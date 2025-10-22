Várzea Grande
Prefeita recebe ‘Mulheres Arteiras’ e garante apoio à reativação de Centro Comunitário
De imediato, Flávia Moretti garantiu que a prefeitura dará início a serviços emergenciais no local, como a limpeza do terreno e outras ações necessárias para a segurança e uso inicial do espaço
A Prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), recebeu em seu gabinete o grupo de artesãs “Mulheres Arteiras”, do bairro Mapim. O encontro teve como objetivo discutir a busca por apoio para a reativação do Centro Comunitário do bairro Cabo – está fechado -, pois o grupo planeja transforma o espaço em um ponto de venda para os produtos artesanais que produzem.
As artesãs apresentaram à prefeita, na última segunda-feira (20), a iniciativa de reestruturar o espaço, buscando auxílio também da iniciativa privada. A reativação do local é defendida como uma oportunidade de geração de renda e valorização da cultura local.
De imediato, a prefeita garantiu que a prefeitura dará início a serviços emergenciais no local, como a limpeza do terreno e outras ações necessárias para a segurança e uso inicial do espaço.
Flávia destacou a importância do empreendedorismo feminino e do artesanato para a identidade do Município, que se mantém vivo, passando de geração em geração. “Nosso artesanato é um patrimônio de Várzea Grande e as Mulheres Arteiras representam a força e a criatividade da nossa gente. É fundamental que a gestão pública ofereça o suporte necessário para que esses projetos floresçam. Garantir um espaço no Centro Comunitário é um passo para transformar um sonho em realidade, promovendo inclusão social e desenvolvimento econômico na comunidade”, disse.
A secretária de Assistência Social, Cristina Saito, que também participou da reunião, ressaltou o papel da arte como ferramenta de inclusão social. “A promoção de oportunidades de geração de renda, como o artesanato, é essencial para a autonomia das famílias. Ver um grupo de mulheres se organizando para reativar um espaço comunitário e buscar seu sustento através da arte é inspirador. Vamos trabalhar em conjunto para que essa iniciativa prospere e possa servir de modelo para outras comunidades, oferecendo capacitação e apoio técnico”, afirmou.
O vereador Caio Cordeiro (PL), que acompanhou o grupo, e realizou a interlocução da agenda, reforçou a necessidade da proximidade entre a comunidade e o projeto.
“A reativação do Centro Comunitário no Cabo Michel é um pedido legítimo e urgente da comunidade, é um projeto que une a recuperação de um bem público com a geração de renda e cultura. O empenho da prefeita Flávia Moretti em dar o suporte inicial é a resposta que a comunidade precisava. Continuarei fiscalizando e auxiliando em todas as etapas para que as nossas ‘Arteiras’ tenham seu espaço para trabalhar e vender seu talento.”
EIV é apresentado para novo condomínio residencial em Várzea Grande
Audiência Pública cumpre uma das etapas necessárias para avanço do projeto no Município. Desenvolvido em consonância com Estatuto da Cidade, esse estudo demonstra os impactos urbanos, ambientais e sociais da implantação do empreendimento e propõe mitigadoras
O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) de um novo condomínio Residencial Multifamiliar, que será construído no bairro Novo Mundo, em Várzea Grande, foi apresentado neste mês de outubro, em audiência pública promovida pela 11 Construtora e Incorporadora SPE Ltda. Com apoio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e Habitação do Município.
A secretária Manoela Rondon abriu a reunião explicando a importância do EIV no processo de implantação do empreendimento. “Essa apresentação é uma das etapas necessárias para que o projeto avance. Trata-se de um empreendimento considerado significativo, por isso precisa passar por esse estudo detalhado, desenvolvido por uma equipe multidisciplinar. O relatório já foi analisado pela Câmara Técnica da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Regularização Fundiária e Habitação, e hoje estamos aqui para compartilhar as informações com a sociedade”, destacou a secretária.
Durante a exposição, o arquiteto Jonathan Rabelo apresentou as características do empreendimento, área de influência, perfil socioeconômico da região, aspectos ambientais e o relatório com os impactos e as medidas mitigadoras propostas. “O objetivo do estudo é demonstrar os impactos urbanos, ambientais e sociais da implantação do condomínio, comprovar que o projeto atende às exigências legais e propor medidas mitigadoras adequadas”, explicou.
O estudo foi desenvolvido com base no Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257/2001), nas Leis Complementares Municipais nº 4.695/2021 e nº 4.700/2021, e no Termo de Referência nº 005/2024 (SMDEUT/VG). Segundo Jonathan, “todo o processo foi transparente, com convites públicos divulgados em jornais, garantindo ampla participação da comunidade”.
O empreendimento terá área total de 85.206,48 m², com 330 lotes residenciais destinados ao Programa Minha Casa, Minha Vida (faixas 1 a 3). A estimativa é de uma população de aproximadamente 1.320 moradores, considerando uma média de quatro habitantes por unidade.
Localizado na região norte de Várzea Grande, o bairro Novo Mundo tem se destacado pelo crescimento urbano e pela expansão de serviços públicos. A região já conta com unidades do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), escolas estaduais e municipais, além de creches. A expectativa é que o novo empreendimento contribua para a valorização imobiliária e o desenvolvimento urbano do entorno.
Para a secretária Manoela Rondon, o momento marca mais um passo no processo de ordenamento e crescimento planejado de Várzea Grande. “Estamos acompanhando o avanço da cidade com responsabilidade, garantindo que cada novo empreendimento respeite as normas urbanísticas, ambientais e sociais, e traga benefícios reais à população”, concluiu.
Inscrições abertas para o “Casamento Abençoado 2025” em Várzea Grande
Interessados podem procurar um dos cinco pontos de inscrições disponibilizados pela prefeitura: sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) dos bairros Santa Maria, Cristo Rei, São Matheus e Jardim Glória
Estão abertas as inscrições para os casais de Várzea Grande que desejam oficializar a união por meio do Casamento Abençoado 2025. Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de novembro, em um dos cinco pontos de atendimento disponíveis: sede da Secretaria Municipal de Assistência Social e nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) dos bairros Santa Maria, Cristo Rei, São Matheus e Jardim Glória.
O Casamento Abençoado 2025 é uma iniciativa do governo de Mato Grosso, via Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), sob coordenação da primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, por meio da Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (UNAF).
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, é uma das parceiras.
Podem participar casais com idade a partir de 16 anos, desde que inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e com renda familiar de até três salários mínimos. No momento da inscrição, é necessário apresentar Certidão de Nascimento, RG, CNH ou passaporte, comprovante de residência e levar duas testemunhas. Para menores de idade, é obrigatória a presença dos pais.
Em casos de divorciados, é exigida a Certidão de Casamento com averbação de divórcio (original) ou cópia da escritura de divórcio homologada por juiz.
Já para estrangeiros, é preciso apresentar Certidão de Nascimento ou Casamento devidamente apostilada no país de origem e traduzida por tradutor juramentado registrado no Brasil, conforme a Convenção de Haia.
Os casais selecionados serão comunicados após o período de inscrição.
A cerimônia coletiva está prevista para o mês de dezembro, em Cuiabá.
