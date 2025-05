Prefeita sanciona lei e garante recomposição aos servidores da Educação

O tabagismo é reconhecido como uma doença crônica e um dos principais fatores de risco para diversas enfermidades como, câncer de boca, de língua, de laringe, de faringe, pulmonar, de estômago e de fígado

Dia 31 de maio, é celebrado o Dia Mundial sem Tabaco, uma iniciativa global promovida pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que tem objetivo de alertar à população sobre os perigos do tabagismo e incentivar políticas públicas para redução do consumo de produtos derivados do tabaco.

O tabagismo é reconhecido como uma doença crônica e um dos principais fatores de risco para diversas enfermidades como, câncer de boca, de língua, de laringe, de faringe, pulmonar, de estômago e fígado; além de doenças cardiovasculares e respiratórias. Por isso, o tratamento do tabagismo é uma prioridade de saúde pública, sendo ofertado de forma integral e gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT).

Para a coordenadora do Programa Controle de Tabagismo, da Secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande, Roseli Alves, o objetivo do programa é reduzir a prevalência de fumantes e a mortalidade relacionada ao uso de derivados do tabaco, além de prevenir o início do tabagismo entre crianças, adolescentes e jovens. “Nós da secretaria desenvolvemos um trabalho que pode ser individualizado ou em grupo e inclui avaliação clínica, abordagem e quando indicado, sugerimos terapia medicamentosa”, comenta.

A pessoa que deseja abandonar o hábito de fumar tem amparo público com fornecimento de medicamentos como: adesivo transdérmico, goma de mascar de nicotina, pastilha de nicotina, ou também, medicamento não nicotínico que auxiliam no controle dos sintomas da abstinência, como ansiedade e depressão.

Em parceria com o Consultório de Rua do município, equipes de saúde da Atenção Primária realizam palestras sobre o tabagismo e aproveitam para fazer o teste rápido de hepatite B e C, sífilis e HIV, em casas de recuperação e de apoio do Município.

“O nosso papel – da Atenção Primária – é esse, cuidar da saúde dos nossos munícipes. Estamos com uma crescente demanda de pacientes com síndrome respiratória em nossas unidades e precisamos conscientizar a população fumante sobre esse agravo”, frisou Marcio Frederico de Arruda, superintendente da Atenção Primária.

Várzea Grande possui 17 unidades de saúde ativas na execução do Programa Nacional de Controle do Tabagismo. São elas: USF Cohab Cristo Rei, USF Água Limpa, USF Água Vermelha, USF Jardim Glória, USF Nossa Senhora da Guia, USF Vila Arthur, USF Manga, USF Construmat, USF Eldorado, USF Cabo Michel, USF Sana Izabel, USF Ouro Verde, USF São Mateus, USF Parque do Lago, USF Unipark, USF Souza Lima e USF 24 de Dezembro.

TABAGISMO NO BRASIL – De acordo com a OMS, o tabagismo é responsável por mais de 8 milhões de mortes por ano no mundo, sendo mais de 7 milhões de fumantes ativos e cerca de 1,2 milhão de pessoas expostas à fumaça do cigarro, mesmo sem fumar, os chamados fumantes passivos.

Além de afetar gravemente a saúde, o cigarro também tem impactos negativos sobre o meio ambiente. Desde o cultivo do tabaco, que exige uso intensivo de agrotóxicos e desmatamento, até a produção e descarte de bitucas, o ciclo do tabaco contribui para a degradação ambiental.

Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Brasil tem registrado avanços significativos no combate ao tabagismo nas últimas décadas, graças a políticas públicas como a proibição da propaganda de cigarro, a inclusão de advertências nos maços e o aumento de impostos sobre produtos derivados do tabaco.

Mesmo assim, cerca de 10% da população brasileira adulta ainda fuma regularmente.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT