercial e Industrial de Várzea Grande, do deputado estadual Max Russi e de outras instituições parceiras.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

“Em dez meses, estamos propondo soluções de décadas”, afirma Flávia Moretti

Published

11 horas atrás

on

18/10/2025

By

Ministério Público buscava, desde 2013, esse acordo com o Município e atual gestão firma compromisso que será um marco para Várzea Grande

A minuta do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) do saneamento básico foi apresentada à prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), ontem (16). Conforme o documento, o Município se compromete a melhorar o sistema de distribuição de abastecimento de água, o sistema de coleta e tratamento de esgoto, o sistema de hidrometração, entre outros pontos.

A prefeita Flávia Moretti destacou que o Ministério Público, desde 2013, busca esse acordo com o Município. “Gestões anteriores ignoravam essa negociação com o Ministério Público Estadual, porém, firmei o compromisso com a população de encarar o problema de saneamento básico de frente, com coragem. Em dez meses, estamos propondo soluções de décadas”, conta Moretti.

No dia 11 de novembro,, às 10h, uma audiência com a Promotora de Justiça, Michelle de Miranda Rezende Villela Germano, para discutir os termos do TAC. “Esse é um novo marco para história do município. Neste documento, colocamos todos os compromissos os quais prometemos em campanha. É um grande trabalho em equipe da nossa gestão, da gestão por Várzea Grande”, garantiu a prefeita Flávia.

Participaram da reunião: o procurador-geral do município, Maurício Magalhães; o secretário de Viação, Obras e Urbanismo, Celso Pereira; o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim; a secretária de Assuntos Estratégicos, Ina de Maria; secretária de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Regularização Fundiária, Manoela Rondon; chefe de gabinete da prefeita, coronel Emirella Martins; a assessora especial de obras, Regiane Fróes; o subsecretário de Obras, Juliano Machado; subsecretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Gerson Scarton, também participaram servidores técnicos do Departamento de Água e Esgoto (DAE) e da Secretaria de Viação, Obras e Urbanismo.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Várzea Grande

Centro Municipal João Ribeiro comemora Semana da Criança com atividades e Projeto de Cinoterapia

Published

1 dia atrás

on

17/10/2025

By

Crianças atendidas pelo Centro participaram de várias atividades como dança, jogos interativos, sessão de cinema, pula-pula, brinquedoteca, pintura, teatro de fantoches e contação de histórias

O Centro Municipal de Atendimento e Apoio à Inclusão João Ribeiro Filho (CMAEAPI), promoveu de 13 a 17 de outubro, a semana de atividades em comemoração à Semana da Criança. Uma programação especial foi elaborada em homenagem ao Dia da Criança, celebrado no último dia 12 de outubro.

De acordo com a coordenadora, professora Maria Eliete Scoca de Souza, durante a semana as crianças atendidas pelo Centro participaram de várias atividades como dança, jogos interativos, sessão de cinema, pula-pula, brinquedoteca, pintura, teatro de fantoches e contação de histórias.

Durante a semana, as crianças receberam também a visita de uma equipe do 2º Batalhão dos Corpo de Bombeiros Militar de Várzea Grande, que participou das atividades com o Projeto de Cinoterapia.

Segundo os militares, o Projeto de Cinoterapia “Cão Amigo”, desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (CBMMT), representa uma iniciativa de relevância social, terapêutica e institucional. A Intervenção Assistida por Animais (IAA), utiliza o vínculo estabelecido entre o ser humano e o cão como instrumento terapêutico e pedagógico capaz de promover estímulos físicos, cognitivos, emocionais e sociais de maneira integrada, lúdica e humanizada.

A coordenadora Eliete Scoca explicou que, no contexto das crianças atípicas — grupo que inclui indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Síndrome de Down, TDAH, paralisia cerebral e outras condições de desenvolvimento -, a cinoterapia atua como uma ferramenta poderosa de inclusão e reabilitação. “O contato com o cão, devidamente adestrado e conduzido por militares capacitados, desperta sentimentos de confiança, empatia e segurança, favorecendo a socialização, o foco, a comunicação e o controle emocional”.

A coordenadora reforçou ainda que, em termos pedagógicos, a metodologia aplicada nas sessões permite que as crianças interajam de forma espontânea e prazerosa, melhorando a coordenação motora, a concentração e a autoconfiança.

Em visita ao Centro, nesta sexta-feira, 17, o secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Igor Cunha, parabenizou a equipe do Centro João Ribeiro Filho pela iniciativa, participou de interações com as crianças participantes e reafirmou a importância do trabalho e do papel institucional no Município. “Várzea Grande tem um Centro Municipal que é referência no Estado de Mato Grosso totalmente adaptado e voltado às crianças que apresentam autismo, síndrome de Down, deficiência física, visual, auditiva, deficiência intelectual e outros transtornos como de hiperatividade (TDH), de leitura e escrita (dislexia) e de aprendizagem. Esses alunos recebem atendimento especializado nas áreas de psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, serviço social e psicomotricidade Aquática, por isso, é nossa missão fomentar essas ações e trabalhar para ampliar o atendimento aos estudantes da nossa rede municipal” destacou.

Atualmente, o Centro Municipal de Atendimento e Apoio à Inclusão João Ribeiro Filho (CMAEAPI), atende 517 alunos de toda rede municipal.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Segurança

SEGURANÇA18/10/2025

PM prende casal de faccionados e apreende 18 quilos de maconha após perseguição

Policiais militares do Grupo de Apoio (GAP) da 32ª Companhia Independente, em ação conjunta com a Força Tática do 5º...
SEGURANÇA18/10/2025

Governo de MT assina ordem de serviço para novas instalações de três delegacias no prédio do antigo Cridac

O Governo de Mato Grosso assinou, nesta sexta-feira (17.10), a ordem de serviço para a instalação de três delegacias especializadas...
SEGURANÇA18/10/2025

Polícia Militar localiza e recupera carro e moto roubados em Rondonópolis

Policiais militares do 5º Batalhão recuperaram, nesta sexta-feira (17.10), um carro e uma motocicleta que foram roubados durante uma ação...

MT

Brasil

Brasil17/10/2025

As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Brasil17/10/2025

Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO

  Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...

Economia & Finanças

