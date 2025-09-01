Prefeita sanciona leis que garantem mais de R$ 13 milhões para obras e melhorias na Saúde

Moretti, ao sancionar a lei, afirmou que a medida representa um avanço importante para o desenvolvimento da cidade e garantirá investimentos em áreas prioritárias à população

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), sancionou, nesta segunda-feira (1), as leis municipais de n° 5432/2025 e 5433/2025 que dispõe sobre a abertura de crédito dentro do Orçamento Municipal vigente. Com essa ação, o Município deve receber cerca de R$ 13.221.008,28 (treze milhões, duzentos e vinte e um mil, oito reais e vinte e oito centavos) para realização de obras e investimentos para a Saúde pública municipal.

Em uma das leis, o Município deve receber cerca de R$ 11.721.008,28 (onze milhões setecentos e vinte e um mil e oito reais e vinte e oito centavos), cifras que serão enviadas por meio do Fundo Estadual de Saúde do governo de Mato Grosso para reformar o Pronto-Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande.

Já por meio de outra norma, Várzea Grande acrescentará ao Orçamento Geral do Município, R$ 1,5 milhão, via superávit de arrecadação, recursos que serão destinados à melhoria do acesso e da gestão dos serviços de saúde, via o ordenamento dos três níveis de atenção: Primária (Básica), Secundária e Terciária do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil.

A prefeita, ao sancionar a lei, afirmou que a medida representa um avanço importante para o desenvolvimento da cidade e garantirá investimentos em áreas prioritárias à população. A norma também passou pela aprovação dos vereadores em agosto.

“Esse dinheiro não é apenas um recurso financeiro: ele representa novas oportunidades, mais infraestrutura, mais dignidade e qualidade de vida para a nossa população. Cada obra e ação visa o fim de demandas antigas dos várzea-grandenses e reforça o nosso compromisso em cuidar da cidade com responsabilidade e transparência”, disse a prefeita.

