Várzea Grande
Prefeita recebe medalha de honra da Polícia Militar em evento de celebração de 190 anos da instituição
Reconhecimento, segundo a prefeita, reflete a história de colaboração do Município com a instituição e simboliza a ampliação de projetos conjuntos voltados à segurança
A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), foi homenageada, ontem (2), com a honraria especial da “Medalha de 190 Anos da Polícia Militar”, na cerimônia que deu o início às comemorações de 190 anos da instituição, no Palácio Paiaguás. As medalhas foram entregues a personalidades e instituições parceiras que colaboram com a força de segurança ao longo dos quase dois centenários.
Neta de militar, a prefeita agradeceu a homenagem e reforçou a importância da parceria permanente entre o Município, a corporação e a Guarda Municipal, reforçando o papel de Várzea Grande no apoio às ações de formação e fortalecimento da segurança pública.
O reconhecimento, segundo a prefeita, reflete a história de colaboração do Município com a instituição e simboliza a ampliação de projetos conjuntos voltados à segurança, incluindo a retomada das obras do COT do Pari, futuro centro de treinamento estadual instalado na cidade.
“Com muita emoção, recebemos uma homenagem única. Várzea Grande sempre colaborou com serviços da Polícia Militar. Eu enquanto prefeita e cidadã, já participei de vários cursos e atividades com a polícia. Somos parceiros. É emocionante receber essa medalha de honra ao mérito dos 190 anos. A parceria com a Polícia Militar e a nossa Guarda Municipal só cresce. O Governo já reiniciou as obras do COT do Pari, que será um Centro de Treinamento para Segurança Pública do estado de Mato Grosso, dentro do nosso Munícipio, é uma grande honra”, destacou.
Prefeitura de Várzea Grande divulga resultado de pregão para contratação de agência financeira
A instituição financeira foi escolhida por meio de uma sessão de pregão presencial realizada (2)
A Prefeitura de Várzea Grande divulgou hoje (3) que a empresa Itaú Unibanco S.A foi a vencedora do pregão presencial 01/2025 para contratar uma agência financeira pública ou privada que passará a ser responsável por processar a folha de pagamento de servidores, em caráter de exclusividade, bem como créditos consignados aos servidores, sem exclusividade, além de pagamento de fornecedores.
A instituição financeira foi escolhida por meio de uma sessão de pregão presencial realizada (2).
“A licitação foi transmitida ao vivo com mais de 100 visualizações, sem recursos, reforçando que os trabalhos técnicos foram realizados com transparência com aparato legal”, disse a agente de contratação Priscila Moraes.”
O Secretário Municipal de Administração, Antônio Roberto Possas de Carvalho, destaca que a empresa apresentou melhores condições e menor custo ao Município.
“A gestão Flavia Moretti deu mais um passo importante na melhoria dos serviços para os servidores. A nova contratação terá redução de custos nos pagamentos, receita extra ao Município, tarifas menores, melhores atendimentos e melhores taxas nos empréstimos consignados para o servidor”, disse.
Rua 24 de Maio, conhecida como Rua da Feira, passa a ser mão única
Modificação do sentido já está devidamente sinalizada e começa a valer a valer a partir de amanhã, dia 4
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, informa que a Rua 24 de Maio, lateral da Feira Central, passa a ter sentido único – mão única – a partir de amanhã, dia 4.
O novo fluxo será da Rua do Livramento em direção à Rua da Independência.
A alteração já está devidamente sinalizada e entra em operação imediatamente.
Objetivos da mudança:
• Melhorar o fluxo de veículos na região
• Aumentar a segurança de motoristas e pedestres
• Facilitar o embarque e desembarque na área comercial
• Trazer mais conforto e praticidade para feirantes e consumidores
Conforme os técnicos da Pasta, a orientação é para que motoristas e pedestres tenham atenção redobrada à nova sinalização ao circular pela área.
