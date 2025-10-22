Prefeita recebe ‘Mulheres Arteiras’ e garante apoio à reativação de Centro Comunitário

De imediato, Flávia Moretti garantiu que a prefeitura dará início a serviços emergenciais no local, como a limpeza do terreno e outras ações necessárias para a segurança e uso inicial do espaço

A Prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), recebeu em seu gabinete o grupo de artesãs “Mulheres Arteiras”, do bairro Mapim. O encontro teve como objetivo discutir a busca por apoio para a reativação do Centro Comunitário do bairro Cabo – está fechado -, pois o grupo planeja transforma o espaço em um ponto de venda para os produtos artesanais que produzem.

As artesãs apresentaram à prefeita, na última segunda-feira (20), a iniciativa de reestruturar o espaço, buscando auxílio também da iniciativa privada. A reativação do local é defendida como uma oportunidade de geração de renda e valorização da cultura local.

De imediato, a prefeita garantiu que a prefeitura dará início a serviços emergenciais no local, como a limpeza do terreno e outras ações necessárias para a segurança e uso inicial do espaço.

Flávia destacou a importância do empreendedorismo feminino e do artesanato para a identidade do Município, que se mantém vivo, passando de geração em geração. “Nosso artesanato é um patrimônio de Várzea Grande e as Mulheres Arteiras representam a força e a criatividade da nossa gente. É fundamental que a gestão pública ofereça o suporte necessário para que esses projetos floresçam. Garantir um espaço no Centro Comunitário é um passo para transformar um sonho em realidade, promovendo inclusão social e desenvolvimento econômico na comunidade”, disse.

A secretária de Assistência Social, Cristina Saito, que também participou da reunião, ressaltou o papel da arte como ferramenta de inclusão social. “A promoção de oportunidades de geração de renda, como o artesanato, é essencial para a autonomia das famílias. Ver um grupo de mulheres se organizando para reativar um espaço comunitário e buscar seu sustento através da arte é inspirador. Vamos trabalhar em conjunto para que essa iniciativa prospere e possa servir de modelo para outras comunidades, oferecendo capacitação e apoio técnico”, afirmou.

O vereador Caio Cordeiro (PL), que acompanhou o grupo, e realizou a interlocução da agenda, reforçou a necessidade da proximidade entre a comunidade e o projeto.

“A reativação do Centro Comunitário no Cabo Michel é um pedido legítimo e urgente da comunidade, é um projeto que une a recuperação de um bem público com a geração de renda e cultura. O empenho da prefeita Flávia Moretti em dar o suporte inicial é a resposta que a comunidade precisava. Continuarei fiscalizando e auxiliando em todas as etapas para que as nossas ‘Arteiras’ tenham seu espaço para trabalhar e vender seu talento.”

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT