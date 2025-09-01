Várzea Grande
Prefeita sanciona leis que garantem mais de R$ 13 milhões para obras e melhorias na Saúde
Moretti, ao sancionar a lei, afirmou que a medida representa um avanço importante para o desenvolvimento da cidade e garantirá investimentos em áreas prioritárias à população
A prefeita de Várzea Grande, Flávia Moretti (PL), sancionou, nesta segunda-feira (1), as leis municipais de n° 5432/2025 e 5433/2025 que dispõe sobre a abertura de crédito dentro do Orçamento Municipal vigente. Com essa ação, o Município deve receber cerca de R$ 13.221.008,28 (treze milhões, duzentos e vinte e um mil, oito reais e vinte e oito centavos) para realização de obras e investimentos para a Saúde pública municipal.
Em uma das leis, o Município deve receber cerca de R$ 11.721.008,28 (onze milhões setecentos e vinte e um mil e oito reais e vinte e oito centavos), cifras que serão enviadas por meio do Fundo Estadual de Saúde do governo de Mato Grosso para reformar o Pronto-Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande.
Já por meio de outra norma, Várzea Grande acrescentará ao Orçamento Geral do Município, R$ 1,5 milhão, via superávit de arrecadação, recursos que serão destinados à melhoria do acesso e da gestão dos serviços de saúde, via o ordenamento dos três níveis de atenção: Primária (Básica), Secundária e Terciária do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil.
A prefeita, ao sancionar a lei, afirmou que a medida representa um avanço importante para o desenvolvimento da cidade e garantirá investimentos em áreas prioritárias à população. A norma também passou pela aprovação dos vereadores em agosto.
“Esse dinheiro não é apenas um recurso financeiro: ele representa novas oportunidades, mais infraestrutura, mais dignidade e qualidade de vida para a nossa população. Cada obra e ação visa o fim de demandas antigas dos várzea-grandenses e reforça o nosso compromisso em cuidar da cidade com responsabilidade e transparência”, disse a prefeita.
Cartões Ser Família para novos cadastrados já podem ser retirados em VG
O atendimento ocorre das 8h às 16h e a entrega é feita exclusivamente ao titular do cadastro, mediante apresentação de documento oficial com foto
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, iniciou nesta segunda-feira (1º), a entrega dos Cartões Ser Família para os novos beneficiários do programa administrado pelo governo do Estado de Mato Grosso. A retirada deve ser feita até o dia 5 de setembro, no Ginásio Fiotão, localizado na Rua do Livramento, ao lado do Terminal André Maggi, no Centro da cidade.
O atendimento ocorre das 8h às 16h e a entrega é feita exclusivamente ao titular do cadastro, mediante apresentação de documento oficial com foto. Os cartões já estão carregados com o benefício referente ao mês de agosto, permitindo o uso imediato pelos contemplados.
Cerca de 5 mil famílias de Várzea Grande foram incluídas neste lote. Os contemplados passaram por processo de inscrição realizado entre 28 de junho e 9 de julho deste ano, em mutirões nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS).
“A entrega dos cartões representa muito mais do que um benefício financeiro. É uma forma de garantir dignidade e segurança alimentar para milhares de famílias de Várzea Grande que enfrentam dificuldades. Nosso trabalho é assegurar que essas pessoas tenham acesso ao programa com transparência, agilidade e respeito. Por isso, reforçamos a importância de que os beneficiários compareçam dentro do prazo, com documento em mãos, para retirar seus cartões e já utilizarem o auxílio disponível”, destacou a secretária de Assistência Social, Cristina Saito.
CONSULTA ONLINE – Os moradores que realizaram a pré-inscrição podem consultar o resultado diretamente no site da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), informando o número do CPF para verificar se o cadastro foi aprovado ou recusado.
QUEM TEM DIREITO – O Ser Família é voltado para famílias em situação de vulnerabilidade social, inscritas no Cadastro Único e com renda per capita de até R$ 218. A prioridade é para mulheres chefes de família, idosos, pessoas com deficiência, indígenas e moradores de áreas de risco.
O programa conta ainda com modalidades específicas, como Ser Família Criança, Idoso, Inclusivo e Indígena, garantindo apoio conforme o perfil de cada núcleo familiar. Para permanecer no benefício, é necessário manter os dados atualizados no Cadastro Único, disponível nos CRAS municipais.
Secretaria de Serviços Públicos abre a semana com inúmeros bairros atendidos
As frentes de trabalho contam com servidores da Secretaria e reforço de empresa terceirizada, responsável por parte dos serviços em diferentes regiões da cidade
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, abriu a semana – e o mês de setembro – com atendimento a diversos bairros e em várias regiões da cidade.
As equipes executaram serviços de limpeza urbana, poda de árvores, manutenção de sinalização de trânsito, semáforos, instalação de quebra-molas, troca de lâmpadas e zeladoria em geral.
As frentes de trabalho contam com servidores da Secretaria e reforço de empresa terceirizada, responsável por parte dos serviços em diferentes regiões da cidade.
Serviços Realizados
Limpeza e Zeladoria
(Roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo e pintura de meio-fio)
• Avenida 31 de Março – Grande Cristo Rei
• Avenida Marechal Rondon / Arthur Bernardes e rotatória do Shopping VG
• Bairro 07 de Maio e Bairro 13 de Setembro
• Bairro Cristo Rei / Parque do Lago e Bairro Souza Lima
• Bairro Jardim Glória I
• Bairro São Matheus
• EMEB José Abdala de Almeida – Bairro São Matheus
• Ponte Eliza Maria Bocaiuva – Bairro Ponte Nova / Viaduto Izabel Campos e Zero Km
Sinalização, Semáforos, Quebra-Molas e Equipamentos de Transporte
(Instalação, manutenção e retirada de bolsões de lixo com apoio do setor de Transporte)
• Avenida 31 de Março
• Avenida Júlio Müller e Balneário Alameda
• Retirada de entulho – Avenida 31 de Março e Grande Cristo Rei
• Roçada Avenida Júlio Müller e Balneário 40 Graus
• Roçada Bairro 7 de Maio e Bairro 13 de Setembro
• Roçada Bairro Alameda e Grande Cristo Rei
• Bairro Centro Norte e Bairro Centro-Sul
• Bairro Santa Maria e Bairro Costa Verde II
Iluminação Pública
(Troca de lâmpadas queimadas e instalação de braços)
• Bairro Jequitibá
• Bairro Jacarandá
• Bairro São Gonçalo
• Parque Boa Vista
A Prefeitura reforça seu compromisso diário com a melhoria da infraestrutura urbana, levando mais segurança, mobilidade e bem-estar aos moradores de todas as regiões de Várzea Grande.
Prefeita sanciona leis que garantem mais de R$ 13 milhões para obras e melhorias na Saúde
