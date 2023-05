Prefeito alinha com vereadores políticas públicas voltadas ao atendimento especializado às crianças com TEA

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, reuniu-se no final da tarde desta segunda-feira (22), em seu gabinete no Palácio Alencastro com os vereadores Maysa Leão, Lilo Pinheiro, Luís Cláudio e o pastor Jeferson para realinhar as ações e aplicar efetivamente as políticas públicas voltadas ao atendimento especializado às crianças com Transtorno do Espectro Austista (TEA). A reunião foi solicitada pelo chefe do Executivo Municipal.

Pinheiro lembra que, por meio de uma concessão entre o município e a Associação de Amigos do Autista de Mato Grosso (AMA), foi inaugurado no final de maio de 2021 um centro com a finalidade de ser referência no atendimento. O termo tem validade de dez anos, podendo ser renovado por mais dez. “Reunimos esses quatro vereadores comprometidos com a causa, a fim de alinhar as estratégias necessárias para colocar essa unidade em pleno funcionamento. Esse atendimento diferenciado e humanizado às crianças com autismo já é aplicado na rede pública de ensino. O município conta hoje com cerca de 770 Cuidadores de Alunos com Deficiência (CADs) referendados”, destacou o prefeito.

“Essa é uma das prioridades da minha administração frente à capital, com destinação de recursos para aplicação efetiva e prática. Será feito tudo o que for necessário para colocar em funcionamento a unidade inaugurada em junho de 2021. O que depender da Prefeitura de Cuiabá será feito. Em breve, essas famílias terão o atendimento e o tratamento necessários para a evolução dos casos e a inclusão social”, detalhou o prefeito.

Conhecedora e defensora dessa causa, a vereadora Maysa Leão é mãe de um menino de 13 anos e entende a necessidade do tratamento contínuo das pessoas autistas. “Meu filho tem acesso ao tratamento e às terapias, além de receber uma educação especializada, que lhe proporciona funcionalidade e independência. É isso que queremos para as crianças de Cuiabá. Saímos satisfeitos e com a certeza do comprometimento do prefeito”, disse a vereadora.

Também presente, o vereador Lilo Pinheiro falou sobre seu apoio à causa, sendo o primeiro a colocar o assunto em pauta e na elaboração de projetos específicos. “Esse é mais um passo que terá resultado positivo. Unindo as forças, iremos alcançar êxito e entregar o Centro em pleno funcionamento”, ressaltou Lilo Pinheiro.

“O que depender de votação na Câmara Municipal de Vereadores, a aprovação será unânime. Cada parlamentar conhece e reconhece a necessidade dessa unidade referência no atendimento de autistas”, afirmou o vereador Luís Cláudio.

O vereador pastor Jeferson endossou a fala dos colegas da Casa de Leis. “Em breve, a população cuiabana terá a informação da abertura do Centro Integrado. Obrigado, prefeito, por apoiar mais essa importante causa em favor das famílias que têm integrantes especiais”, reforçou.

O prédio que abriga o Centro de Atendimento ao Autista foi totalmente reformado. No local, funcionava a antiga Escola do Moinho, no bairro Santa Cruz II (Regional Sul), desativada há alguns anos.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT