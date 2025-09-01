Connect with us

Várzea Grande

Prefeita sanciona leis que garantem mais de R$ 13 milhões para obras e melhorias na Saúde

Publicado em

01/09/2025

Moretti, ao sancionar a lei, afirmou que a medida representa um avanço importante para o desenvolvimento da cidade e garantirá investimentos em áreas prioritárias à população

A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), sancionou, nesta segunda-feira (1), as leis municipais de n° 5432/2025 e 5433/2025 que dispõe sobre a abertura de crédito dentro do Orçamento Municipal vigente. Com essa ação, o Município deve receber cerca de R$ 13.221.008,28 (treze milhões, duzentos e vinte e um mil, oito reais e vinte e oito centavos) para realização de obras e investimentos para a Saúde pública municipal.

Em uma das leis, o Município deve receber cerca de R$ 11.721.008,28 (onze milhões setecentos e vinte e um mil e oito reais e vinte e oito centavos), cifras que serão enviadas por meio do Fundo Estadual de Saúde do governo de Mato Grosso para reformar o Pronto-Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande.

Já por meio de outra norma, Várzea Grande acrescentará ao Orçamento Geral do Município, R$ 1,5 milhão, via superávit de arrecadação, recursos que serão destinados à melhoria do acesso e da gestão dos serviços de saúde, via o ordenamento dos três níveis de atenção: Primária (Básica), Secundária e Terciária do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil.

A prefeita, ao sancionar a lei, afirmou que a medida representa um avanço importante para o desenvolvimento da cidade e garantirá investimentos em áreas prioritárias à população. A norma também passou pela aprovação dos vereadores em agosto.

“Esse dinheiro não é apenas um recurso financeiro: ele representa novas oportunidades, mais infraestrutura, mais dignidade e qualidade de vida para a nossa população. Cada obra e ação visa o fim de demandas antigas dos várzea-grandenses e reforça o nosso compromisso em cuidar da cidade com responsabilidade e transparência”, disse a prefeita.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

Várzea Grande

Cartões Ser Família para novos cadastrados já podem ser retirados em VG

Published

3 horas atrás

on

01/09/2025

By

O atendimento ocorre das 8h às 16h e a entrega é feita exclusivamente ao titular do cadastro, mediante apresentação de documento oficial com foto

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, iniciou nesta segunda-feira (1º), a entrega dos Cartões Ser Família para os novos beneficiários do programa administrado pelo governo do Estado de Mato Grosso. A retirada deve ser feita até o dia 5 de setembro, no Ginásio Fiotão, localizado na Rua do Livramento, ao lado do Terminal André Maggi, no Centro da cidade.

O atendimento ocorre das 8h às 16h e a entrega é feita exclusivamente ao titular do cadastro, mediante apresentação de documento oficial com foto. Os cartões já estão carregados com o benefício referente ao mês de agosto, permitindo o uso imediato pelos contemplados.

Cerca de 5 mil famílias de Várzea Grande foram incluídas neste lote. Os contemplados passaram por processo de inscrição realizado entre 28 de junho e 9 de julho deste ano, em mutirões nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS).

“A entrega dos cartões representa muito mais do que um benefício financeiro. É uma forma de garantir dignidade e segurança alimentar para milhares de famílias de Várzea Grande que enfrentam dificuldades. Nosso trabalho é assegurar que essas pessoas tenham acesso ao programa com transparência, agilidade e respeito. Por isso, reforçamos a importância de que os beneficiários compareçam dentro do prazo, com documento em mãos, para retirar seus cartões e já utilizarem o auxílio disponível”, destacou a secretária de Assistência Social, Cristina Saito.

CONSULTA ONLINE – Os moradores que realizaram a pré-inscrição podem consultar o resultado diretamente no site da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), informando o número do CPF para verificar se o cadastro foi aprovado ou recusado.

QUEM TEM DIREITO – O Ser Família é voltado para famílias em situação de vulnerabilidade social, inscritas no Cadastro Único e com renda per capita de até R$ 218. A prioridade é para mulheres chefes de família, idosos, pessoas com deficiência, indígenas e moradores de áreas de risco.

O programa conta ainda com modalidades específicas, como Ser Família Criança, Idoso, Inclusivo e Indígena, garantindo apoio conforme o perfil de cada núcleo familiar. Para permanecer no benefício, é necessário manter os dados atualizados no Cadastro Único, disponível nos CRAS municipais.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Várzea Grande

Secretaria de Serviços Públicos abre a semana com inúmeros bairros atendidos

Published

3 horas atrás

on

01/09/2025

By

As frentes de trabalho contam com servidores da Secretaria e reforço de empresa terceirizada, responsável por parte dos serviços em diferentes regiões da cidade

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, abriu a semana – e o mês de setembro – com atendimento a diversos bairros e em várias regiões da cidade.

As equipes executaram serviços de limpeza urbana, poda de árvores, manutenção de sinalização de trânsito, semáforos, instalação de quebra-molas, troca de lâmpadas e zeladoria em geral.

As frentes de trabalho contam com servidores da Secretaria e reforço de empresa terceirizada, responsável por parte dos serviços em diferentes regiões da cidade.

Serviços Realizados

Limpeza e Zeladoria

(Roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo e pintura de meio-fio)

• Avenida 31 de Março – Grande Cristo Rei

• Avenida Marechal Rondon / Arthur Bernardes e rotatória do Shopping VG

• Bairro 07 de Maio e Bairro 13 de Setembro

• Bairro Cristo Rei / Parque do Lago e Bairro Souza Lima

• Bairro Jardim Glória I

• Bairro São Matheus

• EMEB José Abdala de Almeida – Bairro São Matheus

• Ponte Eliza Maria Bocaiuva – Bairro Ponte Nova / Viaduto Izabel Campos e Zero Km

Sinalização, Semáforos, Quebra-Molas e Equipamentos de Transporte

(Instalação, manutenção e retirada de bolsões de lixo com apoio do setor de Transporte)

• Avenida 31 de Março

• Avenida Júlio Müller e Balneário Alameda

• Retirada de entulho – Avenida 31 de Março e Grande Cristo Rei

• Roçada Avenida Júlio Müller e Balneário 40 Graus

• Roçada Bairro 7 de Maio e Bairro 13 de Setembro

• Roçada Bairro Alameda e Grande Cristo Rei

• Bairro Centro Norte e Bairro Centro-Sul

• Bairro Santa Maria e Bairro Costa Verde II

Iluminação Pública

(Troca de lâmpadas queimadas e instalação de braços)

• Bairro Jequitibá

• Bairro Jacarandá

• Bairro São Gonçalo

• Parque Boa Vista

A Prefeitura reforça seu compromisso diário com a melhoria da infraestrutura urbana, levando mais segurança, mobilidade e bem-estar aos moradores de todas as regiões de Várzea Grande.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA01/09/2025

Polícia Militar prende homem após esfaquear o próprio irmão durante uma discussão

Um homem, de 24 anos, foi preso neste domingo (31.8), por policiais militares do 5º Batalhão, suspeito de esfaquear o...
SEGURANÇA01/09/2025

Polícia Militar entrega medalha de 190 Anos para autoridades nesta terça-feira (2)

A Polícia Militar de Mato Grosso realiza, na tarde desta terça-feira (2.9), a solenidade de entrega da “Medalha de 190...
SEGURANÇA01/09/2025

Casal é preso em flagrante pela Polícia Militar suspeito por tentativa de homicídio

Policiais militares do 24º Batalhão prenderam um casal, na manhã desta segunda-feira (1.9), suspeitos por tentativa de homicídio contra um...

MT

Brasil

Brasil01/09/2025

Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631

O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Brasil19/08/2025

Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede

Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
Brasil13/05/2025

INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais

 Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262