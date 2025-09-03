Prefeita recebe medalha de honra da Polícia Militar em evento de celebração de 190 anos da instituição

Reconhecimento, segundo a prefeita, reflete a história de colaboração do Município com a instituição e simboliza a ampliação de projetos conjuntos voltados à segurança

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), foi homenageada, ontem (2), com a honraria especial da “Medalha de 190 Anos da Polícia Militar”, na cerimônia que deu o início às comemorações de 190 anos da instituição, no Palácio Paiaguás. As medalhas foram entregues a personalidades e instituições parceiras que colaboram com a força de segurança ao longo dos quase dois centenários.

Neta de militar, a prefeita agradeceu a homenagem e reforçou a importância da parceria permanente entre o Município, a corporação e a Guarda Municipal, reforçando o papel de Várzea Grande no apoio às ações de formação e fortalecimento da segurança pública.

O reconhecimento, segundo a prefeita, reflete a história de colaboração do Município com a instituição e simboliza a ampliação de projetos conjuntos voltados à segurança, incluindo a retomada das obras do COT do Pari, futuro centro de treinamento estadual instalado na cidade.

“Com muita emoção, recebemos uma homenagem única. Várzea Grande sempre colaborou com serviços da Polícia Militar. Eu enquanto prefeita e cidadã, já participei de vários cursos e atividades com a polícia. Somos parceiros. É emocionante receber essa medalha de honra ao mérito dos 190 anos. A parceria com a Polícia Militar e a nossa Guarda Municipal só cresce. O Governo já reiniciou as obras do COT do Pari, que será um Centro de Treinamento para Segurança Pública do estado de Mato Grosso, dentro do nosso Munícipio, é uma grande honra”, destacou.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT