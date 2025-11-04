Connect with us

Várzea Grande

Prefeita sanciona lei que incentiva instalações de empresas no Aeroporto de Várzea Grande

Publicado em

04/11/2025

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), sancionou, nesta terça-feira (04.11), a Lei Complementar 5452/2025 que institui o Programa de Incentivos Fiscais voltado para empresas que se instalarem no Terminal de Cargas Doméstico e Internacional do Aeroporto Internacional Marechal Rondon e sua área de expansão, por até 10 anos, a partir do primeiro dia do mês seguinte à data da publicação do decreto regulamentar.

De autoria da Prefeitura Municipal, a medida tem como principal objetivo promover e fomentar o desenvolvimento adequado da região, incentivando a instalação de empresas que geram um grande volume de empregos e, consequentemente, impulsionando a geração de novos postos de trabalho na cidade.

Com aprovação da proposta do Executivo, o Município fica autorizado a conceder incentivos fiscais, como a redução da alíquota do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) para 2%. Esta redução se aplicará exclusivamente aos serviços essenciais à logística aeroportuária e de comércio internacional: Serviços de armazenagem, movimentação de mercadorias e locação de espaços, áreas operacionais e administrativas dos terminais de cargas domésticos e internacionais e Serviços de desembaraço aduaneiro e despachantes.

A alíquota de 2% é a mínima permitida pela Constituição, e que a concessão destes incentivos será atribuída às empresas com prestação de serviços na região delimitada e as empresas que não sejam a concessionária responsável pela infraestrutura aeroportuária, excluindo-se serviços acessórios, movimentação de passageiros e aeronaves.

A inclusão no Programa se dará por opção do contribuinte, mediante declaração a ser homologada pela prefeita. Para manter o benefício, será exigido início da prestação dos serviços incentivados em até dois anos a partir da data da homologação.

O Programa de Incentivos Fiscais terá uma duração de até 10 anos. O prazo para adesão ao programa será de cinco anos.

O Município tem 120 dias, contados do prazo da publicação da lei a qual ocorreu nesta terça-feira (04.11).

Galeria de Fotos (1 foto)

Foto 1 da galeria

1/1

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

Várzea Grande

Comitê de Enfrentamento aos Alagamentos de Várzea Grande monitora pontos críticos em tempo real durante as chuvas

Published

1 hora atrás

on

04/11/2025

By

Equipes permaneceram em alerta e em contato constante durante todo o período chuvoso, com a estrutura da Prefeitura mobilizada para resposta imediata.

Durante a chuva registrada na noite de segunda-feira (03.11), o Comitê de Enfrentamento aos Alagamentos de Várzea Grande realizou monitoramento em tempo real das condições climáticas e acompanhou o comportamento das águas em diversos pontos da cidade.

A ação ocorreu durante o período chuvoso, com as equipes das Secretarias de Viação e Obras; Serviços Públicos e Mobilidade Urbana; e Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, além do Departamento de Água e Esgoto (DAE/VG) e da Defesa Civil Municipal, em estado de alerta e prontas para atuar em caso de necessidade.

Os membros do comitê mantiveram contato constante e receberam informações atualizadas sobre o volume de chuva, pontos de acúmulo e o desempenho do sistema de drenagem. O secretário de Viação, Obras e Urbanismo e coordenador do Comitê de Enfrentamento aos Alagamentos, Celso Pereira, destacou que o trabalho conjunto das secretarias é essencial para garantir o bom funcionamento da infraestrutura urbana.

“As equipes estão de prontidão e o plano de prevenção vem apresentando resultados positivos. Os serviços de limpeza de bocas de lobo, córregos e passagens de água têm contribuído para garantir fluidez ao escoamento durante as chuvas, evitando pontos de alagamento e maiores transtornos”, pontuou o secretário.

Durante o monitoramento, os secretários municipais mantiveram comunicação direta e permanente, e a prefeita Flávia Moretti acompanhou todo o andamento da situação, colocando à disposição toda a estrutura administrativa da Prefeitura para assegurar resposta rápida e eficaz a eventuais ocorrências, minimizando possíveis impactos à população.

Nos bairros Alameda, Construmat e Manga, que em períodos anteriores registraram alagamentos, o escoamento foi considerado satisfatório, sem registro de intercorrências.

Desde o início da atual gestão, foram intensificadas as ações de prevenção e manutenção da rede de drenagem urbana, além da instituição do Comitê de Enfrentamento aos Alagamentos, que atua de forma integrada e acompanha em tempo real o comportamento das chuvas no município.

O monitoramento permanece de forma contínua, com foco na segurança da população e na eficiência das medidas preventivas e corretivas implementadas pela Prefeitura de Várzea Grande.

Em caso de Emergência o morador pode acionar Defesa Civil Municipal pelo (65) 98475-7112

Galeria de Fotos (7 fotos)

Foto 1 da galeria

1/7

Foto 2 da galeria

2/7

Foto 3 da galeria

3/7

Foto 4 da galeria

4/7

Foto 5 da galeria

5/7

Foto 6 da galeria

6/7

Foto 7 da galeria

7/7

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Várzea Grande

Prefeitura de Várzea Grande realiza Dia D da Saúde do Homem neste sábado (8)

Published

4 horas atrás

on

04/11/2025

By

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado (08.11) das 8h às 17h, o Dia D da campanha Novembro Azul, uma grande mobilização voltada à prevenção e aos cuidados com a saúde do homem.

Durante todo o dia, os homens poderão consultar com clínico geral, realizar solicitação de exames laboratoriais, incluindo o PSA, exame de sangue específico para detecção precoce do câncer de próstata. Além disso, haverá vacinação, testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e atendimento odontológico em 11 unidades de saúde que contam com estrutura odontológica.

A secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon, reforça a importância da iniciativa. Ela conta que todas as unidades de saúde do município estarão abertas sem intervalo para o almoço, oferecendo uma série de serviços exclusivos para o público masculino.

“O Dia D é uma oportunidade para que eles reservem um tempo para cuidar de si mesmos. A prevenção é o melhor caminho para garantir saúde e qualidade de vida. Estamos disponibilizando uma rede completa de atendimento para que todos possam aproveitar este sábado e realizar seus exames e consultas”, destacou.

Durante todo o mês de novembro, a Secretaria Municipal de Saúde continuará promovendo ações voltadas ao público masculino, com consultas com urologistas, exames específicos para prevenção do câncer de próstata, do câncer de pênis e de outras doenças do sistema reprodutor masculino. Também serão realizadas palestras e orientações educativas nas unidades de saúde sobre a importância do diagnóstico precoce e dos cuidados contínuos com a saúde.

“Queremos que os homens procurem as unidades de saúde e aproveitem este momento que a Prefeitura está proporcionando. É uma oportunidade importante, especialmente para quem trabalha durante a semana e tem o sábado livre para cuidar da própria saúde”, a superintendente da Atenção Básica à Saúde, Janaina Pinheiro.

Galeria de Fotos (4 fotos)

Foto 1 da galeria

1/4

Foto 2 da galeria

2/4

Foto 3 da galeria

3/4

Foto 4 da galeria

4/4

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA04/11/2025

Polícia Civil captura mais dois alvos foragidos da Operação Doce Amargo em ações em MT e AM

Mais dois integrantes de uma facção criminosa envolvida com tráfico de drogas interestadual foram presos pela Polícia Civil em continuidade...
SEGURANÇA04/11/2025

Suspeito de danificar tornozeleira eletrônica é preso pela Força Tática com porções de maconha

Policiais militares da Força Tática do 2º Comando Regional prenderam um homem, de 24 anos, por tráfico ilícito de drogas,...
SEGURANÇA04/11/2025

Companhia Raio prende dupla com 30 porções de entorpecentes em Várzea Grande

Policiais da Companhia de Rondas e Ações Intensivas Ostensivas (Raio), do 2º Comando Regional, prenderam dois homens, de 24 e...

MT

Brasil

Brasil17/10/2025

As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Brasil17/10/2025

Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO

  Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262