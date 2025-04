Prefeita recebe projeto da Marfrig para implantação de área de lazer

O interesse da atual gestão é que o material apresentado colabore efetivamente com a alfabetização dos estudantes portadores do espetro autista

Desde o início da gestão Flávia Moretti/Tião da Zaeli, em Várzea Grande, a pauta da inclusão tem avançado de maneira efetiva, com ações, projetos e estratégias implementadas para garantir direitos e atender a comunidade portadora de necessidades especiais, que por muito tempo estava ‘invisível’ aos olhos das administrações públicas municipal.

A assessora municipal de Políticas Públicas de Inclusão, Priscilla Lima, recebeu na tarde de hoje (7) no Paço Municipal, a visita de representantes da Editora Genial Soluções e Inovações, sediada em Brasília/DF, para a apresentação do material didático de um Programa de Alfabetização que tem como público alvo os estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Na apresentação, os representantes da editora explicaram que os materiais didáticos produzidos pela editora para a alfabetização poderão ser utilizados por alunos TEA de todas as idades e que acompanha o aluno até o aprendizado. “Nosso material de aprendizagem é acompanhado também por um laboratório móvel com tablet que conta com livros digitais, jogos, computadores, data show, além de vários materiais pedagógicos incluídos” explicou o representante da editora, Sadi Santos.

De acordo com a assessora Priscila Lima, o autista sempre existiu na sociedade, o que até pouco tempo não havia era o conhecimento para a identificação do autismo. “A formação dos profissionais ainda não acompanha o aumento dos casos laudados” ponderou, afirmando que profissionais especializados são necessários nas escolas e em todos os setores do serviço público.

Segundo Priscila, o interesse é que o material apresentado colabore efetivamente com a alfabetização dos estudantes portadores do espetro autista. “Iremos agendar outro encontro, onde reuniremos técnicos representantes da Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, psicopedagogos e profissionais do Centro João Ribeiro para realizarmos um estudo completo e aprofundado sobre a viabilidade da implementação do programa nas escolas da rede municipal” finalizou.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT